Samsung Galaxy S21 5G et Galaxy S21+ 5G se distinguent par un appareil photo et un système vidéo premium dans un design iconique

Samsung présente ses derniers modèles phares : les Galaxy S21 5G et Galaxy S21+ 5G. Dotés des dernières innovations, ces deux smartphones vous permettent de tirer le meilleur parti de chaque instant. La nouvelle gamme S se distingue par un design iconique, des appareils photos de qualité supérieure et le processeur Galaxy le plus avancé de tous les temps.

« Les smartphones occupent une place centrale dans nos vies. Il est donc bien naturel de ne vouloir que le meilleur. La gamme S21 nous permet de satisfaire bien plus que ce souhait, » précise Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. « Les Galaxy S21 5G et S21+ 5G répondent parfaitement aux exigences de notre vie quotidienne numérique et nous comprenons l’importance d’avoir le choix. C’est pourquoi la gamme Galaxy S21 5G vous donne la liberté de choisir le modèle qui correspond à vos préférences personnelles. »

Depuis plus de dix ans, les utilisateurs font confiance à la gamme Galaxy S pour vivre des expériences mobiles inédites. Les S21 5G et le S21+ 5G ne font pas exception à la règle et poursuivent cette logique. Forts d’innovations en matière d’appareils photo professionnels et de performances de premier ordre à différents niveaux de prix, les smartphones offrent le nec plus ultra pour tout le monde.

Un nouveau style audacieux

Le Galaxy S21 5G est spécialement conçu pour celles et ceux qui veulent un design épuré avec un écran compact de 6,2 pouces. Le Galaxy S21+ 5G dispose d’un écran de 6,7 pouces et d’une batterie plus grande, parfaite pour les marathongamers et les amateurs de binge-watching1.

La gamme Galaxy S21 5G présente un nouveau boîtier iconique Contour Cut Camera qui s’intègre parfaitement au cadre métallique. Les Galaxy S21 5G et S21+ 5G seront disponibles dans une gamme de couleurs attrayantes, dont le Phantom Violet et le Phantom Grey. Chaque appareil est doté d’une finition mate luxueuse conférant un look & feel sophistiqués.

Le Galaxy S21 5G est doté d’un écran intelligent et dynamique AMOLED 2X Infinity-O 120Hz, qui ajuste automatiquement la vitesse de trame en fonction du contenu que vous regardez. L’écran ménage également vos yeux grâce à la nouvelle fonction Eye Comfort Shield. Le filtre de la lumière bleue s’ajuste automatiquement en fonction de l’heure de la journée.

Pour que les moments de la vie quotidienne deviennent… épiques

Le Galaxy S21 5G perpétue l’héritage légendaire de Samsung en matière d’appareils photo, avec des innovations qui vous garantissent toujours la meilleure prise de vue et la plus belle vidéo, quel que soit votre niveau. Il suffit de viser et l’appareil photo se charge du reste.

Les fonctions suivantes sont les points forts de l’appareil photo :

8K Video Snap : sélectionnez des images claires et nettes à partir de vos séquences vidéo en 8K, en haute résolution (33 MP). Vous pouvez capturer toutes les images en direct ainsi que des photos super nettes.

: sélectionnez des images claires et nettes à partir de vos séquences vidéo en 8K, en haute résolution (33 MP). Vous pouvez capturer toutes les images en direct ainsi que des photos super nettes. Super Steady : quelle que soit la vitesse de la prise de vue ou les vibrations, cette fonction vous assure des prises de vue toujours stables, nettes et fluides. De plus, cette fonction offre une optimisation automatique entre 30 et 60 images par seconde avec une résolution FHD.

: quelle que soit la vitesse de la prise de vue ou les vibrations, cette fonction vous assure des prises de vue toujours stables, nettes et fluides. De plus, cette fonction offre une optimisation automatique entre 30 et 60 images par seconde avec une résolution FHD. Director View : allumez les caméras avant et arrière simultanément pour tout filmer et/ou passer d’un objectif à l’autre.

: allumez les caméras avant et arrière simultanément pour tout filmer et/ou passer d’un objectif à l’autre. Live Thumbnails : pour une prévisualisation, pour changer l’angle, ou pour faire un zoom avant ou arrière.

