Visioconférence ZOOM et COVID-19 : les cyber-criminels prennent les réunions vidéo pour cible !

En raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, de nombreux pays prennent les indispensables mesures de précaution : fermeture des écoles et des magasins, décision de télétravail pour les collaborateurs des entreprises. Pour rester en contact, que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées, les gens se tournent vers différentes plates-formes de communications vidéo. Mais à mesure que l’intérêt et l’utilisation de telles plates-formes progressent, les cyber-criminels se montrent, eux aussi, de plus en plus intéressés. C’est ainsi que Check Point Research, la division Analyse des menaces de Check Point Software Technologies, éminent fournisseur international de solutions de cyber-sécurité, a récemment mis en lumière une technique qui permettrait à un pirate d’identifier et de suivre des appels vidéo Zoom en cours.