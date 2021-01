Galaxy Buds Pro : qualité sonore inégalée, ANC intelligente et connectivité optimale

Samsung lance aujourd’hui une nouvelle génération d’écouteurs d’une qualité inégalée avec les Galaxy Buds Pro. La combinaison d’un son immersif, d’une qualité d’appel supérieure et d’une suppression du bruit ambiant (ANC) intelligente fait que ces écouteurs sont idéaux pour les conversations professionnelles et l’écoute de musique. De plus, les Galaxy Buds Pro offre une connectivité renforcée, enveloppée dans un design moderne et épuré.

« De plus en plus de personnes recherchent une technologie qui s’adapte à toutes les situations de la vie quotidienne. C’est pourquoi, le marché des écouteurs sans fil s’est considérablement développé, » déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. « De plus, les attentes des consommateurs à l’égard de la technologie ont augmenté. Avec les Galaxy Buds Pro, nous répondons à cette demande de qualité premium. Que vous les utilisiez pour le travail ou le divertissement, nous offrons à chacun une expérience audio unique. »

Une qualité de son et de communication inégalée

Que vous utilisiez vos écouteurs pour courir ou pour écouter des podcasts en voiture, vous voulez certainement la meilleure des qualités audios. Les Galaxy Buds Pro excelle avec un woofer de 11 millimètres pour des basses plus profondes et un tweeter de 6,5 millimètres pour des aigus plus riches. Cela crée un son dynamique et équilibré. Vous préférez un groove hip-hop rythmé ou des mélodies classiques raffinées ? Pas de problème, avec les nouveaux écouteurs Samsung, vous apprécierez la musique exactement comme l’artiste l’a conçue.

Aujourd’hui, les écouteurs ne sont plus seulement destinés au divertissement, ils sont également devenus indispensables sur le lieu de travail (virtuel). Cela impose des exigences élevées quant à la qualité d’appel du Galaxy Buds Pro. Avec trois microphones, il est remarquable. Quel que soit le bruit de fond, votre voix sera toujours clairement entendue, notamment parce que l’un des microphones a un rapport signal sur bruit (SNR) élevé. En outre, le Voice Pickup Unit (VPU) veille à ce que votre voix soit entendue haut et fort. Et avec la nouvelle technologie Wind Shield, le vent n’a aucune chance. Même par temps de tempête, vos appels seront plus clairs que jamais.

L’ANC la plus intelligente et entièrement sans fil

Pour n’entendre que ce que vous voulez entendre et filtrer le reste, les Galaxy Buds Pro possèdent les fonctionnalités de suppression du bruit ambiant les plus intelligentes de tous les écouteurs sans fil. Si vous avez besoin de vous concentrer sur votre travail – ou si vous voulez simplement vous détendre – vous pouvez réduire le bruit ambiant jusqu’à 99 % et régler le son exactement comme vous le souhaitez. Et avec Ambient Sound, vous avez la possibilité d’amplifier les sons environnants de plus de 20 décibels. De plus, l’ANC et le Ambient Sound fonctionnent automatiquement ensemble en adaptant le son à l’environnement pour optimiser l’expérience audio. Les écouteurs reconnaissent quand vous parlez, par exemple, et passent automatiquement de l’amplification au filtrage des sons en fonction de la situation. Les Galaxy Buds Pro réduisent aussi automatiquement la musique lorsque vous parlez, même si vous utilisez l’Ambient Sound ou si l’ANC est désactivé.

Pour l’expérience Galaxy ultime

Les Galaxy Buds Pro sont un complément parfait à l’écosystème Galaxy. Sans réglage manuel, votre connexion bascule automatiquement entre vos smartphones et tablettes Galaxy. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur votre Galaxy Tab S7 avec vos Galaxy Buds Pro et recevez un appel téléphonique, la fonction Auto Switch met la vidéo en pause instantanément pour que vous puissiez répondre à l’appel. Dès que l’appel se termine, la vidéo reprend et vous entendez le son correspondant switché dans vos écouteurs.

Les Galaxy Buds Pro font un excellent duo avec le Galaxy S21. En les couplant, vous pouvez créer un son multidimensionnel via un système 360 Audio avec la technologie Dolby Head TrackingTM5, pour être toujours au cœur de l’action. Les écouteurs sont également dotés d’un Game Mode, qui permet de jouer sur le Galaxy S21 – avec son écran haut de gamme et ses puissantes performances – à un niveau supérieur.

Quelle que soit la façon dont vous utilisez les Galaxy Buds Pro, vous n’aurez pas à vous soucier de l’autonomie de la batterie. Lorsqu’ils sont complètement chargés, vous pouvez utiliser les écouteurs pendant 8 heures au maximum et le boîtier de chargement sans fil offre 20 heures de réserve. Même en utilisant l’ANC, vous pouvez obtenir 5 heures de lecture avec 13 heures supplémentaires dans ce boîtier. En cas de panne d’électricité, la fonction quick charging vous permet d’obtenir une heure de lecture après seulement 5 minutes de chargement.

Un design élégant et pratique

En termes de design, les Galaxy Buds Pro s’inspirent des Galaxy Buds Live. Leur forme ergonomique améliore non seulement la qualité du son, mais ils sont aussi plus confortables et se portent naturellement.

Les Galaxy Buds Pro ont la classification IPX7 pour la résistance à l’eau. Vous n’avez pas non plus à vous inquiéter de perdre vos écouteurs, car SmartThings Find vous permet de les retrouver facilement, même s’ils sont hors de portée du Bluetooth. De plus, 20 % de matériaux utilisés dans la fabrication sont respectueux de l’environnement (MPE)..

Disponibilité

Les Galaxy Buds Pro seront disponibles en Phantom Black, Phantom Silver et Phantom Violet à partir du 29 janvier pour 229 €. Cette dernière couleur assortie à celle du Galaxy S21.

Du 14 janvier à 16h au 21 février, il y a une promotion de précommande; à l’achat des Galaxy Buds Pro, vous recevrez un chargeur sans fil d’une valeur de 29,99 €.