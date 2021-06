Proximus et OPPO : Parés pour le déploiement commercial de la 5G

Désireux de démontrer les potentiels de la 5G, l’opérateur télécom Proximus a récemment organisé un concert de l’artiste belge Konoba dans l’une des salles de concert de l’Ancienne Belgique, à Bruxelles. Une caméra 360° avait été installée sur le podium afin de capter et diffuser le concert. Les images furent relayées via une antenne 5G SA (standalone) vers le siège de Proximus où les spectateurs, équipés d’un casque VR et d’un smartphone 5G d’OPPO, purent vivre le concert comme s’ils se trouvaient eux-mêmes sur scène.

Expérience réussie pour l’OPPO Find X2 Pro, le premier smartphone à avoir été certifié pour le réseau 5G de Proximus en avril 2020 et que l’opérateur utilise aujourd’hui encore pour poursuivre le développement de sa “5G Innovation Platform” à destination des entreprises.

Un rôle de pionnier

La collaboration nouée avec Proximus n’est qu’un exemple parmi d’autres du rôle de pionnier qu’endosse OPPO. A l’échelle internationale, la société fait figure de précurseur en matière d’utilisation commerciale de la 5G, que ce soit pour des réseaux NSA ou SA. NSA est l’acronyme de Non-Standalone et désigne la technologie qui est aujourd’hui majoritairement utilisée. Le prestataire utilise certes le spectre 5G et les antennes correspondantes mais, en coulisses, c’est toujours le système 4G qui est à l’œuvre. Par contre, les lettres SA signifient Stand Alone et s’en réfèrent à une solution pleinement 5G : antenne 5G et cœur de réseau 5G. Ce sont ces réseaux 5G SA qui permettent de donner toute la mesure du potentiel 5G. A condition de disposer d’un smartphone compatible 5G.

Bien qu’il s’agisse encore d’une toute nouvelle technologie, OPPO peut déjà afficher un beau bilan en matière de 5G. C’est ainsi par exemple que l’OPPO Reno 5G fut, dès mai 2019, le premier smartphone commercial 5G à faire ses débuts en Europe (en Suisse, via l’opérateur Swisscom). En avril 2020, OPPO a procédé au premier appel 5G VoNR (Voice over New Radio) sur un réseau SA en partenariat avec Ericsson et MediaTek. En juillet de la même année, OPPO prenait part au premier réseau 5G SA opérationnel de petite envergure lancé par Vodafone au Royaume-Uni. Début 2021, OPPO a également lancé la première e-SIM (embedded SIM) compatible 5G SA pour les besoins de son OPPO Find X3 Pro. Cette carte SIM est pré-intégrée dans le smartphone, ce qui évite de devoir prévoir une carte physique afin d’activer un abonnement.

Premier réseau 5G SA commercial

En avril de cette année, OPPO a participé, de concert avec Vodafone, Qualcomm et Ericsson, au déploiement du premier réseau 5G SA commercial européen dans les villes allemandes de Düsseldorf, Münster et Leipzig. Pour la circonstance, le smartphone utilisé fut l’OPPO Find X3 Pro, le premier smartphone à pouvoir se connecter à ce réseau, donnant ainsi la possibilité aux utilisateurs de tirer parti de l’expérience de communication la plus rapide et la plus qualitative qui soit sur 5G.

Main dans la main avec des partenaires

En nouant ces partenariats stratégiques avec des partenaires technologiques et des opérateurs télécom internationaux, OPPO a non seulement pu faire son entrée sur de nouveaux marchés mais a également pu engranger une somme importante de savoir-faire et renforcer ainsi l’avance dont la société jouit sur le terrain de la 5G.

« OPPO continue de contribuer activement au développement de la 5G et nous travaillons avec des partenaires pour optimiser nos appareils pour les nouvelles normes au sein de la 5G », a déclaré Dirk Pauwels, directeur d’OPPO Belgique et Luxembourg AED. « La 5G offrira de nombreuses nouvelles possibilités d’utilisation de votre smartphone que ce soit pour le loisir ou à des fins professionnelles. Nous sommes ravis de voir que Proximus travaille sur des exemples concrets, comme un concert virtuel diffusé en 5G, pour nous donner un avant-goût de cet avenir. »

« Le leadership mobile est au cœur de la stratégie de réseau de Proximus, dans laquelle nous voulons développer le meilleur réseau gigabit pour la Belgique. La mise en œuvre et l’utilisation pratique de la technologie 5G SA marque une nouvelle référence dans la réalisation de cette vision. Le déploiement de la 5G SA nous permet d’offrir de nouvelles fonctionnalités importantes du réseau mobile à nos clients, et des partenariats durables sont essentiels pour mettre ces nouvelles fonctionnalités en pratique. La collaboration avec OPPO est très précieuse pour tester et optimiser les nouvelles technologies 5G », déclare Gaetan Dewingaerden, Head of 5G Live Program chez Proximus.

Un large éventail de smartphones 5G

Selon des chiffres émanant du bureau d’études Strategy Analytics, le nombre de smartphones 5G mis en circulation au cours du premier trimestre 2021 a augmenté de 458% en comparaison avec la même période 2020 et OPPO s’est hissé à la deuxième place en termes de marque de smartphones 5G, avec une part de marché de 16%.

« Au-delà des seules bases technologiques, OPPO s’efforce également de populariser les appareils 5G en proposant un vaste éventail de produits au consommateur. À l’heure actuelle, nous offrons un modèle 5G dans chaque gamme de prix », conclut Dirk Pauwels.

Le consommateur belge peut choisir parmi plus de dix modèles 5G différents dans le catalogue actuel d’OPPO.