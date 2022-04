TEST – Garmin Venu 2 Plus : Meilleure montre connectée sportive à ce jour ?

Quand Garmin m’a contacté en nous proposant de tester la montre de notre choix parmi leurs nouveautés, j’ai plongé vers la plus haut de gamme, non pas car mon niveau sportif l’exigeait mais pour la comparer avec Nicolas qui testait la Huawei Watch GT3. Après m’avoir conquis avec la Lily (qui ne joue pas dans la même cours), Garmin m’a encore plus surprise avec cette Garmin Venu 2 Plus qui dépasse de très loin mes attentes.

Unboxing et première impression

Quand nous avons reçu le colis contenant la Garmin Venu 2 Plus en version Cream Gold avec bracelet en silicone ivoire, j’étais aux anges, car c’est moi qui allais la tester ! La montre est uniquement disponible en 43mm, taille passe-partout qui convient aux poignets d’une circonférence de 125 à 190mm. Le poids de 51g est raisonnable et vous fera oublier la montre lors de vos entraînements.

L’écran couleur AMOLED tactile possède une résolution de 416 x 416 pixels dont la luminosité automatique permet une visibilité impeccable même en plein jour. Sur le côté gauche du boîtier, se trouve le haut-parleur, sur le droit les 3 boutons de contrôle. Celui du haut permet d’accéder aux activités par une pression rapide ou au menu principal (mode avion, son, Garmin Pay) par pression longue.

Celui du milieu, qui la différencie de la Venu 2, est à utiliser pour les commandes vocales et appels téléphoniques. Le bouton du bas permet quant à lui, par une pression courte, un retour en arrière et par une pression longue l’accès aux paramètres (cadran, horloge, historique).

J’étais tombée sous le charme de la Lily mais la Venu 2 Plus est tout aussi magnifique ! Le bracelet en silicone est très agréable au toucher et n’est pas irritant, même en cas de transpiration intense pendant un entraînement. Son aspect texturé fait oublier le côté sportif du silicone et la rend très tendance, chic et féminine. Le design global de la montre est sobre et épuré, et s’accorde avec des looks autant décontractés qu’habillés.

Le cadran personnalisable permet de rajouter une touche sportive ou sophistiquée, en fonction des circonstances ou de votre personnalité.

Connexion et première utilisation

Comme je possède déjà un compte Garmin, j’ai simplement dû télécharger l’application Garmin Connect sur mon smartphone, et l’appairage était établi en moins de 2 minutes. Si vous ne possédez pas encore de compte, cela ne prendra que quelques minutes de plus. L’application mobile comme l’application web sont d’une facilité d’utilisation et de paramétrage déconcertante. Il vous suffit de suivre pas à pas ce qui est demandé et le tour est joué.

Avant d’utiliser un produit, je prends généralement le temps de lire le mode d’emploi dans les moindres détails. Pour la Venu 2 Plus, pas besoin. Dès la synchronisation effectuée, les conseils d’utilisation de base sont proposés. Vous avez la possibilité de les ignorer, ou de les passer en revue rapidement ; ce que j’ai fait, et qui m’a permis de gagner de longues minutes de lecture.

Une multitude de fonctionnalités

J’avais déjà été bluffée par les nombreuses fonctionnalités que Garmin proposait pour les montres que nous avions testées ; mais avec la Venu 2 Plus, la marque va encore plus loin faisant de cette montre connectée, la meilleure de celles que j’ai pu tester jusqu’à présent. Elle est tout simplement extraordinaire, regorge de fonctionnalités (sportives, santé et multimédia) et son utilisation reste malgré tout facile et hyper intuitive.

Il y a bien évidemment les fonctions « classiques » qu’on trouve sur toutes les montres connectées comme la réception de notifications en cas d’appels/messages/e-mail, le comptage des pas, les pulsations cardiaques, l’analyse du sommeil … Point négatif, il n’est pas possible de répondre aux messages si vous possédez un iPhone, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs d’Android.

