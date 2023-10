TEST – Huawei Watch GT 4 : une montre complète et élégante pour sportif ?

Après un (très long) silence de Huawei, pour qui nous testions pourtant de nombreux produits, l’entreprise nous a récemment sollicités pour évaluer un de leurs derniers produits : la Huawei Watch GT 4. La montre, dotée du nouvel HarmonyOS 4.0, a été officiellement dévoilée le 14 septembre dernier à Barcelone et promet des évolutions majeures. C’est ce que nous allons vérifier.

Découverte du produit

Comme c’est souvent le cas avec les produits de la marque, dès qu’on sort la Huawei Watch GT 4 de sa boîte, on est bluffé. Il faut bien admettre que les montres du fabricant chinois ont la classe.

Dotée d’un design original et audacieux, la Huawei Watch GT 4 arbore un cadran octogonal positionné sous une couronne ronde, lui conférant un caractère sportif et chic à la fois, qui convient à tous, que ce soit à mon poignet, à celui d’Audrey ou même à celui de mon fils de 16 ans.

Nous avons reçu à tester le modèle de 46mm accompagné d’un bracelet en fluoroélastomère, un matériau qui ressemble à du caoutchouc (mais en version très améliorée). Il est à la fois doux et résistant à la chaleur, offrant un confort indéniable. Le boîtier, quant à lui, est en acier inoxydable et ne pèse que 48 grammes. La combinaison des deux en fait un accessoire robuste mais qui sait se faire oublier au quotidien ; mais pour ceux qui n’apprécient pas de porter une montre pendant la nuit, la GT 4 n’est pas celle qui vous fera changer d’avis, principalement à cause de son cadran plutôt imposant.

Une fois la montre allumée, l’effet “waouw” revient en force. Je découvre un écran de 1,43 pouces doté d’une magnifique définition de 466 × 466 pixels pour une densité de 326 PPI.

Les écrans des montres Huawei ont toujours été au top, et celui-ci ne fait pas exception. Il est tout simplement superbe, offrant des couleurs éclatantes et une lisibilité parfaite, même en plein soleil.

Pour personnaliser votre montre, vous avez le choix parmi une sélection de 25.000 cadrans différents. De quoi trouver le look parfait pour votre Huawei Watch GT 4 en toute circonstance.

On ne note pas de changements majeurs au niveau des boutons. La couronne rotative toujours présente, vous amène directement à liste des applications tandis que le bouton latéral, personnalisable, propose, par défaut, un raccourci vers les activités. Comme beaucoup de montres, la Huawei Watch GT 4 est étanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM) et également résistante à l’humidité et à l’eau.

Malgré l’intégration de la toute nouvelle version HarmonyOS 4.0, les améliorations ne sautent pas forcément aux yeux. Matyas, utilisateur chevronné de la Huawei GT3 depuis des mois, remarque cependant que ce nouveau modèle s’avère nettement plus fluide dans la navigation des menus.

Appels et notifications

Contrairement à d’autres montres, les Huawei offrent la possibilité d’effectuer des appels en mode mains libres. Personnellement, nous préférons l’utiliser chez nous, principalement pour dépanner et pour des appels de courte durée, plutôt qu’en public.

La qualité sonore du haut-parleur et du micro s’est révélée excellente lors de nos tests. D’ailleurs, Audrey n’était pas en mesure de distinguer si j’appelais depuis mon smartphone, mes écouteurs ou la montre, sauf lorsque je manipulais des objets, ce qui permettait à son ouïe fine de détecter les légères différences de sons.

Il est cependant important de noter que si les appels sont possibles avec, à la fois Android, et iOS, ce n’est pas le cas pour les messages. Sur Android, vous avez la possibilité de répondre en utilisant des messages prédéfinis, malheureusement cette fonctionnalité n’est toujours pas disponible avec iOS.

En ce qui concerne les notifications, elles fonctionnent parfaitement sur les deux systèmes d’exploitation.

Stay Fit

Lors de la conférence de presse à Milan en mai 2022 (oui, ça date), l’une des nouveautés annoncées était la gestion des calories. L’idée m’avait semblée brillante et prometteuse, et le processus paraissait facile (la possibilité de scanner les aliments pour les enregistrer dans sa consommation quotidienne).

