AllDebrid le débrideur, notre avis sur comment l’utiliser sur Zone Téléchargement et Extreme Down.

Bon, une fois n’est pas coutume, je me lance dans un sujet un peu touchy car on me pose souvent cette bête question “Où trouves-tu des films ?”. Déjà, sachez que les petits paragraphes qui suivent sont totalement pour votre bonne information et que le piratage, c’est mal.

In fine, je voudrais vous parler de All Debrid, un moyen simple, que je n’utilise jamais, pour télécharger des films plus rapidement sur des plateformes telles que Zone Téléchargement et Extreme Down.

Lorsque vous arrivez sur une de ces deux plateformes, vous recherchez, tout excité, le film que vous allez visionner avec votre gentille petite femme, au coin du feu. Et puis, bardaf, c’est l’embardée, vous vous retrouvez à devoir télécharger le film sur un service du style UpToBox, Uploaded ou encore 1Fichier.

Evidemment, lorsque vous tentez de télécharger votre fichier de 10 Go en full HD, cela vous prendra autant de temps que la construction de la gare de Mons (C’est en Belgique, pour nos lecteurs français). Avouez qu’attendre trois jours pour se délecter devant Mulan de Disney, c’est un peu compliqué et surtout frustrant.

En effet, pour obtenir un téléchargement rapide sur des services de download, il va falloir débourser quelques euros par mois pour obtenir le film en moins de 10 ou 20 minutes, en fonction de votre bande-passante. Le souci, vous l’aurez compris, est qu’il n’est pas très rentable de s’abonner à tous ces services.

La solution vient donc de AllDebrid. Il s’agit d’un service qui vous permettra, pour 2.99€ par mois, de bénéficier de téléchargement premium chez quasi tous ces services de téléchargement. De plus, il existe même une extension pour Chrome qui vous permettra de vous éviter les copier/coller d’URL.

Pour faire simple :

Vous allez sur un site tel que Zone Telechargement ou ExtremeDown. Vous sélectionnez le film. Vous choisissez la version de votre film. Vous cliquez sur le service de téléchargement premium en bas de page. Vous cliquez sur le lien. Si vous n’avez pas installé l’extension Chrome All Debrid, vous copiez-collez l’URL sur AllDebrid. Et voilà.

Pour rappel, n’oubliez pas d’acheter le film.