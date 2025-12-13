iOS 26.2 sorti ce 12 décembre 2025 : quoi de neuf sous le capot (et dans vos apps) ?

Apple a déployé aujourd’hui iOS 26.2, une mise à jour gratuite pour iPhone compatible avec les modèles récents (iPhone 11 et ultérieurs ainsi que iPhone SE 2ᵉ gén.). Cette version continue de peaufiner iOS 26 en apportant une série de petites mais solides améliorations, des fonctions dans les apps, des options de personnalisation, ainsi que des correctifs et des mises à jour de sécurité importantes.

Voici le détail des nouveautés, avec pour chaque section une photo suggestive pour visualiser l’idée.

Personnalisation de l’écran verrouillé – Liquid Glass sous contrôle

iOS 26 avait introduit un effet visuel “Liquid Glass”. Avec 26.2, vous pouvez ajuster précisément l’opacité de l’heure et d’autres éléments via un nouveau curseur. Vous gagnez plus de contrôle sur l’esthétique de votre écran verrouillé.

AirPods et traduction en direct (EU)

Enfin disponible dans l’Union européenne pour les AirPods compatibles, la traduction en temps réel vous permet de suivre une conversation dans une autre langue directement dans vos écouteurs, sans sortir votre iPhone de la poche.

Apple Music : paroles hors ligne et favoris mis en avant

L’app Musique affiche désormais vos paroles même sans connexion, ce qui est super pour chanter en karaoké sans Wi‑Fi. La section “Top Picks” met aussi vos morceaux préférés en avant pour une découverte plus rapide.

Podcasts plus malins

L’app Podcasts génère automatiquement des chapitres pour les épisodes, avec la possibilité de cliquer sur des mentions ou des liens directement à partir de la transcription.

Alarmes dans l’app Rappels

Plutôt que de recevoir simplement une notification, iOS 26.2 permet à l’app Rappels de déclencher une alarme “Urgent” à l’heure définie, avec option de snooze et prise en charge de Live Activity.

AirDrop plus sûr avec codes ponctuels

Quand vous partagez un fichier via AirDrop avec quelqu’un qui n’est pas dans vos contacts, iOS 26.2 génère un code de 6 chiffres à saisir pour finaliser le transfert, réduisant les risques de partage accidentel.

Autres petites mais utiles améliorations

Vous obtenez des mises à jour comme l’option d’écran qui clignote pour les notifications, des alertes de sécurité enrichies (ex. cartes et informations détaillées pour situations d’urgence, aux États‑Unis), ainsi que améliorations de Freeform (tables), Apple News, et de la gestion des jeux dans la bibliothèque.

Sécurité et stabilité : bien plus que du cosmétique

Derrière ces fonctions visibles se trouvent corrections de plus de 20 vulnérabilités, dont certaines exploitées dans le monde réel. Cela inclut des problèmes liés à WebKit, au moteur de rendu des pages web, et d’autres composants qui pourraient compromettre la confidentialité ou l’intégrité système si non corrigés.

Pourquoi cette mise à jour est critique pour tous les iPhone compatibles

Apple ne se contente pas de placer de jolies icônes dans une boîte. iOS 26.2 corrige plus de 20 vulnérabilités de sécurité, dont deux bugs WebKit qui ont été utilisés dans des attaques ciblées sur des versions antérieures à iOS 26. Cela signifie que des données sensibles ou même l’intégrité de ton système auraient pu être compromises par des contenus web malveillants. La mise à jour est donc fortement recommandée pour tous les utilisateurs.

Sécurité du système : arrêter les attaques avant qu’elles ne commencent

Au cœur de l’OS, plusieurs failles ont été bouchées :

WebKit (moteur de rendu du navigateur) : deux vulnérabilités qui pouvaient permettre à du contenu web malicieusement conçu d’exécuter du code arbitraire (donc potentiellement prendre le contrôle de ton appareil) ou provoquer une corruption de mémoire ont été corrigées. Apple a amélioré la gestion de la mémoire et la validation des entrées pour réduire ces risques.

Problèmes d’accès root : une faille dans le kernel (le cœur de l’OS) qui aurait pu permettre à une application malveillante d’obtenir des privilèges root (le plus haut niveau d’accès possible sur l’appareil) a été réglée en adoptant notamment des horodatages 64 bits pour mieux gérer certaines opérations de bas niveau.

Ces correctifs ne se voient pas à l’écran, mais ils empêchent des attaques très sophistiquées avant même qu’elles ne démarrent.

Protection renforcée des données personnelles

iOS 26.2 s’attaque aussi aux vulnérabilités qui permettent d’accéder à tes données sans ton consentement :

Photos cachées protégées : auparavant, certaines configurations pouvaient autoriser l’accès à l’album masqué sans authentification. Cette porte est maintenant fermée.

Historique de Safari et mots de passe : un problème de fuite possible d’informations de navigation via des scripts web malveillants a été corrigé, ce qui protège ton historique et tes données stockées.

Accès aux jetons de paiement sensibles dans l’App Store : une faille qui pouvait exposer des informations de paiement a été resserrée avec des restrictions plus strictes.

Toutes ces mesures sont destinées à ce que les données privées restent privées.

Corrections dans les apps internes et éléments système

Des bugs plus “terrains”, mais tout aussi importants, ont été corrigés :

FaceTime : un problème où les champs de mot de passe pouvaient être révélés lors du contrôle à distance d’un appareil via FaceTime a été corrigé.

Messages / iMessage : une vulnérabilité d’accès à des données via iMessage a été réglée en renforçant les contrôles de confidentialité.

ScreenTime & MediaExperience : des problèmes de journalisation et d’accès à des informations système dans ces composants ont reçu des améliorations de “redaction”, ce qui limite l’exposition accidentelle de données sensibles.

En d’autres termes, l’OS est un peu plus rigoureux et strict lorsqu’il gère ses propres processus internes.

Améliorations fonctionnelles visibles dans iOS 26.2

Ces ajouts ne sont pas juste cosmétiques ; ils influencent directement l’usage quotidien :

Liquid Glass maintenant ajustable :

iOS 26 avait apporté un style verre translucide à toute l’interface. La mise à jour ajoute un curseur d’opacité pour l’écran verrouillé, ce qui rend l’heure et d’autres éléments plus lisibles selon tes goûts. Cela répond à des plaintes d’utilisateurs pour qui l’effet était parfois trop léger ou distrayant.

AirDrop avec code ponctuel :

Pour partager des fichiers via AirDrop avec quelqu’un qui n’est pas dans tes contacts, tu peux maintenant générer un code de 6 chiffres à saisir avant le transfert. Cela réduit les risques de partage accidentel ou non désiré.

Alarmes dans Rappels :

L’app Rappels peut maintenant déclencher une alarme sonore “Urgent” plutôt qu’une simple notification. C’est une amélioration pratique pour ne pas manquer des rappels importants.

Apple Music hors ligne et favoris :

Les paroles de chansons sont maintenant disponibles hors ligne quand tu télécharges la musique, et une playlist de morceaux favoris apparaît directement dans les recommandations pour une écoute plus fluide.

Podcasts plus intelligents :

L’app Podcasts génère désormais automatiquement des chapitres pour les épisodes qui n’en avaient pas, et ajoute des liens cliquables vers les podcasts mentionnés dans une émission, ce qui enrichit l’expérience d’écoute.

Jeux et manettes :

La bibliothèque de jeux a de meilleurs filtres et les scores de défis s’affichent en direct, tandis que la prise en charge des manettes populaires (Backbone, Razer, etc.) est améliorée.