Il aura fallu “un peu” de temps pour que Stay Fit voie le jour. Elle promet de vous aider à surveiller votre consommation calorique en un clin d’œil, en fournissant des informations de haut niveau telles que l’apport calorique en temps réel, les calories brûlées pendant l’activité, les calories au repos, et le déficit calorique.

Sur papier, l’idée est toujours aussi intéressante et Audrey était très enthousiaste à l’idée de mettre cette nouveauté à l’épreuve. La réalité s’est avérée plus laborieuse que prévu. Il faut saisir manuellement chaque aliment, son poids et ses informations caloriques dans l’application smartphone (impossible de le faire directement depuis la montre). Pour ceux qui, comme elle, ne sont pas particulièrement motivés à surveiller leur alimentation de manière rigoureuse, cette démarche peut être rapidement décourageante. Dès le deuxième jour, Audrey a d’ailleurs renoncé à l’idée de continuer à utiliser le programme.

Si cette fonctionnalité s’améliore dans le temps, je suis certain qu’elle deviendra une alliée des personnes qui font attention à leur alimentation. En attendant, c’est un peu bancal.

La Huawei Watch GT 4, coach sportif et santé

À l’instar des autres montres de la marque, la Huawei Watch GT 4 se révèle être une excellente partenaire dans le suivi du bien-être et de la pratique sportive.

Lors du test d’un autre modèle l’année dernière, j’avais émis une critique concernant l’absence de sports “basiques” tels que le football. C’est à présent résolu car le football en plus du padel et du basketball, sont à présent disponibles, ainsi que plus d’une centaine d’autres activités sportives. Naturellement, les sports traditionnels tels que le cyclisme, la natation et la course sont toujours pris en charge.

Comme pour de nombreuses montres qui se concentrent sur la pratique sportive, la GT 4 fournit une belle quantité et qualité de statistiques, à grand renfort de graphiques. Nous y retrouvons notamment :

· Les indices de courses

· Le score VO2Max

· La durée de récupération

· La charge d’entraînement

· Le parcours et suivi d’itinéraire

Le suivi des signes vitaux revêt une grande importance pour Huawei, qui se vante de surveiller avec une grande précision, grâce à son système TruSeen™ 5.5+, des paramètres tels que la fréquence cardiaque, la SpO2, le sommeil et le niveau de stress.

C’est du moins ce qu’ils annoncent. En pratique, bien que la montre permette d’obtenir des statistiques tout à fait honorables pour certains aspects, la précision n’est pas parfaite pour tout.

Prenons la fréquence cardiaque : Matyas, athlète passionné et spécialiste de la course à pied, possède une ceinture pectorale (d’une marque concurrente) qui lui permet de surveiller avec précision son rythme cardiaque pendant ses séances d’entraînement.

Malgré le système TruSeen™ 5.5+, Matyas nous a fait remarquer que la GT 4 présentait fréquemment une différence dans les mesures, pouvant aller jusqu’à 10 % (vers le haut ou le bas).

En ce qui concerne le suivi du sommeil, la Huawei Watch GT 4 s’améliore par rapport à ses prédécesseurs ; elle parvient par exemple à faire la distinction le soir entre le moment du coucher, lorsque je traînais encore un peu au lit en regardant quelque chose sur ma tablette, et le moment de l’endormissement. Cependant, bien que ces améliorations soient notables, les statistiques ne sont pas exceptionnelles et les données manquent de précision. A titre d’illustration, elle ne parvient pas à détecter les réveils matinaux consécutifs (vous voyez, quand on “snooze” à répétition) et considère que je dors encore. Il est à noter que les montres concurrentes ne font pas nécessairement beaucoup mieux, et dans l’ensemble, compte tenu de son prix, la GT 4 s’en sort plutôt bien.

Posséder un capteur de stress au poignet pour surveiller et gérer les défis quotidiens, c’est toujours intéressant. La Huawei Watch GT 4 détecte, a priori, ces moments difficiles, et offre des exercices de respiration de pleine conscience pour favoriser la détente. Je dis “a priori”, car malgré mes journées bien chargées au travail et à la maison, la montre n’a jamais détecté de stress dans mon quotidien, ce qui m’a (autant que mon entourage) légèrement surpris. Voyons ça positivement, c’est que mon corps les gère naturellement très bien. J’ai tout de même essayé les exercices de respiration pour évaluer cette fonctionnalité, et je les ai trouvés très agréables pour un moment de relaxation.

