DJI Mic 3 : Un petit micro… mais diablement costaud en performance audio

DJI ne propose pas que des drones qui bourdonnent dans le ciel. La marque a aussi décidé de s’attaquer sérieusement au son avec le DJI Mic 3. Et franchement, on sent qu’il veut s’imposer comme l’accessoire chouchou des vidéastes, vloggeurs et autres raconteurs d’histoires en vidéo.

Les émetteurs sont minuscules, légers comme une plume, mais ne vous fiez pas à leurs tailles : ils enregistrent en 24 bits et peuvent même grimper au 32-bit float. En clair, le son est propre, riche, et il ne craint pas les voix qui montent un peu trop haut dans les décibels. Il propose dix heures d’autonomie en une seule charge et le coffret de rangement se transforme en batterie externe qui pousse l’autonomie totale à près de trente heures. Oui, trente. De quoi tenir plusieurs jours de tournage avant de paniquer en cherchant une prise de courant.

Côté stockage, DJI a mis les petits plats dans les grands. Chaque émetteur embarque 32 Go de mémoire, soit assez pour enregistrer plusieurs dizaines d’heures sans dépendre du sans-fil. Parce que, soyons honnêtes, même si la transmission sans perte fonctionne très bien et peut atteindre 400 mètres en ligne droite, personne n’a envie de perdre une interview parce qu’une camionnette s’est garée pile entre vous et la caméra.

DJI a aussi ajouté des gadgets qui font sourire, mais qui finissent par rendre service. Le micro peut adapter automatiquement le gain, filtrer les bruits ambiants en deux niveaux d’intensité, et même modifier la “couleur” de la voix avec trois tonalités prêtes à l’emploi : normal, chaleureux, ou plus brillant. Le genre de fonctions qui sauvent la mise quand on shoote vite, sans ingénieur du son derrière l’épaule.

Ce qui frappe aussi, c’est son côté pratique. Le coffret n’est pas simplement un chargeur : c’est une mini-valise où tout trouve sa place, des pare-vents aux clips aimantés. Pas besoin de traîner un sac de câbles qui s’emmêlent, tout est là, prêt à servir. On comprend que DJI a pensé aux créateurs nomades qui veulent brancher et filmer sans se compliquer la vie.

Évidemment, tout n’est pas parfait. Les maniaques du micro cravate risquent de râler, car aucun port n’est prévu. Le prix, forcément, rappellera que ce joujou est destiné à ceux qui prennent leur son aussi au sérieux que leur image.

En résumé, le DJI Mic 3, c’est le micro qui fait croire qu’on possède une équipe technique entière planquée derrière la caméra. Petit, malin, prêt à tout, il s’adresse à ceux qui veulent monter en gamme sans trimballer une usine à gaz. Pour les autres, qui filment leurs vacances ou leurs chats, c’est peut-être un peu overkill. Mais pour un créateur qui veut un son digne de son image, c’est un compagnon à garder au cou.

En vente sur Amazon pour 309€ (Deux transmetteurs et un récepteur) et aussi, pour le même prix, chez Coolblue Belgique.