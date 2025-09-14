Oracle et le contrat avec OpenAI : Pourquoi le cours s’envole ?

Oracle, entreprise historique active dans les bases de données et le cloud, est au cœur d’un mouvement spectaculaire sur les marchés. Son titre a bondi, ses contrats futurs explosent, et les investisseurs ne jurent que par son avenir dans l’IA. Voici ce qu’il faut savoir.

Pourquoi cette hausse du cours de l’action Oracle ?

Un énorme contrat avec OpenAI

Oracle et OpenAI ont conclu un accord sur le déploiement massif d’infrastructure cloud, dans le cadre du projet “Stargate”. Il s’agirait d’un engagement d’environ 300 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir la puissance de calcul nécessaire aux opérations d’IA d’OpenAI. Un arriéré de contrats record

Oracle a fait savoir que son carnet de commandes, reflet des revenus déjà signés mais pas encore encaissés, a franchi un record. De quoi donner aux marchés une idée précise des recettes et profits à venir. Croissance du cloud alimentée par l’IA

La demande pour l’infrastructure cloud liée à l’intelligence artificielle explose. Dès lors, Oracle est désormais perçu comme l’un des fournisseurs incontournables. Ces accords massifs agissent comme un véritable moteur sur les revenus cloud.

Cette annonce a engendré une hausse de l’action Oracle de plus de 35-40 % en une journée, atteignant des niveaux record ainsi qu’un regain de confiance sur la capacité d’Oracle à rivaliser dans le segment du cloud au service d’IA, traditionnellement dominé par AWS (Amazon), Microsoft Azure et Google Cloud.

Toutefois, il nous faudra être attentif dans la capacité d’Oracle à concrétiser cette annonce : À savoir construire et mettre à disposition l’infrastructure, gérer l’énergie et le refroidissement mais aussi livrer à temps, représentant ainsi un défi colossal.

De plus, même si OpenAI s’engage, pourra-t-il réellement honorer des montants aussi astronomiques ? Enfin, la disponibilité des puces, le prix du matériel et l’énergie peuvent grignoter les marges.

La flambée du cours d’Oracle résulte donc d’un alignement assez rare :

Un partenariat titanesque avec OpenAI.

De futurs revenus garantis par des contrats déjà signés.

Une demande mondiale insatiable en infrastructure pour l’IA.

Des prévisions audacieuses mais crédibles aux yeux des banques et acteurs financiers.

Oracle, longtemps perçu comme un “vieux dinosaure” des systèmes de base de données, se repositionne en acteur central du cloud et de l’intelligence artificielle. Les marchés y voient une transformation majeure de l’entreprise et misent gros sur sa capacité à livrer. La pression est donc très grande au sein de l’entreprise co-créée par Larry Ellison dans les années 70.