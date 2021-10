Des nominettes au trieur : 6 choses dont un étudiant a besoin

Bac en poche, vous allez commencer vos études supérieures ? Face à ce nouvel univers, vous ne savez pas que prévoir ? Abordez la rentrée plus sereinement grâce à nos conseils ! Découvrez ces 6 choses indispensables pour un étudiant.

Un sac de cours rempli : la base

À la rentrée, un étudiant rejoint encore les bancs de l’école. Il lui faut donc toutes les fournitures de base pour aller en cours. Prévoyez donc un sac, une trousse pleine de stylos et crayons, un bloc-notes et un agenda.

En complément, procurez-vous également les éventuelles fournitures spécifiques à votre filière. Par exemple : une calculatrice scientifique, du matériel de dessin ou encore des livres académiques.

Le trieur, l’allié de votre organisation

Ensuite, nous vous conseillons d’investir dans un trieur de qualité. Il deviendra l’allié de votre organisation ! Grâce à ses intercalaires intégrés, cette pochette multiple vous permet de trier facilement vos cours.

Selon vos besoins, utilisez un trieur par matière et classez vos notes par thèmes ou chapitres. Vous pouvez également n’utiliser qu’un seul trieur pour y glisser vos notes des cours du moment. Dans ce cas, prévoyez un classeur par matière pour ranger les notes précédentes. Créez votre organisation sur mesure !

Des surligneurs

Après des années de collège et de lycée, les étudiants se sentent parfois dépassés lorsqu’ils commencent leurs études supérieures. Les cours sont moins stricts et le cadre moins structuré. Ils doivent donc développer leur autonomie pour ne pas perdre le fil.

En cours, utiliser des surligneurs peut alors être d’une grande aide. Ils permettent de mettre en lumière les points clés de la leçon, en un clin d’œil. Et si vous avez une mémoire visuelle, adopter un code couleurs avec plusieurs surligneurs sera encore plus efficace pour vous.

Des nominettes pour toutes ses affaires

Devenir étudiant peut aussi impliquer de quitter le cocon familial. Que vous partiez en internat ou emménagiez dans une coloc, il est préférable d’étiqueter toutes vos affaires. Sinon, vous risquez de les égarer, de les confondre avec celles de vos colocataires et de ne plus jamais les retrouver.

Il suffit de personnaliser des nominettes sur un site comme celui-ci et de les fixer sur tous vos effets personnels. Pour vos vêtements, draps et linges de toilette, le mieux est de choisir des versions à coudre, qui tiendront plus fermement. En plus, elles auront un rendu plus chic et moins enfantins que les nominettes pour les écoliers. Des modèles thermocollants seront également pratiques. Et pour vos autres affaires non textiles, pensez aux nominettes autocollantes.



Un kit de premiers soins

Une autre chose essentielle pour un étudiant qui ne vit plus chez ses parents est le kit de premiers soins. Qu’il vive seul, en colocation ou dans un internat, un tel assortiment lui sera toujours utile.

L’idée est de composer un kit de premier secours avec :

des pansements,

du désinfectant,

des bandages,

quelques compresses stériles,

du sparadrap,

du sérum physiologique,

un thermomètre.

Quant aux médicaments, prévoyez les basiques dans une trousse à pharmacie : du paracétamol ou de l’aspirine, un anti-diarrhéique, un gel apaisant contre les piqûres d’insectes et une crème anti-brûlure. Une pommade contre les hématomes et un anti-vomitif peuvent aussi s’avérer utiles.

PC portable ou tablette

Enfin, vous pouvez également aller en cours avec un ordinateur portable ou une tablette. Vous aurez ainsi la possibilité de prendre des notes digitales et aurez accès à tous vos cours sur un seul et même support. Notez toutefois qu’écrire sur un clavier est moins favorable à la mémorisation que la prise de notes à la main. Alors à vous de sélectionner votre option préférée !

Pensez aussi à toujours avoir une clé USB sous la main. Cela vous permettra d’échanger des fichiers à tout moment avec des camarades de cours.

Restez zen

Même si vous n’avez pas toutes les affaires nécessaires dès la rentrée, ne paniquez pas. Vous pourrez tout à fait vous procurer le reste plus tard, au gré de vos besoins.