DJI Osmo Nano : la caméra qui prend peu de place mais possède beaucoup d’ambition

Il existe des caméras qui aiment se faire remarquer par leur taille, leurs objectifs imposants ou leur look de matériel professionnel. Et puis il y a la DJI Osmo Nano, qui se présente comme un appareil miniature mais qui ne manque pas de prétention. Elle a beau tenir dans la main, elle entend offrir une expérience de prise de vue digne de modèles plus imposants. Cette petite caméra veut faire rimer compacité et créativité.

Une caméra au format réduit

Le premier atout de la DJI Osmo Nano, c’est sa taille. Pesant à peine quelques centaines de grammes, elle se glisse facilement dans une poche ou un sac à dos. Ce gabarit compact ne l’empêche pas d’intégrer une stabilisation mécanique sur trois axes, ce qui reste rare dans une caméra de ce format. L’idée est claire : proposer un outil pensé pour filmer en mouvement sans avoir besoin d’un équipement encombrant.

Stabilisation et fluidité

La stabilisation mécanique est le cœur du dispositif. Elle corrige en permanence les petits tremblements de la main ou les secousses de la marche, donnant aux vidéos un rendu fluide et professionnel. Que l’on filme en marchant dans la rue, en voyage ou lors d’une activité sportive légère, l’appareil maintient une image stable sans effort particulier de l’utilisateur.

Qualité d’image et capteur optimisé

La DJI Osmo Nano embarque un capteur capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, avec une bonne gestion de la lumière et des couleurs. Elle se destine clairement aux créateurs de contenu qui veulent un rendu précis et dynamique. Le mode HDR intégré améliore la lisibilité des scènes contrastées, tandis que le traitement logiciel affine les détails sans surcharger l’image.

Fonctions intelligentes

Comme souvent avec DJI, la partie logicielle joue un rôle essentiel. L’Osmo Nano propose :

ActiveTrack 6.0 pour suivre automatiquement un sujet en mouvement.

Panorama intelligent pour créer des clichés grand-angle à partir de plusieurs images.

Timelapse et Hyperlapse pour condenser le temps ou donner une impression de mouvement accéléré.

Mode Story qui assemble des séquences préprogrammées pour générer des vidéos courtes et rythmées.

Ces fonctions sont pensées pour simplifier la créativité, même pour un utilisateur qui ne maîtrise pas tous les réglages manuels.

Connectivité et pilotage

La caméra se connecte en Bluetooth et Wi-Fi à un smartphone via l’application DJI Mimo. Cette dernière centralise les réglages et permet de monter rapidement les vidéos. Des boutons physiques intégrés au corps de la caméra offrent également un accès direct aux fonctions essentielles, comme le déclenchement de l’enregistrement ou le changement de mode.

Autonomie et recharge

La DJI Osmo Nano dispose d’une autonomie d’environ 7 heures grâce à sa batterie interne rechargeable en USB-C. Elle est compatible avec la charge rapide, ce qui permet de récupérer plusieurs heures d’usage après une courte pause.

Une caméra pensée pour la mobilité

L’Osmo Nano s’adresse aux voyageurs, aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi à toute personne souhaitant capter des images fluides et dynamiques sans transporter une valise de matériel. Sa compacité, combinée à une stabilisation efficace et des modes créatifs, en fait un outil polyvalent pour immortaliser des moments du quotidien ou des escapades plus lointaines.

Résumé des caractéristiques de la DJI Osmo Nano

Stabilisation : mécanique sur 3 axes

Capteur : 1/1,3 pouce

Résolution vidéo : 4K jusqu’à 60 fps

Modes : ActiveTrack 6.0, Story Mode, Panorama intelligent, Timelapse, Hyperlapse

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi, application DJI Mimo

Autonomie : jusqu’à 7 heures

Recharge : USB-C, charge rapide

Poids : environ 280 g

Dimensions : 125 × 50 × 35 mm

En vente sur Amazon pour 279 €.

Plus d’info ? Rendez-vous sur la page de DJI !