Sortlist rachète son concurrent allemand et devient leader incontesté de son secteur en Europe

Sortlist , la plateforme belge de mise en relation entre les entreprises et les agences de communication qui a été élue il y a quelques mois par Deloitte parmi les ‘fastest growing company’ dans la catégorie software, vient d’acquérir son concurrent allemand Agenturmatching . La start-up wavrienne continue sa croissance rapide et est, depuis la fusion, la plus grande plateforme B2B de mise en relation d’Europe. Ensemble, ces deux acteurs connectent chaque mois des projets à des agences pour un total de transactions de 34 millions d’euros.

Sortlist, qui via sa plateforme en ligne propose aux entreprises la meilleure agence en fonction de ses besoins en marketing, donne un nouveau coup de pouce à sa croissance avec une deuxième acquisition en quelques années seulement : après le rachat de l’espagnol The Briefers, c’est au tour de l’allemand Agenturmatching de se voir incorporé. L’entreprise, qui a vu le jour en 2015 et qui possède son siège à Munich, est déjà rentable et apporte avec elle plus de 300 clients dont des poids lourds de la pub tels que Serviceplan Group, FischerAppelt AG ou encore Think AG. La base de données commune comptera, dès lors, plus de 1.000 agences membres au total et plus de 80.000 prestataires référencés à travers le monde.

« Nous sommes plus que ravis d’avoir pu mener à bien cette acquisition durant et malgré la crise du Coronavirus », explique Nicolas Finet, co-fondateur de Sortlist. « Agenturmatching a, en quelques années, réalisé un parcours impressionnant et dispose d’une plateforme solide ainsi que d’une équipe fantastique. Le fait d’avoir uni nos forces est donc une étape importante pour nous vers une internationalisation et une intensification de nos services. C’est dans ce contexte que nous gardons les yeux grands ouverts vers différents nouveaux pays. En plus de notre ambition pour l’Allemagne de devenir notre plus grand marché et y quintupler notre revenu au cours des 18 mois à venir, nous cherchons à devenir numéro 1 absolu en Europe. »

Aussi bien la marque que la plateforme d’Agenturmatching continueront d’exister en intégrant à cette dernière la technologie de matching avancée qu’a développé Sortlist. L’ensemble de l’équipe allemande reste également en place. « Malgré la crise que nous traversons actuellement, il s’agissait du bon moment pour nous », affirme Axel Roitzsch, qui, avec Sophie Schade, a fondé l’entreprise et continuera à la diriger. « Pour nos agences, il n’y a que des avantages : elles seront dorénavant présentes sur les deux plateformes, auront immédiatement accès à des clients situés partout en Europe et verront leur visibilité doublée grâce aux deux plateformes combinées. »

Le modèle économique des deux plateformes, en grande partie similaire, est basé sur un algorithme de « matching » qui présente gratuitement différentes agences aux entreprises demandeuses et leur offre la possibilité de se contacter immédiatement. De grands noms ont fait appel à ces services tels que H&M, Unilever, BBC et Walt Disney.

Les équipes combinées compteront près de 80 collaborateurs.

« Les entreprises doivent investir dans leur transformation digitale si elles veulent garder un avantage concurrentiel. Plus que jamais, la norme reste au digital et il semble déjà acquis que vu la crise actuelle, les agences proposant de tels services digitaux reçoivent bien plus de demandes que les autres. De plus en plus d’entreprises travaillent à cette conversion accompagnée par des agences spécialisées. Grâce à cette fusion, nous pouvons à présent les mettre en relation avec des prestataires dans toute l’Europe : un avantage pour toutes les parties prenantes » conclut Thibaut Vanderhofstadt, également co-fondateur de Sortlist.