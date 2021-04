Dell annonce de nouveaux portables : Les Dell Inspiron et XPS 13 OLED

Le PC est bien plus qu’un artefact technologique. Il détient aujourd’hui la clé de vos passions, de votre travail et de vos jeux et loisirs. Dell Technologies présente de nouveaux produits dans sa gamme Inspiron. Les appareils incluent les innovations PC les plus récentes que Dell ait à proposer, de telle sorte que vous puissiez demeurer connecté(e) à ce qui a le plus d’importance et que vous puissiez travailler et apprendre où que vous soyez. La gamme inclut des designs modernes, minimalistes, et de nouvelles couleurs élémentaires, inspirées de la nature. On y trouve également un nouveau portable XPS à écran OLED.

Nous vous en proposons, ci-dessous, une liste reprenant les principales caractéristiques des nouveaux venus. Des informations complémentaires concernant les différents produits sont disponibles via le blog de Dell Technologies. Tous les détails techniques et clichés de produits figurent dans le d ossier de presse.

XPS 13 avec écran OLED

Nouvel écran OLED 3.5K pour des couleurs éclatantes et un noir parfait, avec contraste sensiblement renforcé (rapport de contraste de 100.000:1)

Les contenus prennent vie grâce à un degré de détail époustouflant, qui s’exprime tout particulièrement dans des contextes plus sombres: gamme de couleurs 100% DCI-P3

Inspiron 13

Expérience “front of screen” fascinante grâce à un écran FHD+ / QHD 16:10

Solution intégrée ComfortView Plus, à faible lumière bleue, pour un confort oculaire renforcé

Design 13” fin et léger avec adaptateur USB C pour usage itinérant

Inspiron 14

Portable et productif. L’Inspiron 14 garantit un démarrage et une authentification rapides grâce à un “capteur panneau ouvert” et à un lecteur d’empreinte digitale optionnel, combiné à Windows Hello

La fonction Connected Modern Standy conserve le courriel, Windows et d’autres applications compatibles à jour, en ce compris en mode veille, pour une entrée en action rapide

ExpressCharge minimise le temps de branchement sur secteur et recharge la batterie à la vitesse de l’éclair (à plus de 80% en 60 minutes)

Inspiron 14 2-en-1

Fonctionnalité polyvalente avec quatre configurations différentes: portable, tente, chevalet et tablette

Doté d’un écran FHD avec grand angle de visualisation, avec fin liseré 4 côtés qui souligne l’écran et minimise tout distraction

Le design élancé est synonyme d’élégance et se traduit par des dimensions d’écran, de clavier et de pavé tactile plus confortables, favorisant saisie au clavier et visualisation

Inspiron 15

Fonctionnement rapide et sans surchauffe pendant de plus longues périodes grâce à la toute dernière génération de processeurs Intel Core (11ème génération) ou de processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile avec Radeon

Graphics et à un design thermique amélioré

Sacrifiez au visionnage boulimique et profitez d’un affichage hyper-réaliste grâce à l’écran FHD optionnel, sa luminosité 300 nit, sa palette de couleurs 100% sRGB et un potentiel Dolby.