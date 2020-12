Konyks FireSafe : Le détecteur de fumée connecté à sécurité renforcée

Le détecteur de fumée est obligatoire pour toutes les habitations depuis mars 2015 et les assureurs peuvent conditionner une cotisation minorée ou une franchise plus élevée à son installation. Plus important, en cas d’incendie ayant entrainé des blessures, la responsabilité civile, voir pénale, du propriétaire peut être engagée. Il faut donc s’équiper si ce n’est déjà fait et aussi en vérifier le bon fonctionnement.