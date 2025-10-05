O2feel JIM – le vélo pliant qui a plus d’aplomb que le mur d’un maçon

Il y a des vélos qu’on gare. Puis il y a l’O2feel JIM, ce compagnon urbain qui exige qu’on le plie, le glisse, le roule comme une valise — tout en vous chuchotant que vos trajets méritent un peu de poésie technologique. Si vous pensiez que la mobilité urbaine était forcément une lutte contre les trottoirs et les embouteillages, JIM vous rappelle que le pliage peut être un acte d’élégance.

Un concentré urbain : compact, intelligent, transportable

JIM est conçu pour la ville, sans compromis sur la praticité. Grâce à un système de pliage en 5 étapes, il se replie en moins de 20 secondes, pour former un volume de 86 × 70 × 47 cm. On peut alors l’introduire sous un bureau, dans un coin d’appartement ou dans les transports publics sans qu’il ne réclame plus de place qu’un sac un peu imposant.

Ses roues de 16 pouces ne sont pas là pour faire joli : combinées à une potence réglable sans outil, elles offrent une position de conduite comparable à celle d’un vélo urbain classique, même pour les cyclistes entre 1,60 m et 1,95 m, de maximum 100 kg.

Pour faciliter les transitions, le vélo dispose d’un mode « trolley » : une fois plié, il repose sur 4 roulettes intégrées, la selle servant de poignée. Tu n’as plus à le porter, il roule à tes côtés. En option, l’accessoire JIM Carry ajoute poignée et sangles velcro pour faciliter la prise en escalier ou dans les gares.

Pour alléger davantage biceps, le poids total du vélo est fixé à 18 kg, ce qui le rend environ 30 % plus léger qu’un vélo électrique “standard” selon les estimations fournies.

Moteur, transmission et batterie : technologie sans compromis

Sous sa silhouette compacte, le JIM cache un moteur Bafang H700 intégré dans la roue arrière. Il délivre un couple d’environ 35 Nm et adopte une transmission automatique à 2 vitesses : rien à manipuler, le vélo adapte la vitesse à ta cadence et au relief. L’idée est que tu pédales sans y penser, tout en conservant une fluidité agréable.

Côté énergie, JIM embarque la batterie maison iPowerBank de 269 Wh, amovible et rechargeable en USB-C. Cette batterie utilise des cellules LG de dernière génération, et, au-delà d’alimenter le vélo, elle fait office de powerbank : capable de recharger jusqu’à 21 smartphones ou 6 ordinateurs portables selon O2feel. En mode économique, elle promet une autonomie jusqu’à 60 km.

Intégré à la batterie, un écran OLED offre un suivi clair du niveau de charge. L’argument “technologique” ne s’arrête pas là : via l’application O2feel, on peut doter le vélo d’un passeport numérique, suivre l’entretien, retrouver le vélo en cas de vol et valoriser l’historique pour une éventuelle revente.

Sécurité, visibilité et garantie

Dans un contexte urbain, être vu compte presque autant que savoir freiner. Le JIM intègre des bandes réfléchissantes, un phare avant LightSkin UE2 et un feu arrière intelligent qui intensifie la lumière lors des freinages. Les freins hydrauliques Shimano renforcent la maîtrise quelles que soient les conditions.

O2feel s’engage également sur le long terme : les batteries bénéficient d’une garantie de 4 ans ou 40 000 km, à condition d’enregistrer le vélo via l’application. L’utilisateur est invité à faire ce geste dès l’acquisition pour activer la garantie étendue.

En fin de vie, la batterie est recyclée ou reconditionnée (environ 80 000 km d’espérance selon les estimations), ce qui plaide pour une approche plus durable de la mobilité.

En résumé

Élément Détail Type Vélo électrique pliant urbain Format plié 86 × 70 × 47 cm Roues 16 pouces Plongement à plat Système de pliage en 5 étapes (moins de 20 sec) Mode trolley 4 roulettes intégrées + option JIM Carry Poids 18 kg Moteur Bafang H700, 35 Nm, transmission automatique 2 vitesses Batterie iPowerBank 269 Wh amovible, USB-C, cellules LG Autonomie annoncée Jusqu’à 60 km en mode économique Fonction powerbank Recharge jusqu’à 21 smartphones / 6 ordinateurs Écran intégré OLED pour le suivi de la charge Sécurité / visibilité Bandes réfléchissantes, phare LightSkin UE2, feu arrière intelligent Freinage Freins hydrauliques Shimano Garantie batterie 4 ans ou 40 000 km (avec enregistrement) Recyclage Recyclage ou reconditionnement des batteries en fin de cycle Plage de taille utilisateur 1,60 m à 1,95 m Accessoires inclus / disponibles Garde-boue, éclairage, porte-bagage, JIM Carry, housse JIM Cover, tapis (Perfect Mat), support Klickfix Prix de lancement À partir de 2 999 € Date de commercialisation en France 2025

Prix

Le O2feel JIM est vendu à partir de 2 999€, selon les différentes configurations prévues. Foncez sur le site d’O2feel afin de le découvrir !