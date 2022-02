Tout savoir sur Polygon Matic, un crypto plus innovant

La cryptomonnaie continue à gagner du terrain durant ces dernières années. De son côté, le Polygon avec son crypto-jeton MATIC accroît sa popularité et enchaîne de plus en plus de partenariats. Pourquoi tant d’intérêt envers les concepts de ce crypto-actif ? Avant d’investir dans ces types de projets, il est tout de même nécessaire de connaître les notions de base et les modalités qu’ils offrent.

Polygon Matic : origine et principes de base

Le réseau Polygon est un protocole qui a déjà existé depuis octobre 2017 sous le nom de Matic Network. Il a été rebaptisé sous son nom actuel le 09 février 2021. Polygone opère en tant que surcouche du blockchain de l’Ethereum et avance des solutions efficaces pour combler les lacunes du réseau actuel de ce dernier.

En 2021, le prix du crypto Polygon était de 1,36$ selon les propos du CoinMarketCap. Son volume sur une journée est de 1 283 200 888$ avec un capital boursier de 9 154 297 989$.

Mode de fonctionnement de Polygon Matic

Les fonctionnalités de Polygon

Polygon fonctionne de la même manière que l’ancien Matic Network mais avec certaines améliorations. Il bénéficie donc de tous les avantages d’Ethereum. Rappelons que ce dernier peut être investi dans toutes les plateformes de trading comme bitcoin-trader.app.En fait, sur cette version, les développeurs peuvent personnaliser et lancer des blockchain prédéfinies. Ce qui fait que le protocole est modulaire. De ce fait, il est totalement compatible avec Ethereum avec les mêmes outils et les mêmes langages de programmation.

Polygon présente aussi un critère d’interopérabilité. C’est-à-dire que les échanges avec d’autres réseaux blockchain sont possibles grâce à la présence des ponts (bridges). Et pour finir, il est tout à fait possible de paramétrer son niveau de sécurité. Chaque bloc peut permettre d’exécuter une transaction qui s’élève jusqu’à 65 536$, et avec sa technologie avancée un sidechain peut contenir jusqu’à 16 transactions par bloc.

Achat de la crypto MATIC

Pas besoin de consulter un expert, le crypto MATIC a une excellente liquidité. Il s’achète facilement sur les grandes plateformes d’échange de cryptomonnaie telles que : BiONE, Binance, UniSwap, BlancBIT, ZedPay, Coinbase Pro, ZenGo, Hobi mondial et Hotbit. Pour y accéder, vous devrez donc simplement créer un compte sur l’une de ces plateformes et procéder à l’achat.

Stockage de la crypto MATIC

Le réseau informatique est loin d’être sans danger. Néanmoins, afin de vous protéger de nombreuses formes de piratage sur le réseau, nous vous conseillons de stocker votre crypto dans des portefeuilles électroniques sécurisés tels que Ledger Nano et Trezor. D’autres portefeuilles sécurisés sont désormais disponibles en version smartphone.

Le stacking

Le stacking est un investissement avec un système de blocage permanent, c’est à dire à long terme. Les bénéfices du stacking sont obtenus par un calcul à taux dégressif. Dans 5 ans, ce taux sera aux alentours de 5%. Elles dépendent aussi du rapport entre la quantité « stackée » et la quantité de MATIC en circulation. Il est tout de même possible de récupérer votre capital à tout moment.

Polygon MATIC : sûr ou risqué ?

Même si Polygon présente les meilleurs d’Ethereum, il a tout de même autant d’avantages que de failles. S’agit-il d’un investissement à haut risque ? Tout dépend de la manière dont l’investisseur s’y prend. Mais avant d’aller plus loin, prenez la peine d’étudier les avantages et les inconvénients liés au Polygon Matic afin de mieux le cerner.

Les avantages de Polygon

Tout d’abord par rapport à Ethereum, le Polygon Matic est plus abouti et plus accessible. Il a été créé pour faciliter l’avenir du réseau blockchain. Néanmoins son plus grand atout réside dans le fait que ses transactions sont moins onéreuses et plus rapides. Dans polygon une simple transaction coûte environ 0,00007 centime alors que dans Ethereum, elle coûte 4$ : une différence qui n’est pas indifférente pour les investisseurs.

Les points négatifs liés à ce crypto

Le minage n’est pas pour le crypto MATIC, votre unique possibilité de participer au projet est donc le stacking. De plus, l’attachement de Polygon Matic à Ethereum définit aussi sa limite. Non seulement il sera concurrent de son propre réseau source, mais aussi avec beaucoup d’autres devises. Quoique cela ne soit pas le plus grand des problèmes qui peuvent venir. Si un autre programme blockchain arrive à remplacer Ethereum dans le futur, Polygon s’en ira avec lui.