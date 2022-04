Cyber-harcèlement : Comment protéger nos enfants ?

Si l’on dit qu’une voiture donne une sorte de liberté aux adolescents, les smartphones sont aujourd’hui une autre forme de “première liberté” pour les enfants.

Ils ont la possibilité d’explorer leurs téléphones portables d’eux-mêmes, et devraient – autant que des adolescents qui ont leur première voiture – être prudents lorsqu’il navigue dans cet océan incertain qu’est l’internet.

Le web regorge de dangers qui peuvent coûter cher à votre enfant, de façon temporaire ou permanente. Parmi ces derniers figure le cyber-harcèlement – l’un des pires qui soit.

Qu’est-ce que le cyber-harcèlement?

Selon le Ministère de l’éducation nationale française, le cyber-harcèlement est définie comme « un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule. »

Pour le rendre un peu plus simple, le cyber-harcèlement serait tout acte d’humiliation ou d’intimidation effectué à travers des nouvelles technologies tel que un téléphone portable, les réseaux sociaux ou internet. Ceci d’une manière répétée et sous différentes formes.

Les jeunes sont de plus en plus les principales victimes du cyberharcèlement.

Selon une étude réalisée par e-Enfance (une association de protection de l’enfant sur internet) et la caisse d’Épargne, 20 % des jeunes de 8 à 18 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement – les plus vulnérables étant les jeunes filles.

D’après cette l’étude, 51% des victimes interrogées étaient des jeunes filles âgées en moyenne de 13 ans.

Alors comment mettre votre enfant à l’abri du cyberharcèlement ?

Tout d’abord, vous devez reconnaître toutes les formes de cyberharcèlement, afin de savoir comment protéger votre enfant.

Formes de cyberharcèlement

Dénigrement

Il s’agit d’actes durables et intentionnels qui consistent en des messages ou des insultes abusifs et menaçants envoyés à votre enfant dans le but de salir son image. Les conséquences de ces actes peuvent avoir des effets graves sur la santé mentale et le comportement quotidien de l’enfant.

Selon le Dr. Linda Papadopoulos, psychologue chez Internet Matters, il n’est pas facile de s’ouvrir au fait d’être victime d’harcèlement – l’enfant pourrait avoir peur d’aggraver les choses ou d’être jugé.

Ceci est donc plus souvent découvert après qu’un grand dommage a été fait, psychologiquement ou physiquement chez l’enfant.

Une autre forme consisterait à celui des cyber-stalkers ou cyber harceleurs, où un adulte entre en contact avec un mineur, se lient d’amitié avec lui pour gagner sa confiance, puis profitent de lui de manière sexuelle ou en diffusant ses informations.

Outing

L’outing consiste à humilier une autre personne en publiant des contenus humiliants sans son consentement.

Contrairement à la facilité qu’une information à – de nos jours – de circuler d’un coin du monde à un autre, il est très difficile de s’en débarrasser. Il pourrait alors être fatal pour votre enfant d’avoir une photo, vidéo ou des commentaires inappropriés sur la toile.

L’usurpation d’identité

Il s’agit ici d’une personne qui se connecte au compte de votre enfant et se fait passer pour lui en publiant des contenus inappropriés en son nom.

Cet acte pourrait être très mauvais pour l’image de votre enfant et ses activités futures, car de nombreuses universités ou employeurs – aujourd’hui – prennent en considération les différentes publications et commentaires sur les médias sociaux des candidats pour envisager une sélection.

Lynda Spiegel , professionnelle des ressources humaines et fondatrice de Rising Star Resumes déclare:

«Vérifier le profil en ligne d’un candidat est important à tous les niveaux… Les individus peuvent garder leur profil professionnel avec zèle, mais négligent de se rendre compte que leur vie personnelle apparaît également en ligne, ce qui peut souvent révéler des traits que les employeurs veulent éviter. La principale chose que je rechercherais lors de la sélection d’un candidat est un sentiment d’adéquation...»

Comment éviter ces différents cas?

L’une des meilleures méthodes actuelles pour surveiller l’activité en ligne de votre enfant consiste à utiliser des logiciels de contrôle parental, voici toutes Detectivesprive.fr les informations sur les logiciel

Ils sont faciles à utiliser, abordables et peuvent varier en fonction du service que vous souhaitez utiliser.

Nous avons rassemblé ici quelques-unes des meilleures et leurs spécifications.

Kaspersky

Ce logiciel offre de multiples fonctionnalités en fonction de l’objectif principal du parent. Il est très abordable et fonctionne sur un nombre illimité d’appareils, dont Windows, iOS, Mac et Android.

Kaspersky veille à ce que le temps d’écran de votre enfant soit géré quotidiennement et par appareil afin de s’adapter à son emploi du temps et à votre style d’éducation.

Elle permet aussi la surveillance et le filtrage du Web, ainsi que la gestion des applications que votre enfant peut utiliser.

Sa configuration, comme la plupart des applications de contrôle parental, ne nécessite que trois étapes :

L’installation du logiciel

La création d’un compte et

La surveillance

Qustodio

Qustodio est constitué de fonctionnalités

qui mettent votre enfant à l’abri des dangers du web et vous permet de suivre leurs appels, leurs localisation et, dans les appareils androïdes, leurs sms.

Des outils tels que le filtrage des contenus et des applications empêchent votre enfant de visiter des sites web inappropriés ou de télécharger des applications et des jeux inappropriés.

Il permet à votre enfant de visiter des sites Web adaptés aux enfants et l’empêche automatiquement de consulter des sites potentiellement dangereux.

Avec ce logiciel les parents ont la possibilité de superviser exactement le contenu qu’ils souhaitent rendre accessible à leurs enfants, réduisant ainsi les risques auxquels ils peuvent être confrontés en ligne comme le cyber-harcèlement, les problèmes de santé mentale ou de sommeil.

Conclusion

Même si les applications de contrôle parental sont des méthodes très efficaces pour protéger votre enfant contre des dangers tels que le cyberharcèlement, la communication reste la méthode primordiale. Vous ne pourrez certainement pas être à 100% derrière son dos.

En informant votre enfant de tout ce à quoi il peut être confronté sur internet, vous le garderez en garde au cas où une situation comme celles que nous avons énumérées ci-dessus se produirait.

Comme le dicton le dit si bien, un homme averti en vaut deux.