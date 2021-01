4 conseils pour rouler sans risque en trottinette électrique en hiver

Se déplacer en trottinette quand il fait beau c’est, en plus d’être écologique, amusant et agréable. Toutefois, peut-on se déplacer en trottinette quand la température oscille avec le zéro degrés, que l’humidité inonde l’air et que les paysages sont plongés dans la pénombre ?

Je ne vais pas vous cacher que je n’ai pas sorti mes trottes depuis début décembre mais, malgré le froid, avec les journées qui s’allongent, l’envie a été trop forte et m’a donné envie de faire une sortie hivernale par deux degrés ! Je vais tout de suite casser le suspens, depuis ma première sortie, j’utilise presque autant ma trottinette en hiver qu’en été. En effet, on ne se déplace pas en trotte en hiver comme par beau temps, alors voici quelques conseils.

1. S’équiper correctement

Quand vous allez skier ou que vous roulez à vélo l’hiver, vous portez des vêtements adaptés. Pour rouler en trottinette, c’est la même chose, il faut adapter ses vêtements et s’équiper en conséquence.

Quand il fait deux degrés et qu’on roule à 30km/h, la sensation de froid est bien là, et ce n’est d’ailleurs pas qu’une sensation. Je me suis donc équipé de vêtements de ski : J’ai opté pour mon casque avec caches oreilles bien chauds, des gants rembourrés contre le vent et le froid, un tour de cou, une veste de ski (avec possibilité de fermer hermétiquement le dessous pour que le vent ne s’engouffre pas) et, pour terminer, de grosses chaussettes que j’utilise pour dévaler les pentes neigeuses.

Le seul endroit où j’ai un peu froid sont les jambes. Pour le reste, tout est nickel et je ne grelotte pas mais il est vrai que mes sorties ne dépassent jamais l’heure de roulage.

Equipez-vous en fonction de la température et n’ayez pas peur de mettre des couches et vous n’aurez pas froid !

2. Attention ça glisse

En hiver il fait humide et le sol ne sèche pas aussi vite qu’en été, et ne parlons même pas du sol gelé tôt le matin ! Une très grande prudence est donc de mise.

Si vous avez une trottinette à pneus pleins (durs), vous aurez d’avantage tendance à glisser qu’avec des pneus gonflables, plus mous et qui tiennent mieux la route. J’ai testé mes trottinettes et la plus stable est la Ninebot G30 Max avec ses grands pneus de 10 pouces gonflables.

De plus, si vous avez la possibilité de changer le niveau de freinage régénératif, je vous conseille de mettre le minimum, sinon vous risquerez de bloquer les roues et partir en glissade (je parle d’expérience et, heureusement, j’ai maîtrisé l’engin !). En hiver, redoublez de vigilance car la route peut être très dangereuse.

3. Faites-vous voir !

Même quand il fait clair, les autres usagers de la route ne nous voient pas. Alors en hiver, quand il fait noir, c’est encore pire, c’est pourquoi je vous recommande un casque avec lumière (ou détachable à quelques euros chez Decathlon) et des bandes réfléchissantes sur vos vêtements ou sac à dos. Ce conseil est valable par tous temps, même si vous avez priorité, ne tentez pas de forcer le passage, les accidents sont trop vites arrivés. Il vaut mieux ressembler à un sapin de Noël et clignoter de milles-feus pour être vu que de se faire percuter !

4. Autonomie de la batterie

Le froid est l’ennemi des batteries et nos chères trottinettes n’échappent pas à la règle. J’ai testé différentes trottinettes (Ninebot G30 Max, Ninebot ES4, E-Twow GT 2020, Mercane Widewheel Pro 2020) et le constat est le même, l’autonomie baisse de 15 à 35% selon la température extérieure (plus il fait froid, plus la batterie souffre).

Même avec la Nintebot G30 Max qui possède une énorme batterie et avec laquelle je roule généralement 40-45 km quand il fait plus que 15°, quand il fait aux alentours de 3°, l’autonomie est de 24-28km !

Conclusion

La réponse est claire et nette, oui, il est possible de rouler à trottinette quand il fait froid, voire très froid, mais il faut s’équiper en conséquence et redoublez de vigilance.

Pour ce qui est du plaisir, pour ma part il est bien là, et à défaut d’aller au ski cette année, c’est agréable de sortir de chez soi et se sentir libre sur la route !

Suivez mes conseils et sortez avant le couvre-feu !