HP OMEN 32x : l’écran qui veut être plus grand que vos ambitions (et vos soirées Netflix)

Il y a des écrans qui se contentent d’afficher. Et puis il y a le HP OMEN 32x, qui semble vouloir déclarer la guerre à la rétine. C’est un peu comme si HP avait décidé que les pixels, ce n’était pas suffisant : il fallait leur donner une dimension épique. Avec 31.5 pouces d’espace visuel (80 cm de diagonale), cet écran ne se pose pas sur un bureau, il s’y installe comme un meuble, avec la prestance d’un gladiateur numérique prêt à affronter vos sessions de jeu les plus intenses.

Son design mélange sobriété et agressivité contenue, comme si l’élégance avait pris un café corsé. Les bords sont fins, le pied est anguleux, la dalle mate respire la robustesse. Le logo OMEN trône fièrement, rappelant que ce n’est pas un écran de bureau, mais un champ de bataille personnel.

Une image pensée pour le jeu et la performance

L’écran de 32 pouces affiche une résolution QHD (2560 × 1440), une taille qui offre un bon compromis entre netteté et champ de vision. Cela permet de profiter pleinement des détails sans sacrifier la fluidité. On a presque envie de reculer sa chaise pour tout admirer, comme si l’on observait une toile numérique plutôt qu’un simple écran. HP n’a pas opté pour la 4K, et c’est peut-être une décision sage : mieux vaut une fréquence élevée qu’un excès de pixels inutiles.

Côté fluidité justement, la fréquence monte à 240 Hz, ce qui ravira les amateurs de jeux compétitifs et les perfectionnistes du mouvement. À ce niveau, même le clignement d’un œil pourrait être mesuré en images par seconde. La compatibilité avec AMD FreeSync Premium Pro assure une synchronisation impeccable entre carte graphique et affichage, éliminant les déchirures d’image et autres hoquets visuels qui font grincer les dents des joueurs exigeants.

Le temps de réponse d’une milliseconde vient parachever le tout. Ce chiffre, désormais fétiche dans le monde du gaming, garantit une réactivité quasi instantanée. Même les plus vifs des tireurs virtuels auront du mal à accuser l’écran de lenteur. Dans une partie, le HP OMEN 32x donne l’impression que vos réflexes ont été upgradés par un patch divin.

Des couleurs équilibrées et un confort visuel maîtrisé

Mais un écran n’est pas qu’une question de chiffres, c’est aussi une expérience sensorielle. Le panneau IPS du 32x propose des couleurs éclatantes et des angles de vision larges. Le HDR 400 apporte un contraste honnête, sans sombrer dans le sursaturé. Les scènes lumineuses brillent sans brûler les yeux, les zones sombres conservent du détail, et tout cela sans exagération. Ce n’est pas un festival de néons, mais une image équilibrée, maîtrisée, agréable.

Un double rôle : joueur le jour, Smart TV la nuit

Et surprise : le HP OMEN 32x ne se contente pas d’être un écran pour jouer. Il sait aussi se détendre. Grâce à sa connectivité étendue et à son interface intégrée, il peut être utilisé comme une Smart TV, grâce à sa télécommande.

On peut y lancer ses applications de streaming préférées, profiter de séries, de films ou de concerts sans allumer son PC. En d’autres termes, cet écran mène une double vie : stratège de jour, cinéphile de nuit. L’idée qu’un moniteur de jeu puisse se transformer en téléviseur connecté ajoute une touche de polyvalence bienvenue à un appareil déjà bien équipé.

Confort d’utilisation

Sur le plan pratique, HP a aussi pensé au confort. Le support est réglable en hauteur, inclinable et pivotant, permettant de trouver la position parfaite, que l’on soit assis en tailleur, affalé ou prêt à sauver la galaxie. La connectique est complète : deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et un hub USB intégré. En somme, tout ce qu’il faut pour brancher une console, un PC, et probablement le grille-pain de demain.

Les menus de configuration, accessibles via un joystick à l’arrière, offrent de multiples réglages : température de couleur, modes d’image prédéfinis, synchronisation adaptative, et un tableau de bord de performance pour suivre le taux de rafraîchissement en temps réel. Le tout reste fluide et intuitif, à la manière d’un tableau de bord d’avion simplifié — ou du moins d’un vaisseau spatial convivial.

L’essentiel à retenir

Le HP OMEN 32x se positionne donc comme un moniteur ambitieux, conçu pour les joueurs exigeants et les amateurs d’images nettes et fluides, mais aussi comme un compagnon de salon capable de remplacer une télévision connectée. Il ne cherche pas à impressionner par des artifices, mais par la cohérence de ses choix techniques et la qualité de son exécution.

Résumé des caractéristiques

Taille d’écran : 32 pouces

Résolution : QHD (2560 × 1440)

Dalle : IPS, HDR 400

Fréquence de rafraîchissement : 240 Hz

Temps de réponse : 1 ms

Technologie : AMD FreeSync Premium Pro

Fonction Smart TV intégrée

Connectique : 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, hub USB

Réglage ergonomique : hauteur, inclinaison, pivot

Prix

Le HP Omen 32x est disponible sur le shop de HP pour un prix de 599€.