Samsung dévoile le 980 PRO SSD spécialement conçu pour le gaming et les applications PC avancées

Samsung dévoile aujourd’hui son premier PCIe 4.0 Solid State Drive (SSD) pour les consommateurs : le SSD 980 PRO. Ce SSD est spécialement conçu pour les professionnels et les consommateurs en quête de performances améliorées pour leur PC, station de travail et console de jeux haut de gamme.

« Au fil des ans, Samsung n’a cessé de repousser les limites des solutions de stockage flash rapide, confie Roderick Niehorster, Marketing Manager Memory Business de Samsung Benelux. Le nouveau 980 PRO SSD est le fleuron de notre engagement continu à développer les produits d’exception que les consommateurs attendent de nous. »

Le 980 PRO est optimisé pour la gestion des applications à forte densité de données et dès lors idéal pour quiconque travaille avec du contenu 4K et 8K et utilise les jeux les plus lourds. Tous les composants de base, y compris le contrôleur Elpis personnalisé, les technologies V-NAND et DRAM, sont le fruit des efforts déployés par Samsung afin d’offrir le plein potentiel du PCIe 4.0. Le 980 PRO atteint ainsi des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles jusqu’à respectivement 7.000 Mo/s et 5.000 Mo/s et des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires jusqu’à 1.000K IOPS. Le SSD 980 PRO est dès lors jusqu’à deux fois plus rapide que les PCIe 3.0 SSD et jusqu’à 12,7 plus rapide que les SATA SSD.

Outre ses performances améliorées, le 980 PRO est doté de solutions de contrôle thermique, gage d’une fiabilité accrue. Alors que la plupart des NVMe SSD haute performance dépendent d’éléments de refroidissement externes en cuivre pour disperser la chaleur, le Samsung 980 PRO utilise un revêtement en nickel sur le contrôleur et une étiquette de dispersion de la chaleur au dos du SSD. Ces fonctions innovantes permettent de dissiper la chaleur et permettent au lecteur de conserver son facteur de forme M.2 compact et mince. La technologie Dynamic Thermal Guard de Samsung garantit une température optimale du disque, minimisant ainsi les fluctuations de performance à long terme.

Disponible à partir de septembre

Le 980 PRO SSD de Samsung est disponible dès fin septembre en 1 To, 500 Go et 250 Go. Les prix de vente conseillés sont respectivement de 249,99 euros, 169,99 euros et 99,99 euros. La version 2 To sera disponible fin 2020.

Caractéristiques du produit

Catégorie Samsung SSD 980 PRO Interface PCIe 4.0 x4, NVMe 1.3c Format M.2 (2280) Mémoire Samsung 1xx-layer V-NAND 3-bit MLC Controller Samsung Elpis Controller DRAM 1GB LPDDR4 (1TB)

512MB LPDDR4 (500GB, 250GB) Capacité 1 TB, 500 GB, 250 GB Vitesse séquentielle de lecture et d’écriture Jusque maximum 7.000/5.000 MB/s Vitesse de lecture et d’écriture aléatoire (QD32) Jusque maximum 1.000K/1.000K IOPS Software Samsung Magician Software Cryptage des données AES 256-bit Full Disk Encryptie, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Total bytes écrits 600TB (1 TB) 300TB (500 GB) 150TB (250 GB) Garantie Garantie limitée de 5 ans