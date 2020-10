Huawei annonce le nouveau Huawei P smart 2021

Huawei Consumer Business Group (CBG) dévoile aujourd’hui le Huawei P smart 2021, le tout nouveau smartphone de la série HUAWEI P smart. Ce nouvel appareil est le smartphone des amateurs d’innovation et de design élégant. Un écran ultra-large, une batterie durable et un appareil photo intelligent qui capture sans effort tous les moments mémorables. Le P Smart 2021 est disponible dans les magasins belges, entre autres chez MediaMarkt, Vanden Borre et Krëfel, à partir du 23 octobre pour un prix de détail suggéré de 229€.

Grande batterie à chargement rapide pour des journées entières de divertissement

Les smartphones sont utilisés pour différentes choses à tout moment de la journée. Le smartphone idéal est polyvalent et le Huawei P smart 2021 correspond parfaitement à ce profil. Ce smartphone vous permet d’être créatif, de socialiser facilement quand et où vous le voulez et de profiter de toutes vos activités de divertissement sans être dérangé.

Grâce à la batterie de 5000mAh (valeur standard) avec une longue durée de vie, vous pouvez regarder jusqu’à 23 heures de vidéos. En combinaison avec la technologie d’économie d’énergie IA de Huawei, l’appareil offre un plaisir ininterrompu à son utilisateur. De plus, le smartphone est équipé du chargeur Huawei SuperCharge de 22,5W, qui se charge en un éclair pour que vous puissiez rester connecté à tout moment. Après 10 minutes sur le chargeur, vous pouvez regarder deux heures de vidéo sans. Fini l’angoisse de la batterie faible !

Capture and create avec la Quadcamera AO 48MP

La caméra arrière, dotée d’un appareil photo principal de 48MP et d’un capteur d’1/2 pouce, maximise les rayons de la lumière et capture des images haute définition claires et nettes, même avec un zoom. Grâce à sa forte sensibilité et à ses capacités d’IA, l’appareil est également parfait pour la photographie de nuit. Les algorithmes IA et la réduction du bruit multi-images en mode nuit créent une clarté de photo optimale.

Grâce à l’objectif ultra grand angle de 120° de 8MP et à la caméra macro de 2MP, laissez-vous emporter et faire preuve de créativité en toute situation, en photographiant des paysages éloignés ou des détails complexes à 4 cm de votre objectif. De plus, la caméra de profondeur de champ avancée de 2MP accentue les images avec des effets bokeh subtils et réalistes.

La caméra frontale de 8MP est également excellente. Différentes options d’IA et un flash circulaire illuminent vos selfies de manière uniforme et douce, même en cas de faible luminosité. Toutes vos photos sont donc prêtes à être partagées !

Un meilleur confort pour les yeux et les mains

L’écran Full HD de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 vous offre une expérience de visionnage incroyablement immersive lorsque vous jouez à des jeux ou regardez des vidéos. La lumière bleue est certifiée par le groupe TÜV Rheinland et vous offre un confort visuel maximal.

Le bouton d’empreinte digitale monté sur le côté de l’appareil rend le déverrouillage plus rapide, plus facile et plus sûr. La conception ergonomique 3D vous offre également une prise en main ferme et confortable.

Plus de capacité de stockage et des fonctionnalités plus intelligentes

Avec 128GB de stockage interne, le Huawei P smart 2021 peut stocker toutes vos photos, vidéos et audio en un seul endroit. Pour ceux qui en veulent plus, le smartphone offre une incroyable capacité de stockage externe de 512GB(6). En d’autres termes, vous pouvez prendre des photos sans être dérangé, sans avoir à les supprimer pour un stockage supplémentaire.

Grâce à l’ajout d’EMUI 10.1, l’appareil dispose de toutes nouvelles fonctionnalités faciles d’utilisation. Smart Collage dans la galerie de photos et le contrôle intuitif des gestes offrent d’autant plus de plaisir et de confort.

Le Huawei P smart 2021 est préinstallé avec AppGallery, qui propose des applications internationales et locales pour une expérience utilisateur optimale. Huawei Video et Huawei Music vous offrent également une vaste bibliothèque de divertissements de qualité, à laquelle de nouveaux contenus sont constamment ajoutés.

Prix et disponibilité

Le Huawei P smart 2021 est disponible à partir du 23 octobre, pour un prix de 229€ (128 Go) entre autres chez MediaMarkt, Vanden Borre et Krëfel. Les utilisateurs pourront choisir parmi trois coloris : Crush Green, Midnight Black et Blush Gold. Cette dernière couleur ne sera disponible sur le marché belge qu’à partir d’une date ultérieure.