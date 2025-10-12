LaCie Rugged SSD4 : la clé USB qui a mangé du muscle

LaCie, la marque qui rend vos données aussi résistantes que votre volonté de ne pas regarder encore un épisode, revient avec son SSD externe Rugged SSD4. Disponible en 1 To, 2 To et 4 To, ce petit bijou combine performance, robustesse et design iconique.

Performance : jusqu’à 40 Gb/s, ce n’est pas pour les amateurs

Le Rugged SSD4, d’un poids de 109 gr, n’est pas là pour faire de la figuration. Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 4000 Mo/s et des vitesses d’écriture jusqu’à 3800 Mo/s, il est capable de transférer un film 4K de 4 Go en moins d’une seconde. Compatible USB4 (40 Gbps), il est également rétrocompatible avec USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps), Gen 2 (10 Gbps), Gen 1 (5 Gbps), et Thunderbolt 3/4/5.

Robuste : conçu pour les aventuriers du quotidien

Ce SSD n’a pas peur de l’aventure. Avec une certification IP54, il résiste à la poussière, à l’eau, aux chocs jusqu’à 3 mètres de hauteur et à une pression d’une tonne. Il peut même survivre à une chute de 3 mètres, ce qui est parfait pour les étourdis qui laissent traîner leurs affaires.

Design : l’orange qui claque

Le Rugged SSD4 conserve le design emblématique de LaCie, avec son boîtier orange vif et sa plaque en aluminium brossé. Ce combo ne passe pas inaperçu et ajoute une touche de style à votre équipement. Derrière ce look, une conception robuste pensée par Neil Poulton, le designer derrière le concept Rugged.

Pour qui ?

Le Rugged SSD4 s’adresse particulièrement aux professionnels de l’image et du son qui travaillent sur le terrain. Photographes, vidéastes ou créateurs de contenu en déplacement apprécieront sa robustesse et ses vitesses de transfert fulgurantes.

Que ce soit pour sauvegarder des rushs d’un tournage en extérieur ou des photos haute résolution lors d’un voyage, le Rugged SSD4 permet de protéger vos données tout en restant léger et facile à transporter. C’est l’allié parfait pour ceux qui ne veulent pas sacrifier la performance au profit de la mobilité.

Écologique : un petit geste pour la planète

LaCie a intégré au moins 35 % de matériaux recyclés dans la fabrication du Rugged SSD4. Ainsi, en protégeant vos données, vous contribuez également à la protection de la planète.

Prix

Le LaCie Rugged SSD4 est disponible sur Amazon en différents formats :