: pour une prévisualisation, pour changer l’angle, ou pour faire un zoom avant ou arrière. Multiple mic recording 2 : en combinaison avec les Galaxy Buds Pro 3 , vous capturez les sons ambiants et votre voix pendant l’enregistrement. Placez le S21 5G en mode Pro Video sur un trépied et utilisez les Buds Pro pour enregistrer votre voix et d’autres sons.

: en combinaison avec les Galaxy Buds Pro , vous capturez les sons ambiants et votre voix pendant l’enregistrement. Placez le S21 5G en mode Pro Video sur un trépied et utilisez les Buds Pro pour enregistrer votre voix et d’autres sons. Single Take4 : l’intelligence artificielle vous permet de capturer jusqu’à 14 images fixes et animées en un seul clic. Avec Highlight Video et Dynamic Slow-Mo, vous mettez les points forts en évidence.

L’appareil photo professionnel et équipé de l’IA des Galaxy S21 5G et S21+ 5G est équipé de trois objectifs. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, le système de caméra avancé vous permet de toujours obtenir la meilleure prise de vue. Le mode Portrait permet de détacher le sujet de l’arrière-plan et offre également des options d’éclairage de studio virtuel et d’effets d’arrière-plan. Ce mode fonctionne exactement de la même manière avec les selfies. Space Zoom vous permet de prendre des images claires et stables même à longue distance, tandis que le Zoom Lock supprime l’influence des vibrations des mains et que le zoom 30x permet de maintenir la cible au centre de votre composition. De plus, grâce à une puissance de traitement accrue, vous pourrez prendre des images claires même dans l’obscurité, ce qui est idéal pour les couchers de soleil.

Connectivité et performances

Les Galaxy S21 5G et S21+ 5G se connectent de manière transparente à l’écosystème Galaxy et sont dotés du chipset pour smartphone le plus récent et le plus avancé jamais utilisé dans un Galaxy. Résultat : une vitesse plus élevée, une efficacité énergétique supérieure et une meilleure prise en charge de la 5G et de l’intelligence artificielle sur l’appareil5. Votre smartphone est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour traiter des photos, enregistrer des vidéos 8K et jouer sans être dérangé.

La protection des informations sensibles est plus importante que jamais. La gamme Galaxy S21 5G est protégée par Knox Vault, la plateforme de sécurité au niveau du jeu de puces (SoC) de Samsung. Avec l’ajout d’une mémoire inviolable au processeur sécurisé, Knox Vault fait du S21 5G une sorte de Fort Knox. Autrement dit, personne n’y pénètre sans y être invité par vous.

Le Galaxy S21 5G introduit également un nouvel outil pour protéger votre vie privée. Il vous permet de supprimer les métadonnées de localisation de vos photos avant de les partager. La fonction Private Share6 vous permet de contrôler qui a accès au contenu que vous envoyez et combien de temps il reste disponible.

Le Galaxy S21 5G est conçu pour être utilisé avec d’autres appareils Galaxy. Avec SmartThings Find, vous pouvez facilement trouver vos autres appareils appropriés même lorsqu’ils sont hors ligne. Avec le Galaxy SmartTag de Samsung7, vous pouvez même trouver des appareils qui ne sont pas connectés. Il vous suffit d’attacher un SmartTag à vos clés, à votre sac ou même au collier de votre animal de compagnie, et SmartThings Find vous permettra de les localiser en un rien de temps.

Disponibilité locale et prix de vente conseillés

Les Galaxy S21 5G et S21+ 5G seront disponibles à partir du 29 janvier au prix de vente conseillé de 849€ pour le Galaxy S21 5G avec 128 GB de mémoire, et de 899€ pour le Galaxy S21 5G avec 256 GB de mémoire. Le Galaxy S21 5G sera disponible dans les couleurs suivantes : Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom Pink et Phantom White.

Le Galaxy S21+ 5G avec 128 GB de mémoire coûte 1 049 €, et le Galaxy S21+ 5G avec 256 GB coûte 1 099 €. Le Galaxy S21 + 5G sera disponible dans les couleurs suivantes : Phantom Violet, Phantom Silver & Phantom Black. Les couleurs exclusives Phantom Red et Phantom Gold seront également disponibles en exclusivité sur la boutique en ligne de Samsung.

Avec une précommande du Galaxy S21 5G ou Galaxy S21+ 5G, vous recevrez également le Galaxy Buds Live et un Galaxy SmartTag.