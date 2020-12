3 choses à savoir avant de motoriser ses volets

En matière de volets, les modèles motorisés sont très certainement les plus appréciés. Bien sûr, on aime le confort absolu qu’ils nous procurent. D’une simple pression d’un bouton, le tablier monte ou descend au niveau exact que l’on désire. Et avec une version radio, on peut même le faire sans se déplacer, grâce à la télécommande. Mais ce n’est pas tout ! Un volet roulant électrique présente aussi une meilleure durée de vie, car son moteur permet des manipulations plus douces et fluides du tablier. Si vous possédez déjà des volets roulants, vous auriez peut-être intérêt à les convertir en une version électrique. Pour cela, il vous suffit d’installer un moteur tubulaire dans l’axe de rotation. Mais avant de motoriser vos volets, voici 3 choses que vous devriez savoir :

1. Motoriser ou remplacer le volet ?

Pour commencer, sachez qu’il n’est pas toujours conseillé de motoriser un volet. En effet, cette transformation n’est envisageable que si votre installation actuelle est en parfait état. En d’autres termes, n’installez pas de moteur sur des volets abîmés. Autant pour des questions de sécurité que de fonctionnement et de durabilité de l’équipement.

Avant tout, vérifiez donc l’état de votre volet roulant : tablier, tube de rotation, treuil, glissières, etc. Soyez exhaustif durant votre examen.

Si vous constatez qu’un élément en particulier est abîmé, vous pouvez probablement le remplacer en achetant des pièces détachées. Ensuite, il vous suffira d’installer le moteur tubulaire adéquat pour motoriser votre volet.

Mais si toute votre installation est trop usée, le mieux reste d’investir dans de nouveaux volets roulants – électriques cette fois. En outre, ce remplacement peut aussi être l’opportunité pour vous de choisir un style de tablier différent. Par exemple, vous pourriez troquer vos volets en PVC blanc contre un modèle en aluminium, plus durable et élégant.

2. Les implications au niveau électrique

Ensuite, sachez que la pose d’un moteur tubulaire sur un volet requiert quelques modifications au niveau électrique. Il s’agit de faire courir les câbles jusqu’au moteur et, le cas échéant, jusqu’au bouton mural servant à l’actionner. Selon votre installation actuelle, cela peut demander des travaux plus ou moins conséquents. De ce fait, il est possible que votre mur doive être endommagé pour permettre d’adapter le câblage. Anticipez donc ce genre d’intervention pour éviter les mauvaises surprises.

Bien sûr, il est essentiel que les manipulations soient effectuées par une personne qualifiée. D’une part, les travaux électriques représentent un réel danger pour un novice. D’autre part, il est important que l’installation électrique soit réalisée à la perfection afin d’éviter tout dysfonctionnement ou accident durant l’utilisation des volets motorisés.

3. Bien choisir un moteur tubulaire

Pour finir, le choix de votre futur moteur tubulaire est absolument crucial. On en trouve une grande variété, chacun ayant des caractéristiques bien spécifiques. Il s’agit donc de sélectionner le modèle qui conviendra le mieux : 1) à votre installation actuelle et 2) à vos besoins.

Premièrement, vous devez étudier les spécifiés de votre volet roulant pour trouver le moteur tubulaire adéquat. On parle notamment de ses dimensions et de son poids. Ce dernier dépend évidemment de la taille du tablier, mais aussi de son matériau. Par exemple, à dimensions égales, le PVC est bien plus léger que le bois. Si vous ne connaissez pas le poids de votre volet, il existe des guides sur internet qui vous permettent de l’estimer assez précisément. Et n’oublions pas le diamètre de l’axe rotateur, qui va lui aussi impacter le choix du moteur.

Deuxièmement, il faut identifier clairement vos besoins. Plus précisément, vous devez choisir entre un moteur tubulaire filaire ou radio. Dans le premier cas, il faudra installer un bouton sur le mur à côté de la fenêtre. Vous devrez donc « dénaturer » le mur et vous déplacer pour appuyer sur l’interrupteur. Dans le second cas, vous disposez d’une télécommande, ce qui est plus pratique. Mais attention à ne pas l’égarer !

Si jamais après tout ça il vous reste des questions sur le choix et l’installation d’un moteur tubulaire, nous vous conseillons de contacter un professionnel qualifié.