Konyks Priska Duo EU : deux fois mieux !

Situation très fréquente : deux appareils électriques à connecter mais une seule prise disponible… Problème résolu avec la prise Konyks Priska Duo EU !

Rendre sa maison intelligente, rien de plus facile avec Konyks. Qu’il s’agisse d’un éclairage ou d’un appareil électroménager ou de tout autre appareil qui se connecte sur une prise de courant, Konyks permet de le piloter à distance avec une application simple et intuitive en le branchant sur une prise connectée au réseau Wi-Fi domestique.

Reproduction incontrôlée

Souvent, les appareils électriques ont tendance à se multiplier au même endroit, sur la table de chevet, sur le plan de travail de la cuisine, derrière le téléviseur, dans le salon… Multiplier les prises connectées nécessite d’ajouter une multiprise et rend l’installation plus complexe et plus encombrante. Après avoir analysé quelles situations sont les plus fréquentes, Konyks a découvert que, le plus souvent, ce sont deux appareils que la majorité des personnes veulent connecter au même endroit.

2, c’est mieux qu’1 plus 1

D’où l’idée de créer une double prise compacte, la Priska Duo EU. Quand on veut commander à distance deux appareils à brancher au même endroit, c’est une solution simple, élégante et efficace. En effet, chacune des deux prises peut être pilotée indépendamment. L’installation se fait en quelques secondes avec l’application Konyks (iOS et Android). A partir de là, il suffit d’attribuer un nom à chaque prise, par exemple : « Lampe » et « Ventilateur » pour pouvoir les allumer ou les couper d’un geste. Bien entendu, ce nom pourra aussi être utilisé pour le contrôle vocal par Google Assistant ou Amazon Alexa en disant par exemple : « OK Google, démarre le ventilateur ». Il est tout aussi aisé de créer des routines comme allumer et éteindre à heure fixe ou piloter un groupe d’appareils connectés en même temps.

Universelle et renseignée

Cerise sur le gâteau, un compteur de consommation intégré vous permet de suivre sur le smartphone la consommation de vos appareils pour réaliser facilement des économies. Avec le support d’une puissance de 3600W, il est possible de brancher tout type d’appareil, même les plus énergivores. La Priska Duo EU est à la norme européenne Schuko ce qui la rend compatible avec toutes les prises européennes, que ce soit côté appareil ou côté prise murale. L’exception française de la terre en version mâle / femelle ne se mettra pas en travers de vos rêves de connexion !