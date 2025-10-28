Grokipedia : quand Elon Musk veut concurrencer Wikipedia… avec un sens de l’humour intégré

On savait déjà qu’Elon Musk voulait envoyer des voitures dans l’espace, brancher des puces dans les cerveaux et coloniser Mars avant la fin de la décennie. Mais le voilà désormais décidé à réinventer… l’encyclopédie. Oui, vous avez bien lu : après Twitter devenu X, voici Grokipedia, un projet d’encyclopédie en ligne dopée à l’intelligence artificielle, censée marier le sérieux d’un savoir universel à l’ironie d’un robot qui n’a manifestement pas pris son café.

Une encyclopédie qui ne se prend pas trop au sérieux

Grokipedia se présente comme une alternative à Wikipedia, mais avec une personnalité propre : celle de Grok, l’intelligence artificielle développée par la société xAI d’Elon Musk. Contrairement à la célèbre encyclopédie participative, qui s’efforce de rester neutre et encyclopédique, Grokipedia se veut « réactive, contextuelle et conversationnelle ». Autrement dit, une encyclopédie qui répond, commente et parfois plaisante.

L’idée est de permettre aux utilisateurs de consulter des informations actualisées, rédigées et reformulées en temps réel par l’IA, avec une touche de légèreté. Il ne s’agit pas de remplacer la rigueur, mais d’ajouter un brin de caractère à la connaissance. En somme, Musk promet une encyclopédie qui a lu tous les livres du monde, mais qui sait aussi faire un trait d’esprit quand le sujet devient un peu aride.

Une fusion entre IA et savoir collectif

Sous le capot, Grokipedia combine deux approches : la collecte d’informations publiques et la génération dynamique de texte par IA. Les fiches ne sont pas figées ; elles évoluent avec le temps, s’enrichissant des nouvelles données accessibles sur le Web. L’utilisateur peut poser une question comme « Quelle est la vitesse de rotation de Mars ? » et obtenir non seulement la réponse exacte, mais aussi une explication contextuelle et des liens de compréhension.

Contrairement à une encyclopédie classique, Grokipedia est donc interactive. Chaque page devient une mini-conversation avec l’intelligence artificielle. Si vous demandez « Pourquoi le fromage sent-il si fort ? », Grokipedia vous répondra sérieusement… mais pourrait ajouter qu’il existe probablement un fromage plus puissant que votre Wi-Fi.

Un outil pour apprendre différemment

L’un des objectifs affichés est de rendre la connaissance plus vivante. L’interface se veut claire, colorée, et parfois ludique. Les définitions sont expliquées selon le niveau de compréhension de l’utilisateur : un enfant de dix ans n’obtiendra pas la même explication qu’un ingénieur en physique quantique.

Le système peut aussi générer des résumés courts, des quiz ou des infographies instantanées. Ce qui pourrait, à terme, en faire un compagnon d’apprentissage adapté aussi bien aux étudiants qu’aux curieux du dimanche. Elon Musk imagine Grokipedia comme une encyclopédie « qui s’adapte à vous » au lieu d’exiger que vous vous adaptiez à elle.

L’inévitable question de la fiabilité

Évidemment, une encyclopédie gérée par une IA pose une question cruciale : celle de la précision. Musk assure que Grokipedia dispose d’un double système de vérification, combinant des sources humaines et des modèles de validation automatisés. L’objectif est d’éviter les erreurs tout en gardant une réactivité que Wikipedia, plus lente à mettre à jour ses contenus, ne peut pas toujours garantir.

Reste à voir comment ce modèle évoluera dans le temps : l’ambition de Grokipedia est immense, celle de devenir la première encyclopédie « vivante », constamment mise à jour et nourrie par une IA conçue pour comprendre le monde — et s’en amuser.

Une encyclopédie pour le XXIe siècle

Avec Grokipedia, Elon Musk ne se contente pas de copier Wikipedia : il tente d’en faire une version adaptée à une génération habituée à dialoguer avec des intelligences artificielles. L’idée est d’apporter du savoir sans l’austérité qui effraie parfois les lecteurs occasionnels. En somme, apprendre devient moins un devoir et davantage un échange.

L’encyclopédie du futur ne serait donc plus un monument figé du savoir, mais une entité fluide, interactive et un brin sarcastique. Et dans ce domaine, Musk n’a jamais caché son goût pour les projets qui mêlent technologie et spectacle.