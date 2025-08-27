Dreame H15 Pro FoamWash : La solution ultime contre les odeurs d’animaux et les taches tenaces

Dreame Technology, leader mondial de la maison intelligente, dévoile aujourd’hui deux nouvelles références dans sa gamme d’aspirateurs-laveurs : le révolutionnaire H15 Pro FoamWash, conçu pour rendre la vie avec des animaux de compagnie plus facile et plus hygiénique ; et le tout nouveau H15S, pensé comme l’alternative parfaite pour un nettoyage précis des bords et des recoins.

L’élargissement de la gamme d’aspirateurs-laveurs illustre l’engagement de Dreame à rester au plus près des besoins des consommateurs tout en anticipant les tendances du marché.

“Chez Dreame, nous nous engageons à anticiper les besoins des foyers modernes. Notre nouveau H15 Pro FoamWash en est l’illustration parfaite, combinant innovation et compréhension des usages pour offrir des solutions réellement utiles, en particulier dans les foyers avec animaux. Alors que la possession d’animaux de compagnie progresse rapidement en Europe de l’Ouest, avec une croissance annuelle prévue de 5,2 % entre 2023 et 2030 selon la FEDIAF, nous voyons une opportunité majeure de proposer une technologie de nettoyage intelligente et efficace qui simplifie la vie quotidienne”, a déclaré Sean Chen, Managing Director de Dreame Western Europe.

Le nouveau Dreame H15 Pro FoamWash : conçu pour les foyers multi-animaux

La solution ultime contre les tâches et les odeurs d’animaux

Dreame présente le H15 Pro FoamWash, son aspirateur-laveur le plus avancé et le plus adapté aux animaux, combinant mousse ciblée et puissance d’aspiration de 23 000 Pa pour éliminer saletés, taches tenaces et résidus liés aux animaux, tout en laissant les sols frais et impeccables.

Un processus de nettoyage en 3 étapes

Pulvériser & Imprégner: une mousse dense est appliquée avec précision sur la tâche ciblée. Dissoudre: des bio-enzymes décomposent les marques tenaces et neutralisent instantanément les odeurs. Laver & Aspirer: un lavage à haute vitesse (480 tr/min) combiné à une aspiration de 23 000 Pa élimine parfaitement tous les résidus.

La solution moussante du H15 Pro FoamWash neutralise jusqu’à 99 % des odeurs d’animaux, y compris celles causées par l’urine séchée, et laisse un parfum floral-fruité léger pour une maison plus propre et plus fraîche.

Solution intelligente pour les débris liés aux animaux

Le H15 Pro FoamWash intègre le système de nettoyage intelligent le plus abouti de Dreame, reposant sur 3 étapes :

Détection RGB à 5 canaux: capteurs de nouvelle génération capables d’identifier liquides et solides, de l’urine aux restes alimentaires, avec une sensibilité 5 fois supérieure pour un nettoyage plus précis. Ajustement automatique de la solution: selon le type de saleté, le ratio eau/détergent est ajusté (de 1:200 à 1:30) pour des résultats optimaux. Un seul remplissage peut durer jusqu’à un mois. Aspiration et débit d’eau dynamiques: la puissance s’adapte automatiquement à la taille, la nature et la gravité de la saleté, pour un nettoyage profond et efficace à chaque passage.

Nettoyage sans interstice, même dans les zones difficiles d’accès

Grâce à la technologie Zero-Gap et au bras robotisé GapFree™ 2.0, le H15 Pro FoamWash assure un nettoyage parfait des bords, coins et plinthes en seulement 0,2 seconde. Avec 37 % de sensibilité en plus et 40 % de durabilité supplémentaire, il glisse sous les meubles dès 10,6 cm de hauteur tout en conservant une aspiration puissante. Sa roue arrière Omni-wheel garantit un déplacement fluide et respectueux des sols.

Un entretien mains libres plus intelligent

Entièrement autonome, le H15 Pro FoamWash s’occupe de son entretien grâce à un système avancé : élimination des poils, autonettoyage à l’eau chaude 100 °C et séchage automatique — idéal pour les foyers multi-animaux.

Le TangleCut™ 2.0 assure un nettoyage sans enchevêtrement, même avec plus de 150 000 poils.

assure un nettoyage sans enchevêtrement, même avec plus de 150 000 poils. Le Smart ThermoTub™ combine eau chaude et détection RGB pour adapter la puissance de nettoyage en temps réel.

combine eau chaude et détection RGB pour adapter la puissance de nettoyage en temps réel. Le séchage intelligent garantit un rouleau parfaitement sec en 5 minutes, avec réactivation automatique pour un maintien optimal.

Alimenté par une batterie de 6×5 000 mAh, le H15 Pro FoamWash offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie, couvrant jusqu’à 400 m² en une seule charge.

Conçu pour un nettoyage de précision des plinthes, coins et zones difficiles d’accès, le Dreame H15S aspirateur-laveur allie puissance, entretien simplifié et confort d’utilisation.

Puissance de nettoyage : doté du bras robotisé GapFree™ AI DescendReach , il assure un nettoyage précis bord-à-bord avec 21 000 Pa d’aspiration , une portée à plat de 180° et un système de nettoyage à l’eau claire, idéal pour les espaces exigus.

: doté du bras robotisé , il assure un nettoyage précis bord-à-bord avec , une portée à plat de 180° et un système de nettoyage à l’eau claire, idéal pour les espaces exigus. Entretien sans effort : avec le TangleCut™ Resilient Scraper et le système autonettoyant à double rotation à 90 °C, la brosse reste propre, douce et sans odeur, sans retrait manuel des poils. Des composants thermorésistants garantissent une durabilité maximale.

: avec le et le système autonettoyant à double rotation à 90 °C, la brosse reste propre, douce et sans odeur, sans retrait manuel des poils. Des composants thermorésistants garantissent une durabilité maximale. Expérience utilisateur optimisée: jusqu’à 50 minutes d’autonomie, détection et ajustement intelligents de l’aspiration, connectivité via l’application Dreamehome, écran LED avec commandes vocales intuitives pour toute la famille.

Disponibilité

Le Dreame H15 Pro FoamWash sera disponible à partir du 5 septembre 2025 au prix conseillé de 699 €, avec une remise spéciale de 100 € durant les 14 premiers jours.

Le Dreame H15S aspirateur-laveur sera disponible à la même date au prix conseillé de 499 €, avec une remise de 50 € valable pendant deux semaines.