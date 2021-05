Réouverture des terrasses belges : Augmentation de 30 % des demandes de terminaux de paiement

Le fournisseur de paiements électroniques, CCV, constate une importante augmentation de la demande en terminaux de la part du secteur horeca avant la réouverture des terrasses ce samedi 8 mai. « Les établissement veulent être parfaitement outillés pour servir un maximum de clients sur les terrasses.

Ils se posent depuis quelques semaines la question de savoir s’ils ont les moyens suffisants pour effectuer les paiements électroniques – qui sont devenus de plus en plus la norme suite à la crise sanitaire – et assurer ainsi un service optimal », explique Sam Arckens, CCO de CCV. L’entreprise a comptabilisé une augmentation de 30 % des demandes. Depuis mars 2019, CCV a également constaté une croissance exponentielle des plateformes take away. En vue de la reprise partielle de ce week-end, CCV rappelle aux gérants du secteur horeca l’importance de laisser de nouveau charger les terminaux au moins 48 heures avant la réouverture.



Objectif 8 mai

Frédéric Leblanc, gérant de la Maison Leblanc à Liège a bénéficié à plusieurs reprises des conseils des experts CCV pour adapter ses pratiques commerciales aux conditions particulières liées à la Covid-19, notamment en lançant une boutique en ligne pour les viandes, charcuterie et plats faits maison dès avril 2020. A présent, il s’agit d’être prêt pour la réouverture partielle de l’horeca.

« Depuis plus d’un an, mon établissement – comme les autres commerces – vit au rythme des fermetures et règles strictes. La Maison Leblanc n’a pas de terrasse. Qu’à cela ne tienne, le restaurant se déplace sur une péniche et un quai privatif ! Dès samedi, on sera hébergé dans l’infrastructure d’Apéro sur Meuse. Du coup, on va utiliser le terminal mobile de CCV sur le bateau. Cette solution est celle qui me convient le mieux pour l’instant. Et si on peut accueillir plus de monde dans le futur, on aura sans doute besoin d’un second appareil mobile comme le CCV Compact. »

Des terminaux mobiles supplémentaires

De nombreux commerçants ne disposent que d’un terminal de paiement fixe sur le comptoir et sont maintenant à la recherche de solutions mobiles.

« Même si les clients sont autorisés à entrer dans le commerce pour se rendre à caisse, ce sera quand même plus rassurants pour tout le monde de pouvoir assurer le service et le paiement en extérieur. C’est aussi beaucoup plus simple à gérer. Sinon, on risque de se retrouver avec une longue file qui mène au comptoir cinq minutes avec la fermeture », explique Sam Arckens, CCO de CCV.

Il y a aussi beaucoup de gérants de l’horeca qui veulent élargir leur flotte comme l’explique Sam Arckens. « Si tout le personnel se met soudainement à travailler à l’extérieur, le seul terminal mobile dont ils disposent ne suffira plus. Ils sont plus susceptibles d’opter pour un deuxième, voire un troisième appareil. »

CCV dispose d’une large gamme de solutions de paiement. « Nous sommes très réactifs et pouvons fournir une solution rapide aux clients. Evidemment, s’ils ont des besoins spécifiques pour cette réouverture, qu’ils nous contactent sans tarder. », déclare Sam Arckens.

Sortir le terminal de paiement de son hibernation

Le fournisseur de services de paiement conseille également à ses clients de sortir les terminaux de paiement de leur hibernation forcée quelques jours avant de les utiliser. « En particulier pour les terminaux portables, il est conseillé de les recharger au moins 48 heures à l’avance », précise Sam Arckens.

CCV a établi une checklist que les gérants de l’horeca peuvent consulter pour bien comprendre comment redémarrer correctement et en toute sécurité leur infrastructure de paiement électronique.

Diverses options

CCV a constaté une augmentation de la demande de terminaux de paiement portables permettant de recevoir des paiements sans contact. « Les opérateurs font vraiment pression en ce sens. Nous les rassurons : toutes nos solutions de paiement mobile acceptent les paiements sans contact. » Un aperçu des trois types de terminaux et de leur coût est disponible via ce lien.

« Nous suggérons souvent aux clients des alternatives auxquelles ils ne penseraient peut-être pas, comme le CCV Compact, un terminal de paiement contrôlé par Android qui ressemble en fait un peu à un smartphone et qui est très adapté aux terrasses du secteur de l’horeca. »

CCV a également annoncé cette semaine un partenariat avec Ser..vi, une solution permettant de passer facilement des commandes sans contact en scannant un code QR sur la table. « La COVID-19 a vraiment accéléré le développement de ce type de solutions. Nous pensons qu’il est important de pouvoir aider nos clients à trouver les solutions de paiement sûres, rapides et fiables de demain », conclut Sam Arckens.