Amazon supprime 30 000 emplois : les raisons d’une décision qui interpelle

Quand Amazon décide de se séparer de 30 000 collaborateurs, cela attire forcément l’attention. Derrière cette annonce se cachent des choix économiques, technologiques et organisationnels. L’objectif ici n’est pas de juger, mais de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans cette réduction d’effectifs sans précédent.

Contexte

Amazon compte environ 1,55 million de salariés à travers le monde, dont près de 350 000 dans des postes dits « corporate » (fonctions de bureau, management, support, technologie). La vague de licenciements annoncée touche principalement ces postes : environ 30 000 suppressions, soit près de 10 % de cette catégorie. Cela représente moins de 2 % de la main-d’œuvre totale du groupe.

Les raisons principales

Une croissance excessive pendant la pandémie

Lors des confinements, Amazon a massivement recruté pour répondre à l’explosion du commerce en ligne. Le retour à une activité plus stable a conduit à une réévaluation des besoins. L’entreprise reconnaît aujourd’hui avoir embauché plus que nécessaire durant cette période exceptionnelle.

L’automatisation et l’intelligence artificielle

Amazon accélère ses investissements dans l’automatisation, la robotisation et l’intelligence artificielle. Ces technologies permettent d’optimiser la logistique, la gestion interne et le service client. En parallèle, elles réduisent le besoin de certaines fonctions humaines, notamment dans les domaines du support, de la gestion et des ressources humaines.

Simplifier la structure interne

L’entreprise souhaite également réduire la complexité de son organisation. En d’autres termes, il s’agit de limiter les niveaux hiérarchiques, de supprimer les doublons et de rendre les décisions plus rapides. Cette réorganisation s’inscrit dans une stratégie plus large de rationalisation.

Une politique stricte de retour au bureau

Amazon a imposé un retour à temps plein dans les bureaux pour la majorité de ses employés administratifs. Ce choix, plus strict que chez d’autres géants du numérique, aurait entraîné moins de départs volontaires qu’attendu. L’entreprise procède donc à un ajustement plus direct pour adapter ses effectifs à la nouvelle réalité de travail.

Qui est concerné ?

Les suppressions touchent principalement les services « corporate » : les ressources humaines, la gestion interne, la division « Devices & Services » (appareils connectés et produits technologiques) ainsi que certaines fonctions de support. Les salariés des entrepôts et de la logistique, considérés comme « essentiels », sont peu ou pas concernés.

Une opération mondiale

L’annonce, faite fin octobre 2025, s’applique à l’ensemble des marchés où Amazon est implanté, y compris l’Europe. Les détails par pays n’ont pas encore été communiqués, mais le plan s’étendra progressivement sur plusieurs mois, le temps d’adapter les structures locales.

En résumé

Amazon entreprend la plus importante réorganisation de ses effectifs depuis 2022. Elle s’explique par un mélange de facteurs économiques, technologiques et structurels : la fin d’une phase de sur-embauche, la montée en puissance de l’IA, et une volonté de simplification interne.