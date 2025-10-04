EPIRUS Leonidas : Quand les micro-ondes quittent la cuisine pour partir à la guerre

Il y a des inventions qui changent la vie domestique, comme le four à micro-ondes qui a libéré l’humanité de la corvée de la soupe froide. Et puis il y a celles qui, au lieu de réchauffer un plat, choisissent de refroidir des essaims de drones. L’entreprise américaine Epirus a décidé que les ondes électromagnétiques pouvaient servir à autre chose qu’au pop-corn du samedi soir.

Voici donc Leonidas (on ne parle pas ici des célèbres pralines belges !), une arme à micro-ondes de haute puissance conçue pour neutraliser les drones avec la précision d’un Spartan en colère.

Quand les drones deviennent un casse-tête

Les drones, autrefois gadgets de loisirs ou outils de tournage, sont devenus de véritables défis stratégiques. Dans un monde où les petits appareils volants prolifèrent, il faut des solutions capables de les stopper sans pour autant vider un stock entier de missiles hors de prix. Les systèmes traditionnels, comme les brouilleurs ou la défense anti-aérienne, ne sont pas toujours adaptés. C’est là que Leonidas entre en scène, avec une promesse simple : déconnecter ces essaims en un seul coup, correctement dirigé, de micro-ondes dévastatrices.

Comment est-ce possible ?

Le principe est basé sur l’émission de micro-ondes à haute puissance, envoyées en faisceaux précis vers les cibles. Ces ondes saturent l’électronique embarquée des drones, provoquant une panne brutale et immédiate. Contrairement à une attaque physique, aucune munition n’est nécessaire.

Dès lors, les drones ne sont pas détruits par un impact, mais par un effondrement de leurs circuits internes. On pourrait presque dire que Leonidas agit comme un interrupteur géant, capable d’éteindre un ciel rempli d’appareils en un clin d’œil.

Mobilité et modularité

Leonidas n’est pas un simple prototype figé dans un laboratoire. Le système a été conçu pour être mobile et adaptable. On peut le monter sur différents véhicules, ou l’utiliser en installation fixe pour protéger une zone sensible. Cette flexibilité est l’un de ses points clés : défendre un champ de bataille, un site militaire, ou même une infrastructure civile importante. Sa mise en action est rapide et sa portée est pensée pour couvrir une zone large, permettant de contrer aussi bien un drone isolé qu’un groupe entier.

Une arme “propre” dans son approche

Contrairement aux armes classiques, Leonidas ne fait pas exploser ses cibles, ne produit pas de débris et ne génère pas de dégâts collatéraux matériels immédiats. Le faisceau s’attaque uniquement aux composants électroniques. En termes d’usage tactique, cela permet de sécuriser un espace aérien sans transformer le paysage en champ de ruines. Cela n’empêche évidemment pas que la cible tombe au sol, mais cela s’effectue sans explosion spectaculaire ni pluie de débris métalliques incontrôlés.

Une réponse à l’ère des essaims

La particularité de Leonidas est sa capacité à gérer des attaques multiples. Face à un essaim de drones qui avancerait comme une nuée d’insectes, il ne tire pas un projectile par cible. Le faisceau micro-ondes couvre une zone entière, ce qui permet de désactiver plusieurs appareils simultanément. Cette approche “de masse” est une réponse directe aux nouvelles stratégies qui misent sur la saturation par le nombre.

Entre science et stratégie

L’apparition d’une telle arme montre à quel point la guerre moderne évolue. Alors que les conflits du passé se mesuraient à coups de blindés ou de bombardements massifs, aujourd’hui la lutte se joue aussi dans l’électromagnétisme. Epirus, avec Leonidas, propose une pièce de puzzle qui s’inscrit dans la défense dite “non cinétique”, c’est-à-dire qui ne repose pas sur une destruction mécanique, mais sur la neutralisation électronique.

Caractéristiques principales de Leonidas

Type : système d’arme à micro-ondes à haute puissance

Cible : neutralisation des drones et essaims de drones

Effet : panne électronique par saturation électromagnétique

Portabilité : montage possible sur différents véhicules ou installations fixes

Zone d’action : couverture étendue, adaptée aux attaques multiples

Munition : aucune, fonctionnement basé sur l’émission d’ondes électromagnétiques

Usage : défense militaire et protection d’infrastructures sensibles

De la cuisine aux champs de bataille, les micro-ondes poursuivent leur carrière surprenante. Leonidas illustre cette étrange trajectoire : une technologie née pour réchauffer un café devient désormais un rempart contre les menaces du ciel.

Si le sujet vous intéresse, rendez-vous sur le site d’Epirus.

Crédit photos et vidéos : Epirus.