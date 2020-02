Envie d’un WiFi MESH stable ? Le FRITZ!Repeater 2400 est disponible.

Vous souhaitez étendre facilement et rapidement votre réseau WiFi à la maison ? Alors vous devez utiliser les FRITZ!Repeaters. Après les FRITZ!Repeater 3000, 1200 et 600, AVM présente le dernier-né de la série FRITZ!Repeater : le FRITZ!Repeater 2400. Le FRITZ!Repeater 2400 est le deuxième répéteur le plus puissant de la gamme. Il permet d’étendre la portée du WiFi dans une habitation avec rapidité et facilité.

Avec ses quatre antennes dans les bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, le FRITZ!Repeater 2400 offre une portée maximale et une vitesse allant jusqu’à 2 333 Mbps. En outre, il s’installe d’une simple pression d’un bouton, il est très économe en énergie et, en combinaison avec une FRITZ!Box 7590 par exemple, il permet de déployer un réseau WiFi Mesh intelligent. Ainsi, le FRITZ!Repeater 2400 satisfait les attentes de l’utilisateur WiFi le plus exigeant.

À la fois puissant et économe en énergie

Le nouveau FRITZ!Repeater 2400 satisfait tous les besoins en termes de puissance et de portée du WiFi, ce qui en fait le complément parfait du portefeuille d’AVM. La vitesse du FRITZ!Repeater 2400 répond aux exigences élevées, par exemple pour des applications et des scénarios exigeants. Grâce au port LAN Gigabit, le répéteur peut également être intégré au réseau domestique via un câble LAN (et donc sans WiFi), et les appareils qui supportent l’IPTV, tels que les récepteurs multimédia, peuvent également être connectés au réseau WiFi à haut débit. Malgré toute sa puissance, le FRITZ!Repeater 2400 est économe en énergie, tant en mode veille qu’en utilisation (4,3 watts en moyenne).

Installation en un clin d’œil

Le nouveau FRITZ!Repeater 2400 s’installe très facilement, d’une simple pression sur un bouton. La FRITZ!App WLAN gratuite pour Android et iOS aide les utilisateurs à trouver facilement l’emplacement idéal pour leur répéteur, avec la meilleure connexion. Grâce à la prise en charge du WPS (WiFi Protected Setup), le répéteur peut être configuré directement avec des routeurs sans fil d’autres fabricants. De plus, il offre un cryptage WiFi sécurisé d’usine.

En combinaison avec une FRITZ!Box, le répéteur fait partie intégrante d’un réseau WiFi Mesh intelligent. Et une fois connecté à une FRITZ!Box, il acquiert automatiquement tous les paramètres pertinents, tels que le nom du réseau (SSID), le mot de passe réseau et les paramètres du réseau invité. Même si vous modifiez certains paramètres de la FRITZ!Box, le répéteur prend automatiquement le relais. Ainsi, il est toujours prêt à l’emploi.

Le FRITZ!Repeater 2400 en bref

Répéteur WiFi Mesh pour les bandes 2,4 GHz et 5 Ghz, avec une vitesse maximale de 2 333 Mbit/s

Supporte le WiFi Mesh

Port LAN Gigabit pour une connexion câblée ou pour connecter des appareils compatibles réseau

Utilisation conviviale et intuitive

Étend rapidement et facilement la portée de tout réseau sans fil

Acquiert tous les réglages de la FRITZ!Box, y compris les modifications ultérieures

Conserve le nom et le mot de passe existants du réseau sans fil (sur tout routeur sans fil via WPS)

Faible consommation d’énergie en mode veille et en fonctionnement

Facile à installer d’une simple pression d’un bouton ; la FRITZ!App WLAN aide à déterminer l’emplacement idéal

Supporte le cryptage sécurisé WPA2

L’adaptateur fourni garantit la stabilité de l’Europlug lorsqu’il est utilisé dans des prises CEE 7/4 (Schuko)

Reçoit des mises à jour régulières et bénéficie d’une garantie fabricant de cinq ans

Le FRITZ!Repeater 2400 est dès à présent disponible au prix indicatif de 89 euros.