OPPO sera l’un des premiers constructeurs à dévoiler un smartphone équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G

OPPO, marque leader sur le marché des smartphones et des objets connectés, a profité de l’édition 2020 du Snapdragon Tech Summit Digital pour annoncer que la prochaine série Find X, prévue pour le premier semestre 2021, sera dotée du nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm®. Grâce à cette puce 5G, baptisée Snapdragon 888, OPPO continue de travailler au développement du réseau 5G à l’international et ce, avec des partenaires de choix.

« Cela fait un moment qu’OPPO et Qualcomm Technologies entretiennent une relation privilégiée. Nous partageons une vision similaire dans notre quête de l’expérience mobile ultime », a déclaré Alen Wu, Vice-Président et Directeur Commercial chez OPPO. « Si ces dernières années ont été passées à faire de la 5G une réalité, il s’agit aujourd’hui de libérer son énorme potentiel. Le processeur 5G Snapdragon 888 de Qualcomm offre d’énormes améliorations en matière d’imagerie et d’intelligence artificielle. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à lancer un smartphone équipé d’une telle puce, et nous sommes convaincus que la prochaine série Find X offrira la meilleure expérience aux utilisateurs du monde entier. »

Avec le processeur 5G Snapdragon 888, la série Find X promet une expérience et des performances d’un genre nouveau.

Construit selon le procédé de fabrication 5 nm et intégrant Qualcomm® Snapdragon™ X60 5G Modem-RF, le système Snapdragon 888 5G offre des performances globales supérieures – qu’il s’agisse de 5G, d’imagerie, d’IA ou de jeu. Les prochains fleurons de la série Find X qui en profiteront, mettront également en avant des avancées majeures en matière d’écran et de photographie grâce au premier système de gestion des couleurs 10-bits Full-path développé sur Android par OPPO et annoncé lors de l’OPPO INNO DAY 2020. Condensé de nouvelles technologies exclusives et de caractéristiques hors-normes, la prochaine série Find X est sans doute l’une des plus attendues de 2021.

OPPO fait équipe avec Qualcomm pour explorer des horizons 5G dans la poursuite de la vision « Technology for Mankind, Kindness to the World ».

Le travail d’OPPO avec Qualcomm en matière de 5G va bien au-delà du simple développement de produits. Pour accélérer le développement de la couverture 5G sur les marchés mondiaux, OPPO et Qualcomm ont plus d’une fois travaillé ensemble, notamment lors de programmes de test avec les principaux opérateurs mondiaux. OPPO a par exemple réalisé le premier appel de données DSS (Dynamic Spectrum Sharing) du marché en collaboration avec Ericsson, Qualcomm Technologies, Swisscom et Telstra en décembre 2019. En juillet dernier, OPPO a également contribué au déploiement du premier réseau 5G standalone (SA) au Royaume-Uni en collaboration avec Qualcomm Technologies, Ericsson et Vodafone.

À ce jour, OPPO a conclu des partenariats avec plus de 70 grands opérateurs mobiles dans le monde, dont plus de 40 d’entre eux collaborent avec la marque sur l’offre 5G. Ces initiatives communes ont permis un développement commercial important sur des marchés régionaux tels que l’Europe, le Japon et l’Amérique latine. Le succès de ces déploiements régionaux n’aurait pas été possible sans la collaboration avec des entreprises de premier plan telles que Qualcomm.

À l’avenir, OPPO continuera de poursuivre sa vision « Technology for Mankind, Kindness to the World*» en recherchant des collaborations bénéfiques et significatives. En s’associant à des entreprises leaders comme Qualcomm Technologies, OPPO cherche à étendre le champ des possibles et à faire profiter aux utilisateurs des meilleures innovations 5G à l’ère de l’Internet de l’expérience.