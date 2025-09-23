devolo Magic 2 WiFi 6 next : transformez chaque prise en hotspot

Imaginez que votre réseau domestique soit comme une piste de danse. Jusqu’ici, vous étiez limité aux coins bien éclairés : le salon, la chambre près du routeur. Les autres pièces restaient des zones d’ombre, où votre connexion Wi-Fi se fatiguait en marchant à quatre pattes.

Le Devolo Magic 2 WiFi 6 next promet de transformer chaque prise électrique en piste de danse pour vos appareils connectés : le routeur reste roi, mais le reste du domicile entre enfin dans la lumière.

Le concept est simple et déjà bien connu du grand public : profiter des fils électriques déjà installés pour distribuer Internet partout, en combinaison avec le Wi-Fi moderne. Le Magic 2 WiFi 6 next fait usage du Powerline (ou CPL selon les appellations françaises) et du Wi-Fi 6 pour offrir une couverture plus homogène et des vitesses accrues. Ce dispositif vise à éliminer les zones mortes sans percer les murs ni ajouter une infinité de répéteurs visibles.

Ce qu’il apporte de neuf

L’adaptateur Magic 2 WiFi 6 next monte en puissance tant sur le plan matériel que sur l’ergonomie :

Il permet des vitesses allant jusqu’à 3 000 Mbps sur le Wi-Fi dans des conditions optimales, ce qui est une évolution notable pour la gamme.

Le signal via le courant électrique atteint jusqu’à 2 400 Mbps , ce qui assure une bonne liaison backbone entre adaptateurs.

Le Wi-Fi 6 est pleinement supporté : antennes pour bandes 2,4 GHz et 5 GHz, OFDMA, MU-MIMO, band steering, roaming. Autant de technologies qui participent à garder une connexion stable, même avec plusieurs appareils connectés en même temps.

Installation et usage

Le branchement se veut simple : il suffit de connecter l’adaptateur Magic 2 WiFi 6 next à une prise électrique, de relier un adaptateur à la box Internet via Ethernet, et d’ajouter d’autres adaptateurs dans les pièces souhaitées pour étendre la couverture. L’application Devolo Home Network permet de surveiller, configurer le réseau invité, les horaires, etc.

La conception matérielle prévoit deux ports Ethernet gigabit sur chaque unité, un aspect filaire toujours utile pour des appareils domestiques exigeants (TV, consoles ou PC de jeu) afin de réduire la latence ou les pertes que le sans-fil peut subir.

Prix

Le kit de démarrage est disponible à 269.90 € .

. Le kit avec deux CPL supplementaires revient à 175 €

Le Magic 2 WiFi 6 next reste fidèle à ce qui fonctionne bien chez Devolo : compatibilité avec les autres adaptateurs de la gamme Magic, mais pas avec la gamme dLAN plus ancienne.

Résumé des caractéristiques du Devolo Magic 2 WiFi 6 next

Type : adaptateur Powerline (CPL) + point d’accès Wi-Fi 6

Vitesse CPL : jusqu’à 2 400 Mbps

Vitesse Wi-Fi : jusqu’à 3 000 Mbps (avec conditions optimales)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (antennes 2,4/5 GHz, OFDMA, MU-MIMO, Band Steering, Roaming)

Ports Ethernet : 2 ports Gigabit par unité

Sécurité : WPA3, cryptage moderne, réseau invité, contrôle depuis l’application

Compatibilité : avec la gamme Magic de Devolo (non compatible avec dLAN)

Disponibilité en France : fin 2024