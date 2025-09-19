DJI Mic Mini : un micro compact pensé pour la mobilité

Le DJI Mic Mini est un micro sans fil conçu pour faciliter l’enregistrement audio en déplacement. Sa taille réduite et son poids léger en font un outil portable, adapté aux créateurs de contenu, aux journalistes et à toute personne ayant besoin d’un dispositif discret et pratique.

Le terme “Mini” fait référence à son format compact. Malgré ses dimensions réduites, il conserve les fonctions essentielles d’un micro professionnel. Il se glisse facilement dans une poche et s’installe rapidement, ce qui permet de l’utiliser sans matériel supplémentaire encombrant.

Le design du DJI Mic Mini met l’accent sur la simplicité. Le dispositif se fixe discrètement et s’intègre à différentes situations, qu’il s’agisse d’interviews, de tournages de vlogs ou de présentations pédagogiques. Sa connexion sans fil est rapide et vise à offrir une utilisation fluide.

Côté audio, l’appareil est conçu pour restituer la voix de manière claire et équilibrée. Il capte les basses, médiums et aigus avec précision, tout en intégrant des systèmes de réduction des bruits ambiants, comme le vent ou le bruit de fond en extérieur.

L’autonomie constitue un autre atout du DJI Mic Mini. Il permet d’enregistrer sur de longues sessions sans avoir besoin de recharge immédiate. Sa portée sans fil permet également de se déplacer librement pendant l’enregistrement, sans contrainte de câbles.

La compatibilité du micro est large. Il fonctionne avec différents types de caméras, de smartphones et d’ordinateurs, ce qui en fait un outil polyvalent, adapté à divers environnements de travail ou de création.

En résumé, le DJI Mic Mini est un micro sans fil portable, pensé pour allier compacité et performance, et destiné à simplifier la captation audio dans des contextes variés.

Autonomie du DJI Mic Mini

Le transmetteur (micro) dispose d’une autonomie allant jusqu’à 11,5 heures sur une charge complète.

Le récepteur fonctionne environ 10,5 heures après une charge.

Le boîtier de charge permet de recharger les éléments environ 3,6 fois , pour une autonomie totale pouvant atteindre 48 heures d’utilisation cumulée.

Une charge rapide de 5 minutes dans le boîtier fournit environ 1 heure d’utilisation supplémentaire.

Le temps de charge complet est d’environ 90 minutes pour le transmetteur et le récepteur.

Caractéristiques du DJI Mic Mini :

Poids léger et format compact

Connexion sans fil stable et rapide

Qualité audio claire avec rendu fidèle de la voix

Réduction intégrée des bruits environnants

Autonomie prolongée pour de longues sessions

Compatibilité avec caméras, smartphones et ordinateurs

Portée sans fil élargie pour plus de liberté de mouvement

En vente sur Amazon pour 59€ (Un émetteur et un transmetteur) ou 109€ pour deux transmetteurs et un récepteur).