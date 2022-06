Garmin célèbre le Global Running Day avec l’introduction des séries Forerunner 255 et Forerunner 955

Des nouveautés dans les deux gammes

La série Forerunner 955 propose une grande nouveauté : une version Solar, la première smartwatch de la gamme dédiée à la course à pied et dotée d’une fonction de recharge solaire. Les utilisateurs peuvent donc passer plus de temps à faire ce qu’ils aiment grâce à une autonomie de la batterie prolongée(1). De plus, son design traditionnel à 5 boutons peut être désormais utilisé séparément ou conjointement avec l’écran tactile. La série forerunner 255, quant à elle, prend dorénavant en charge le mode multisport, ce qui permettra de vous essayer au triathlon par exemple. De plus, elle est dès maintenant proposée en plusieurs tailles : 46 mm (Forerunner 255 et s255 Music) ou 41 mm (Forerunner 255S et 255S Music)(2), pour convenir à tous les poignets, même aux plus fins. Légers au poignet mais pas en termes de fonctionnalités, ces nouvelles Forerunners sont les compagnons parfaits des coureurs en quête de leur meilleur chrono.

Des nouvelles fonctionnalités à la pointe de la technologie

S’appuyant sur la série populaire Forerunner 245 et 945 , les séries Forerunners 255 et 955 sont dotées de nouvelles fonctionnalités avancées :

Morning report : avec la météo du jour et une suggestion d’entraînement quotidien, ainsi que des informations sur votre sommeil et le statut VFC. Le rapport peut être personnalisé afin de voir les informations les plus pertinentes en un coup d’œil.

avec la météo du jour et une suggestion d’entraînement quotidien, ainsi que des informations sur votre sommeil et le statut VFC. Le rapport peut être personnalisé afin de voir les informations les plus pertinentes en un coup d’œil. Statut VFC : suivez la variabilité de votre fréquence cardiaque pendant votre sommeil pour mieux gérer la récupération et obtenir un meilleur aperçu de votre état d’entraînement global.

suivez la variabilité de votre fréquence cardiaque pendant votre sommeil pour mieux gérer la récupération et obtenir un meilleur aperçu de votre état d’entraînement global. Prise en charge complète du triathlon : changez votre routine d’entraînement grâce aux profils d’activité triathlon et multisports. Pendant vos courses et entraînements, basculez facilement d’un sport à l’autre en appuyant sur un seul bouton.

changez votre routine d’entraînement grâce aux profils d’activité triathlon et multisports. Pendant vos courses et entraînements, basculez facilement d’un sport à l’autre en appuyant sur un seul bouton. Widget de course : affichez les informations de préparation de la course, y compris une prédiction de performance spécifique au jour de la course, la météo du jour et un compte à rebours, le tout réuni dans un seul widget.

affichez les informations de préparation de la course, y compris une prédiction de performance spécifique au jour de la course, la météo du jour et un compte à rebours, le tout réuni dans un seul widget. GPS multi-bandes : restez sur la bonne voie dans les environnements les plus difficiles et reclus grâce à la localisation multi-bandes et multi-systèmes satellitaires.

restez sur la bonne voie dans les environnements les plus difficiles et reclus grâce à la localisation multi-bandes et multi-systèmes satellitaires. Endurance : surveillez les niveaux d’effort en temps réel pendant une course ou sur un parcours.

surveillez les niveaux d’effort en temps réel pendant une course ou sur un parcours. Native running power : en cas d’utilisation d’un Running Dynamics Pod ou d’un HRM-Pro™ (vendus séparément), suivez les dynamiques de course telles que la cadence, la longueur des foulées, le temps de contact avec le sol et bien plus encore.

Remportez de nouvelles victoires ​

En plus de ces nouvelles fonctionnalités haut de gamme, vous retrouverez également toutes les fonctions de base sur les séries Forerunner 255 et Forerunner 955 :

Un coach au poignet : Les suggestions d’entraînement quotidien fournissent une semaine entière de conseils sur l’entraînement le plus efficace pour le bien-être général et s’adaptent en fonction des plans de course établis à l’aide du nouveau widget de course. Entraînez-vous pour un 5 km, un 10 km ou un semi-marathon avec Garmin Coach , des plans d’entraînement gratuits qui s’adaptent en fonction de vos objectifs et performances.

