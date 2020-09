Amazon dévoile sa RING Always Home : Une caméra drone pour l’intérieur !

Dévoilée il y a quelques heures par le géant américain Amazon, cette caméra est tout simplement révolutionnaire à plus d’un point. En effet, elle est constituée d’un drone qui prend son envol à votre demande afin de se balader chez vous en toute autonomie. Explications !

C’est le cas de le dire, la caméra Ring Always Home prendra bientôt son envol. Elle se compose d’un socle de recharge surmontée d’un drone ultra-léger. Grâce à votre smartphone, vous pourrez donc la suivre de n’importe où dans le monde afin de vous assurer que personne n’est chez vous. Assez utile en cas de levée de doute suite à une alerte d’intrusion, il ne vous sera donc plus nécessaire d’installer une dizaine de caméra pour surveiller toute votre habitation. Bon, il faudra évidemment laisser toutes les portes ouvertes sinon elle risque de ne pas être bien utile.

Un configuration sous forme de plan

Lors de l’installation de cette Ring Always Home, il vous sera demandé de dessiner la topologie de votre intérieur afin de savoir où la caméra peut se balader et, a contrario, où sa présence sera interdite. Lorsqu’elle se repose et se recharge, la caméra est désactivée et n’enregistre lors qu’elle survole, par exemple, la cuisine ou elle pourra vous présenter différents points de vues défini par vous.

La Ring Always Home sera disponible au début 2021 pour une somme estimée à $250. Il va de soi que nous serons un des premiers à tester cette petite merveille ! En attendant, je vous laisser regarder la vidéo officielle du produit.

Et, comme me le disait Jérôme sur Twitter “Tu la sens, la chaîne youtube “cats vs security camera” ?”.

Tu la sens, la chaîne youtube “cats vs security camera” ? https://t.co/ZOpr9cNscw — Jerome Pittie (@PittieJ) September 25, 2020