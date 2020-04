Huawei lance le Mate Xs en Belgique avec son AppGallery et sans Google Play.

Le Huawei Mate Xs est une version revue et améliorée du smartphone pliable Huawei Mate X. C’est actuellement l’appareil le plus haut de gamme de Huawei, équipé du SoC Kirin 990 5G et bénéficiant du design amélioré Falcon Wing.

Le nouveau modèle offre des performances puissantes et une expérience utilisateur sans faille, aussi bien en mode smartphone qu’en mode tablette. Le Huawei Mate Xs est immédiatement disponible en Belgique et est seulement vendu en ligne chez Vandenborre, la Fnac, Krefel et Exellent au prix de vente recommandé de 2 499 euros.

Déployer des possibilités illimitées

Le Huawei Mate Xs offre une expérience FullView avec un écran pliable de 8 pouces, offrant une expérience utilisateur sans faille dans les deux modes. Plié, le Huawei Mate Xs est un smartphone puissant avec un écran principal de 6,6 pouces et un écran secondaire de 6,38 pouces. Déplié, le smartphone devient une tablette de 8 pouces offrant une expérience de visionnage inégalée.

Le Huawei Mate Xs détient un système de refroidissement unique qui se replie avec le smartphone pour en couvrir toute la surface afin d’assurer un refroidissement efficace et uniforme. Le système d’antenne 5G spécialement conçu pour le modèle assure à son tour une connexion rapide et stable.

Performances de pointe et connectivité 5G

Le smartphone est alimenté par le Kirin 990 5G, le chipset le plus avancé de Huawei. Equipé d’un modem 5G intégré, il offre des performances inégalées et une connectivité 5G. Le smartphone dispose ainsi de performances plus élevées et d’une production de chaleur plus faible et maitrisée. L’appareil prend en charge les systèmes 2G, 3G, 4G, ainsi que les systèmes 5G NSA et SA. Le SoC prend en charge l’ensemble du spectre 5G et la double veille SIM 5G+4G.

Le système de caméra SuperSensing Leica Quad comprend une caméra principale de 40MP (grand angle, f/1.8), une caméra ultra grand angle de 16MP (f/2.2), une caméra téléobjectif de 8MP (f/2.4, OIS) et une caméra 3D Depth Sending. La caméra intègre une combinaison de stabilisation d’image OIS et IA pour une prise de vue stable et un zoom hybride jusqu’à 30X. Les valeurs ISO jusqu’à 204800 garantissent des images claires dans des environnements à faible luminosité. Grâce à la conception du Huawei Mate Xs, les utilisateurs peuvent aussi facilement utiliser l’appareil photo quadruple pour prendre des selfies.

Le multitâche réinventé

Le téléphone pliable utilise le Multi-Window, qui affiche deux applications côte à côte et leur permet de communiquer entre elles. Les utilisateurs peuvent facilement faire glisser et déposer des contenus tels que du texte, des images et des documents d’une application à l’autre. Depuis le dock de l’écran inférieur, les utilisateurs peuvent rapidement activer les applications fréquemment utilisées. Lorsque deux applications sont ouvertes en même temps, il est possible d’en lancer une troisième en utilisant la fonction de fenêtre flottante, qui est particulièrement utile pour effectuer de petites tâches telles que l’envoi d’un message texte, sans fermer les applications ouvertes.

Le Huawei Mate Xs fonctionne sous EMUI10.0.1, un système d’exploitation Open Source Android. Il combine des performances accrues et une sécurité renforcée et prend également en charge la fonction de collaboration multi-écrans. Cette fonction multi-dispositifs permet aux utilisateurs de transférer facilement des fichiers entre le Huawei Mate Xs et un Huawei MateBook, ainsi que de contrôler les deux systèmes à partir d’un seul écran.

Disponible avec le Huawei AppGallery

Le Huawei Mate Xs, avec le nouveau Huawei AppGallery, lance la plateforme de distribution officielle de l’application Huawei. Il propose des applications de qualité qui bénéficient des caractéristiques uniques que les appareils Huawei ont à offrir – comme le HiAI, media, le système et les fonctions de sécurité – mais aussi toutes les applications déjà existantes dont les utilisateurs ne peuvent déjà plus se passer.

Prix et disponibilité

Le Huawei Mate Xs est immédiatement disponible en Belgique et est seulement vendu en ligne chez Vandenborre, la Fnac, Krefel et Exellent au prix de vente recommandé de 2 499 euros.