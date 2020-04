Les nouveaux Sony LED Full Array 4K HDR de la série XH95 arrivent en magasin

Les téléviseurs LED 4K HDR Full Array XH95 sont désormais disponibles en France avec cinq tailles d’écran pour s’adapter à toutes les tailles de salons. Le XH95 intègre en outre les meilleures innovations en termes d’image et de son de la marque pour offrir un spectacle fascinant.

Grâce à la clarté et la précision de l’image produite par le processeur X1 Ultimate de Sony, l’extrême réalisme de l’affichage crève l’écran. Contrairement à la majorité des téléviseurs qui appliquent un traitement d’image sur l’ensemble de l’image, le processeur X1 Ultimate détecte et analyse jusqu’à 100 objets différents pour en optimiser les détails, la couleur et contraste avant de recréer l’image complète.

Les nouveaux téléviseurs XH95 sont équipés du Netflix Calibrated Mode. Ce mode permet de reproduire une qualité d’image proche de celle souhaitée par le réalisateur de votre série préférée lorsque l’on regarde des contenus Netflix. La fonction IMAX Enhanced permet de vivre toute la dimension de l’expérience audiovisuelle IMAX pour des séances de cinéma à la maison.

La qualité sonore n’est pas en reste grâce à la fonction Acoustic Multi Audio qui crée l’illusion d’un son provenant directement de l’écran. En plus des haut-parleurs situés en bas de l’écran, la série XH95 intègre des haut-parleurs supplémentaires en haut de l’écran (sur les modèles à partir du 55’’). Le son est ainsi plus enveloppant, les voix semblent sortir du centre de l’écran pour une immersion plus intense.

Les téléviseurs Sony XH95 introduisent également l’Ambient Optimization, une nouvelle technologie d’optimisation de la qualité de l’image et du son dans son environnement. Celle-ci ajuste automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante pour offrir le meilleur spectacle possible, en augmentant la luminosité dans les pièces lumineuses et en la réduisant dans les pièces sombres. Elle détecte même les objets présents dans la pièce, tels que les rideaux et les meubles susceptibles d’absorber ou de réfléchir le son, en réglant précisément l’acoustique pour préserver l’harmonie sonore.

En complément de la fonction Ambient Optimization, les téléviseurs XH95 propose une nouvelle conception esthétique Immersive Edge. L’immersion audiovisuelle est poussée dans les moindres détails jusqu’au pieds discrets désormais situés au bord de l’écran. À peine perceptible, ce support minimaliste offre un visionnage amélioré et dégagé. Les pieds de la série XH95 ont une position centrale pour plus de flexibilité.