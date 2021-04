Serrure connectée NUKI : De la rue au salon, sans clés

Dans la plupart des cas, vous pourrez donc avoir accès chez vous depuis la rue, sans clés avec votre smartphone. Pas que vous d’ailleurs, mais aussi votre famille, vos amis et même des visiteurs occasionnels. Il suffit d’avoir un smartphone et d’y installer gratuitement l’application Nuki. Ainsi, il est possible d’attribuer une autorisation permanente ou temporaire ou encore à certains horaires, par exemple pour la nounou. Pour un enfant qui n’a pas encore de smartphone, une petite télécommande très simple appelée Nuki Fob complète l’installation. Avantage décisif, chaque autorisation d’accès peut être révoquée à tout instant, par exemple en cas de perte du smartphone ou du Fob.

Enfin, si fréquemment d’autres personnes doivent pouvoir accéder au logement, il est possible d’installer le Nuki Keypad, un clavier numérique pour entrer un code qui donne accès qui, lui aussi, peut être révoqué à tout moment. Bien sûr, pour chaque code que vous distribuez, vous pouvez créer un code individuel.