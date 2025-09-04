Dreame Cyber X : Des aspirateurs qui montent les étages dévoilés à l’IFA 2025

À l’IFA 2025, Dreame Technology présente une gamme complète de solutions pour la maison intelligente, conçues pour permettre aux utilisateurs de donner vie à la maison de leurs rêves. Du premier aspirateur robot capable de monter les escaliers aux aspirateurs balais sans fil inédits, en passant par les tondeuses robotisées dotées d’IA, Dreame a démontré comment la technologie de pointe peut simplifier les tâches quotidiennes et transformer la vie au quotidien.

« Notre mission est simple, déclare Sean Chen, Managing Director de Dreame Technology. Nous sommes à l’écoute des besoins des utilisateurs et transformons leurs défis en solutions sans effort. À l’IFA, nous sommes ravis de présenter ces nouvelles technologies et espérons qu’elles aideront réellement nos utilisateurs, en leur offrant plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Qu’il s’agisse de monter des escaliers, de gérer les cheveux emmêlés ou d’entretenir une pelouse multi-zone, les innovations Dreame rendent la vie quotidienne plus facile, plus propre et plus intelligente. »

Dreame Cyber X : une avancée majeure dans la robotique domestique

Cyber X marque une avancée majeure dans l’ingénierie robotique : un système d’aspiration conçu pour nettoyer plusieurs étages de manière totalement autonome, répondant ainsi à l’un des défis domestiques les plus persistants. Au cœur du Cyber X se trouvent trois composants clés : l’aspirateur robot, le système bionique QuadTrack™ de montée d’escaliers, et la station de base. Le système QuadTrack™ est l’élément central, permettant des transitions fluides et sécurisées entre les étages.

Lorsqu’il doit passer d’un étage à l’autre, l’aspirateur vient s’arrimer au système QuadTrack™, qui fonctionne comme un mini-ascenseur pour robot. Le système transporte alors l’aspirateur jusqu’au niveau supérieur, puis le libère automatiquement pour qu’il commence le nettoyage. Une fois ses tâches terminées, l’aspirateur utilise le même procédé pour revenir ou poursuivre son cycle, supprimant ainsi toute nécessité de le soulever manuellement.

Points forts :

Système bionique QuadTrack™ de montée d’escaliers : Cyber X, avec son système QuadTrack™ inédit, peut gravir des marches jusqu’à 25 cm de hauteur à une vitesse de 0,2 m/s, en s’adaptant dynamiquement à la largeur et à la géométrie des marches pour une montée fluide, rapide et sécurisée.

Triple système de freinage : trois systèmes de freinage indépendants et des bandes de roulement en caoutchouc renforcé garantissent une adhérence et une stabilité maximales sur le bois, le carrelage et la moquette.

Système de vision intelligent 3DAdapt™ : un laser à lumière structurée combiné à une caméra IA cartographie les escaliers en temps réel, calculant la profondeur, l’angle et la hauteur pour un déplacement naturel et en toute confiance.

Batteries haute capacité indépendantes : Cyber X et le système QuadTrack™ intègrent chacun une batterie haute capacité de 6 400 mAh, permettant de couvrir jusqu’à cinq étages en une seule session.

Avec Cyber X, Dreame affirme son esprit pionnier et sa vision tournée vers l’avenir, repoussant les limites de ce qu’il est possible d’accomplir en matière de nettoyage autonome multi-étages.

Cyber10 Ultra : le premier aspirateur robot au monde doté d’un bras robotisé polyvalent et d’un système multi-outils

Dreame présente Cyber10 Ultra, le premier aspirateur robot de l’industrie capable d’utiliser de manière autonome des outils de nettoyage, grâce à l’écosystème bionique CyberDex. Il atteint les zones inaccessibles aux autres aspirateurs, entre les pieds de chaises, sous les meubles ou dans les recoins profonds, et peut même soulever des objets jusqu’à 500 g. Intelligent, précis et totalement mains libres, Cyber10 Ultra marque une avancée majeure dans le nettoyage domestique.

Bras CyberDex Hyper-Flex : Imitant le mouvement humain avec quatre articulations et cinq axes de mouvement, le bras s’étend jusqu’à 33 cm depuis le bord de l’aspirateur. Propulsé par des articulations renforcées, il déplace les objets gênants pour assurer une couverture complète et peut même organiser intelligemment des objets éparpillés.

Système autonome multi-outils : Le bras est capable de manipuler différents outils de nettoyage, brosses et embouts d’aspiration, de manière autonome. Avec une portée de 40 cm, il nettoie les interstices étroits difficiles d’accès, garantissant qu’aucun recoin n’est oublié.

Système de vision 360° TriSight™ : Les caméras binoculaires de l’aspirateur cartographient l’habitation en 3D, en évitant les obstacles tels que câbles ou meubles. Les caméras RGB et infrarouge intégrées au bras offrent une vision à 360°, tandis que des capteurs laser latéraux éliminent les angles morts, permettant une navigation intelligente et sécurisée.

Série Aqua : un nettoyage à l’eau fraîche pour des sols impeccables

Aujourd’hui, Dreame dévoile une toute nouvelle génération d’aspirateurs robots : la série Aqua. À l’image de la gamme phare X Series avec ses doubles disques de lavage, la gamme Aqua continuera d’évoluer au fil des générations pour s’imposer comme l’une des deux séries phares de Dreame. Au cœur de cette nouvelle technologie se trouve un rouleau de lavage alimenté en eau fraîche en temps réel, conçu pour rester propre en fonctionnement et garantir ainsi des résultats toujours hygiéniques, pour un entretien des sols plus intelligent et plus efficace dans les foyers du monde entier.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Le Aqua10 Ultra Roller Complete assure un lavage rapide, hygiénique et nécessitant très peu d’entretien. Son rouleau AquaRoll™ se nettoie en continu avec de l’eau fraîche tout en séparant l’eau sale pour éviter toute recontamination. La technologie FluffRoll™ capture la poussière et élimine les taches tenaces, jusqu’aux joints de carrelage et autres zones difficiles à nettoyer. Le système AutoSeal™ Roller Guard protège les tapis de l’humidité, tandis que le ThermoHub™ Self-Cleaning à 100 °C maintient le rouleau parfaitement propre et prêt pour la prochaine utilisation. Idéal pour les foyers avec animaux, enfants ou petits accidents fréquents, il garantit un entretien complet et sans effort des sols à chaque passage.

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete

Le Aqua10 Ultra Track Complete fait entrer le lavage des sols dans une nouvelle dimension grâce au TrackSync™ Constant Hot Water Mopping, le premier système Dreame de nettoyage à l’eau chaude en continu. Avec une eau maintenue à 45 °C combinée à un remplissage automatique de solution, il garde les sols impeccables tout en contournant efficacement les obstacles. Conçu spécialement pour les surfaces dures, il offre une zone de contact élargie et une pression renforcée, ce qui lui permet de venir à bout des taches incrustées et des crevasses profondes sans difficulté.