ASUS ZenWiFi BD4 (En Promo) : le WiFi Mesh qui transforme votre maison en temple du streaming

Vous connaissez cette situation : vous lancez un film palpitant, et soudain, votre connexion décide de méditer, de respirer lentement, et de s’arrêter en plein suspense. Le héros reste figé à l’écran, comme s’il hésitait entre sauver le monde ou aller se faire un café. C’est précisément pour éviter ce genre de coupure que le ASUS ZenWiFi BD4 entre en scène. Pas de gong, pas d’encens, mais un réseau maillé qui promet de transformer vos murs en alliés de la bande passante.

Le Wi-Fi qui aime les grandes familles (et les maisons trop grandes)

Le ZenWiFi BD4 ne se contente pas de distribuer du signal. Il tisse littéralement une toile invisible dans votre habitation, comme une araignée numérique un peu perfectionniste. Chaque borne coopère avec les autres pour éliminer les zones mortes. Le but ? Que votre visioconférence dans la cuisine ne se transforme pas en un diaporama audio digne des années 90.

Avec sa technologie Wi-Fi 6, l’appareil est pensé pour gérer un nombre conséquent d’appareils simultanément. Entre les télévisions connectées, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones, les consoles et même le réfrigérateur qui prétend être intelligent, tout le monde reçoit sa part du débit sans jalousie.

La tranquillité, version haute performance

ASUS a conçu le BD4 pour ressembler à un objet que l’on ne cache pas sous un meuble. Pas de tentatives de camouflage, mais un design sobre, presque méditatif, qui permet de l’installer au centre de votre espace de vie. Et c’est d’ailleurs l’idée : un système maillé fonctionne d’autant mieux que les modules peuvent “se voir” entre eux. Autant les laisser trôner fièrement comme de petits totems technologiques.

La configuration est simplifiée grâce à l’application dédiée, qui accompagne l’utilisateur pas à pas. Pas besoin de consulter un vieux grimoire de réseau ou de réciter un mantra numérique. En quelques minutes, le système est opérationnel, prêt à aligner les paquets de données comme des perles sur un collier.

La sérénité numérique avec la sécurité intégrée

Le ZenWiFi BD4 ne se limite pas à distribuer du signal, il veille aussi sur son intégrité. ASUS a intégré une solution de sécurité réseau pensée pour protéger vos appareils contre les menaces en ligne. Dans une époque où cliquer sur le mauvais lien peut transformer votre ordinateur en machine à spam, l’ajout d’une telle protection fait figure de garde du corps numérique.

Et parce qu’il ne s’agit pas seulement de vitesse, le BD4 propose aussi des outils de contrôle parental. Cela permet de fixer des limites d’utilisation, de bloquer certains contenus et, accessoirement, d’éviter que votre enfant ne découvre l’art d’acheter des accessoires de jeu en ligne sans votre accord.

Résumé des caractéristiques

Nom du produit : ASUS ZenWiFi BD4

Type : Système Wi-Fi maillé

Technologie : Wi-Fi 6

Fonctionnalités principales : Réseau maillé pour couverture étendue Gestion simultanée de nombreux appareils Configuration simple via application Sécurité réseau intégrée Outils de contrôle parental

Design : Module compact, épuré

Public cible : Foyers équipés de multiples appareils connectés, habitations étendues

Prix

Le pack de trois modules couvrant plus de 700M2 est disponible, en promotion, à 292 € sur Amazon (prix habituel : 330 €, soit 11% de réduction).

Plus d’info sur le site d’Asus.