Partez à la découverte : Changez d’entraînement avec des dizaines d’applications sportives intégrées , notamment le triathlon, le cyclisme, la natation, la course sur piste et bien plus encore. Planifiez et téléchargez des parcours à l’aide du créateur de parcours de Garmin Connect™, qui utilise le routage populaire Trendline™ pour fournir les meilleurs chemins locaux, ou créez des parcours sur des plateformes comme Strava et Komoot.

Des mesures avancées et complètes : Grâce à de nouveaux indicateurs tels que l’état de la VFC, l’historique des exercices et les performances, vous aurez une meilleure idée du statut général de vos entrainement et saurez si vous vous entrainez de manière productive ou, au contraire, si vous êtes trop épuisé.e pour continuer l’entrainement. Préparez au mieux une course ou un cycle d’entraînement grâce aux mesures de performance de Garmin Firstbeat Analytics™ comme la VO2 max, la charge d’entraînement, la condition de l’entraînement, l’impact de l’entraînement et plus encore. Restez dans le rythme grâce à PacePro™ , un outil qui fournit des indications adaptées à la pente lors d’un parcours. Dans l’eau , les nouvelles Forerunners permettent de suivre la distance parcourue, les mouvements, l’allure, les records personnels et bien plus encore. La gamme Forerunner 955 (exclusivement) introduit également deux fonctions supplémentaires : Stamina en temps réel (suivi de vos dynamiques de cyclisme, comme la position assise/debout, la phase de puissance et le décalage du centre des pédales lorsque vous utilisez un capteur de puissance Garmin compatible) et la fonction ClimbPro (pour voir en temps réel, sur les parcours téléchargés, les informations sur les montées actuelles et à venir, notamment la pente, la distance et le dénivelé).

Restez connecté.e : Depuis votre poignet , vous pouvez recevoir des messages ou des e-mails, consulter les mises à jour de vos réseaux sociaux, payer sans contact avec Garmin Pay™, etc. (3) Que vous vous entrainiez seul.e ou avec des amis, les fonctions intégrées de sécurité et de suivi comprennent la détection d’incidents, l’assistance et LiveTrack pour permettre aux proches de suivre la course ou le parcours. (4) Après une séance d’entraînement, les Forerunners 255 et 955 téléchargent automatiquement les activités sur Garmin Connect , une plateforme gratuite et sans abonnement où vous pouvez consulter toutes vos données de santé et de condition physique, vous connecter et vous mesurer à vos amis, vous inscrire à des défis, etc. De plus, les Forerunners 955, 255 Music et 255S Music peuvent stocker jusqu’à 500 chansons sur la montre, y compris des listes de lecture de Spotify®, Amazon Music et Deezer (5) depuis son smartphone Apple® ou Android™, et peuvent se connecter à un casque sans fil pour une écoute sans téléphone.



Un œil sur sa santé et son bien-être

Les séries Forerunner 255 et 955 sont conçues pour suivre son bien-être général 24h/24 et 7j/7. Le Pulse Ox surveille les niveaux de saturation en oxygène du sang pour fournir une image plus claire du sommeil, tandis que le Body Battery™ indique les niveaux d’énergie actuels pour vous aider à trouver les meilleurs moments d’activité et de repos. De plus, les femmes peuvent utiliser l’application de suivi de la santé pour suivre leur grossesse et ajuster leur entraînement pour planifier les sessions de sport à venir en fonction du stade de leur cycle menstruel et de leurs symptômes.

Conçue pour être portée toute la journée

Disponibles dès maintenant, les Forerunner 255 et Forerunner 255S se déclinent dans de nouvelles couleurs amusantes – notamment le bleu marée et le rose pâle – et ont un prix de vente conseillé de 349,99 €. Les Forerunner 255 Music et Forerunner 255S Music , en noir ou en blanc, sont disponibles au prix de vente conseillé de 399,99 €.