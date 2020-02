Pourquoi la serrure connectée NUKI a changé la vie de la famille.

Je possède la serrure connectée Nuki depuis quasi trois ans et je dois bien avouer que celle-ci me rend de fiers services et je n’ose même pas imaginer m’en séparer.

Les clés, c’est vintage

Déjà, il faut savoir que je possède une serrure dites “de sécurité” où la copie de la moindre clé me coûte 85€, en fournissant une carte munie d’un code, bien évidemment. Mon fils, grand distrait devant l’éternel, a déjà perdu le sésame deux fois en six mois et vous aurez compris que le coût de cette Nuki Smart Lock a été vite rentabilisé, sans parler d’un futur appel a un serrurier belge au cas où la totalité de ma tribu aurait égaré ses clés. Bref, un serrurier, ce n’est pas donné et il faut bien entendu attendre quelques heures sur le trottoir avant que ce professionnel du loquet arrive.

Une installation simple

La serrure est fournie avec deux plaques métalliques vous permettant de fixer le boitier. Pour ma part, j’ai opté pour la plaque offrant un collant double face. Placée en trente secondes, la Nuki permet vraiment une installation sans aucun stress. On colle la plaque et on applique le boitier au dessus. Entre les deux, il vous faudra placer votre clé qui viendra s’insérer dans la fente prévue à cet effet. La Nuki, équipée d’un puissant moteur se chargera d’ouvrir, de verrouiller ou de déverrouiller la porte. Simple. Rassurez-vous, il sera toujours possible d’ouvrir la porte manuellement en tournant le bouton, comme vous le feriez pour une ouverture classique.

J’ouvre la porte à distance

Pour ouvrir la porte, il vous suffit d’installer l’App Nuki sur chacun des smartphones et d’inviter toutes les personnes voulues grâce à un code unique à introduire lors de l’installation. A cela, vous pouvez aussi ajouter un “Key fob“, une espèce de télécommande Bluetooth à filer, par exemple, à votre voisine si celle-ci n’a pas de smartphone. Un “Key pad” est aussi disponible afin de pouvoir ouvrir la porte avec un petit clavier à poser sur votre façade.

Tous ces accès peuvent être configurés afin de savoir qui entre chez vous mais aussi de limiter ceux-ci à un intervalle de date ou uniquement à certaines heures de la journée. Par exemple, j’ai configuré un compte pour l’aide ménagère qui ne peut ouvrir la porte que le mardi de 12h à 16h. Bien pratique.

De plus, grâce à un petit module à placer dans une prise, il est possible d’ouvrir la porte à distance lors d’une livraison. Couplée à la sonnette Ring Door Bell, il est donc possible de répondre au livreur qui vient de sonner et ensuite de lui ouvrir la porte dans la foulée.

Nuki est réellement un dispositif d’une simplicité confondante. Cette serrure est sobre, ne dénature pas votre porte, vous donne la possibilité de continuer à l’utiliser de manière classique, sans smartphone en main et, cerise sur le gâteau, fonctionne avec quatre piles AA offrant une autonomie de 8 à 10 mois. Le côté “Partage” est bien foutu, vraiment convivial et ses fonctionnalités d’historique son rassurantes à souhait.

En conclusion, oui, il me serait impossible de m’en passer. La Nuki et son module WiFi est en vente pour 275€ sur Amazon.