Il y a ensuite toutes les fonctions supplémentaires (et là, je ne vous liste que celles qui m’ont plu) :

Le calcul du body battery indique, comme le niveau d’essence d’une voiture, notre réserve d’énergie, sur une échelle de 0 à 100. Même si la donnée n’est pas scientifique, mon sentiment d’énergie était proche du résultat donné par la montre.

indique, comme le niveau d’essence d’une voiture, notre réserve d’énergie, sur une échelle de 0 à 100. Même si la donnée n’est pas scientifique, mon sentiment d’énergie était proche du résultat donné par la montre. Le calcul du taux de stress . Il me semble assez exact, car en vacances le niveau était très bas alors que pendant les devoirs avec les enfants, il était très élevé.

. Il me semble assez exact, car en vacances le niveau était très bas alors que pendant les devoirs avec les enfants, il était très élevé. Des exercices de respiration consciente de quelques minutes, proposés automatiquement quand le taux de stress est inhabituellement élevé.

de quelques minutes, proposés automatiquement quand le taux de stress est inhabituellement élevé. La fonction Health Snapshot qui permet après 2 minutes d’analyse de métriques clés (fréquence cardiaque moyenne, niveau de stress et fréquence respiratoire) d’obtenir un aperçu de votre santé.

qui permet après 2 minutes d’analyse de métriques clés (fréquence cardiaque moyenne, niveau de stress et fréquence respiratoire) d’obtenir un aperçu de votre santé. L’estimation de votre VO2 max et du SpO2

La possibilité de charger directement de la musique sur sa montre grâce à la mémoire de 16 Gb. Pour ceux qui courent sans leur téléphone, cela s’avère très pratique.

directement de la musique sur sa montre grâce à la mémoire de 16 Gb. Pour ceux qui courent sans leur téléphone, cela s’avère très pratique. Le service d’assistance qui permet d’appeler un de vos contacts d’urgence et d’envoyer un message contenant votre position et éventuellement un lien LiveTrack.

qui permet d’appeler un de vos contacts d’urgence et d’envoyer un message contenant votre position et éventuellement un lien LiveTrack. La localisation du téléphone. Je suis tête en l’air et j’ai tendance à laisser traîner mon smartphone partout. Il suffit d’appuyer sur l’icône dédiée et je le retrouve (pour autant qu’il se trouve à portée du Bluetooth).

Pourquoi Venu 2 « Plus » ?

Le « Plus » a été ajouté pour indiquer les améliorations apportées à la version précédente, la Venu 2. Pour la rendre encore plus complète, Garmin y a intégré micro et haut-parleur, ceux-ci permettent de :

Téléphoner : la qualité d’appel est excellente. J’entends distinctement mon interlocuteur et il m’entend également très bien. Après des tests durant lesquels je passais de la montre au téléphone ou des écouteurs Bluetooth, il ne percevait pas de différence dans la qualité du son.

: la qualité d’appel est excellente. J’entends distinctement mon interlocuteur et il m’entend également très bien. Après des tests durant lesquels je passais de la montre au téléphone ou des écouteurs Bluetooth, il ne percevait pas de différence dans la qualité du son. Enregistrer des notes vocales : je ne l’ai pas testé, mais je trouve l’idée de pouvoir enregistrer une pensée pendant une séance de course à pied très pratique.

: je ne l’ai pas testé, mais je trouve l’idée de pouvoir enregistrer une pensée pendant une séance de course à pied très pratique. Faire appel à l’assistant vocal du système d’exploitation de votre smartphone

du système d’exploitation de votre smartphone Écouter de la musique sur le haut-parleur de la montre

Si vous n’êtes pas totalement satisfait par ce que la Venu 2 Plus possède « de base », il suffit de faire un tour dans Connect IQ, qui est en quelque sorte le store de Garmin. Cette application permet de télécharger d’autres fonds d’écran, des applications tierces (musique, cartes, jeux …) ou les principales applications de sport du style Strava.