Du positif pour les coureurs

Comme nous sommes avant tout des adeptes de course à pied dans la famille, j’avais envie de vous parler de quelques détails que nous avons appréciés :

La fonction métronome, qui s’avère d’une grande utilité quand on se fixe un objectif de temps et vitesse. Le nombre de pas par minutes est modifiable en fonction de votre souhait du jour et vous permettra de suivre un rythme constant, la montre vibrant à chaque pas à effectuer.

En vue de notre préparation au semi-marathon d’Anvers, Audrey s’est lancé le challenge d’importer le tracé de la course dans la montre. Elle y est arrivée seule, sans même l’aide de son chéri-geek (donc tout le monde peut le faire). Je me souviens que pour les premières Huawei, j’avais eu du mal à importer des GPX.

La Huawei Watch GT 4 prend en charge la lecture indépendante de la musique, cela vous permettra de laisser votre smartphone à la maison pendant vos sorties.

Un GPS amélioré

À chaque nouvelle génération de montres, on nous promet un GPS amélioré, un nouveau capteur, une meilleure précision, etc. Dans la pratique, les différences ne sont pas flagrantes. Certes, l’acquisition des signaux satellites est nettement plus rapide (que la GT Runner par exemple), mais la précision n’a pas connu une amélioration spectaculaire dans toutes les situations.

Dans des environnements dégagés, la montre s’avère très précise, offrant une précision au mètre près sur des chemins étroits lors d’une course d’entraînement à la mer du Nord. Dans des zones forestières denses par contre, les trajectoires deviennent moins précises, et la situation empire en milieu urbain, où la montre peut parfois nous faire passer à travers des bâtiments. J’avais déjà soulevé ce problème pour les modèles précédents, et bien que la GT 4 montre une légère amélioration, elle n’est pas totalement débarrassée de ces “bugs”.

Malgré tout, à nouveau, compte tenu du prix de la montre, la qualité du signal GPS reste très bonne et conviendra à la grande majorité des utilisateurs.

Autonomie

Là où Huawei est championne, toutes marques confondues, c’est véritablement en matière d’autonomie. La promesse pour ce modèle est de 14 jours dans des conditions « normales » et jusqu’à 8 jours pour une utilisation « sportive ».

Pendant notre période de test de 6 jours, incluant 3 sessions de course en extérieur et plus de 10.000 pas par jour, avec tous les capteurs activés, la montre affichait encore une impressionnante réserve de 55 % de batterie ! Avec une simple règle de trois, on peut déduire que la batterie peut tenir entre 10 et 14 jours.

Conclusion

La Huawei Watch GT 4 ne représente pas une révolution majeure par rapport à la GT 3, elle apporte seulement quelques améliorations qui ne seront pas nécessaires pour tout le monde.

Bien que cette montre ne soit pas irréprochable dans tous les domaines, elle conviendra parfaitement à la majorité des utilisateurs à la recherche d’une montre abordable offrant des performances élevées. Son design atypique la rend unique, mais surtout élégante.

La Huawei Watch GT 4 est vendue au prix de 249€ mais est souvent proposé avec un accessoire gratuit (comme des écouteurs Huawei). Si vous cherchez une montre complète et élégante, cette GT 4 est un excellent choix.

Toutes photos et capture d’écran sont disponibles sur Google Photo (Crédit photo : Nicolas Varga).

Huawei Watch GT4 249 € 7.7 Autonomie 10.0/10

















Design 8.0/10

















Précision GPS 6.5/10

















Stats sportives 7.0/10

















Données santé 7.0/10

















On aime Grande autonomie

Qualité de l'écran

Design et ergonomie pour les activités quotidiennes

Excellent rapport qualité / Prix

Variété des statistiques On aime moins Compatibilité avec iOS toujours aussi limitée

Programme Stay Fit à perfectionner

GPS pas toujours précis

Données santés à améliorer Acheter