Suivi des activités

Outre le nombre impressionnant de fonctionnalités de la montre, le must sur la Venu 2 Plus est la variété de sports proposée et l’analyse très détaillée de chacun d’entre eux. On y retrouve bien évidemment la marche, la course, le vélo et la natation, mais pas que. En tout, ce sont plus de 25 sports d’intérieur et/ou d’extérieur qui sont intégrés.

Toutes les données du suivi des activités sont visibles d’un coup d’œil sur la montre, mais sont surtout très détaillées dans l’application mobile et encore plus sur l’application web Garmin Connect (qui mériterait un article dédié tant elle est incroyable).

Ce que j’ai adoré sur la Venu 2 Plus :

Il est possible d’ajouter (ou supprimer) une activité à votre liste de favoris. Lors de nos vacances à la montagne, j’ai ainsi pu placer en 1er lieu « Ski » qui a été immédiatement retiré des favoris à notre retour.

Au ski, l’activité se met automatiquement en pause à la fin d’une descente, grâce à l’analyse de la vitesse et des mouvements. Pas besoin d’arrêter et redémarrer à chaque remonte-pente. J’adore !

Pour d’autres sports, comme le vélo ou la course en extérieur, la fonction auto-pause (à paramétrer) permet de mettre le chrono et les données sur pause en cas d’arrêt (à un feu rouge par exemple).

Également lors de la sélection d’activité en extérieur, le GPS s’allume automatiquement. Ceci permet d’obtenir des données plus précises et un tracé du parcours. En comparaison avec Nicolas qui testait la Huawei Watch GT3, les données GPS de la Garmin sont beaucoup plus précises.

Le Garmin Coach, coach virtuel et gratuit qui propose des programmes d’entraînement à l’aide de vidéos, rappels et notifications. Il est établi sur la base d’indications que vous allez fournir (disponibilité, objectif, expérience…).

Autonomie

Garmin annonce une autonomie de 9 jours. Je ne suis pas arrivé jusque-là, mais en activant la luminosité automatique, l’allumage de l’écran à chaque notification, et en réalisant 1 activité par jour (marche, course, ski) avec ou sans GPS, la montre a tenu un peu plus d’une semaine. Contrairement à mon Apple Watch SE qui tient 24h, ça vous change la vie, mais on est encore loin des 14 jours que Nicolas a mesuré avec la Huawei Watch GT3 ou la Garmin Forerunner 245 de son fils. Pour ce qui est du temps de charge, il faut moins de 2h pour une recharge complète.

Conclusion

Pour résumer, si vous cherchez une montre multisports connectée, choisissez la Venu 2 Plus qui est tout simplement incroyable ! Elle vient d’ailleurs d’être élue “meilleure montre connectée” par Test Achat, l’équivalent belge d’UFC-Que Choisir, sur 55 bracelets connectés testés.

Elle donne envie de se dépasser pour admirer ses statistiques après chaque entraînement et de se lancer de nouveaux défis. J’étais peu intéressée par la course à pied, et depuis que je l’ai testée, je me suis inscrite à deux courses, dont les 20 km de Bruxelles, qui auront lieu prochainement. Même si j’adore mon Apple Watch, j’étais triste de renvoyer la Venu 2 Plus à Garmin et de devoir me contenter des statistiques (très) basiques de ma montre.

La Garmin Venu 2 Plus est vendue 450€ (actuellement en promo à 425€ sur Amazon) pour le modèle avec bracelet en silicone (pour le bracelet en cuir, il faudra rajouter 50€). Ce montant, certes important, n’est pas si excessif compte tenu de tout ce que la montre offre en termes de fonctionnalités et de son autonomie satisfaisante.

Si vous avez un budget plus limité et que vous pouvez vous « contenter » du côté sportif sans avoir besoin du haut-parleur et micro, dirigez-vous vers la Venu 2 qui est tout aussi complète.

