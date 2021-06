Belgique : TCL lance les tablettes TCL TAB 10S et TCL 10 TABMAX

En plus des smartphones de la série TCL 20, TCL lance deux tablettes au Benelux : la TCL TAB 10S et la TCL 10 TABMAX. Ces tablettes offrent une expérience visuelle de premier ordre doublée d’un contrôle parental, le tout pour moins de 300 euros. En outre, elles sont dotées de la technologie avancée d’optimisation de l’écran NXTVISION. Cette technologie de TCL garantit des détails plus nets et un meilleur contraste, et protège les yeux en réduisant la lumière bleue.

TCL TAB 10S – Idéale pour l’enseignement à domicile et les divertissements

La TCL TAB 10S est une nouvelle tablette polyvalente pour petits et grands. Avec son écran de 10,1 pouces, la tablette offre une expérience visuelle immersive, avec des couleurs encore plus vivantes grâce à NXTVISION. En outre, la TAB 10S avertit l’utilisateur s’il est trop près de l’écran et ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant.

La TAB 10S est le compagnon d’étude idéal pour les jeunes enfants. Elle tient jusqu’à huit heures en utilisation active – avec sa batterie de 8000 mAh – et se recharge en un clin d’œil grâce à la charge rapide de 18W. La tablette est également dotée d’une interface de contrôle parental, qui permet aux parents de contrôler le temps d’écran de leurs enfants. En outre, elle est adaptée au streaming de films et de séries télévisées, ainsi qu’aux jeux en ligne, que ce soit à la maison ou en déplacement. La tablette dispose de 3 Go de RAM et de 32 Go de ROM.

Toutes ces caractéristiques sont soutenues par un puissant chipset Octa-Core et une connectivité WiFi. L’utilisateur peut ainsi accéder au contenu de la tablette depuis n’importe où et peut suivre des cours à distance sans difficulté. En outre, la tablette est équipée d’un micro et de haut-parleurs, d’une caméra de 5 mégapixels à l’avant et de 8 mégapixels à l’arrière. La tablette est livrée avec un T-pen gratuit qui facilite l’utilisation de l’écran.

La TCL TAB 10S est proposée en Dark Gray au prix indicatif de 199 euros. La tablette est dès à présent disponible chez Bol.com, Belsimpel, FNAC et VandenBorre.

La TCL 10 TABMAX – Votre compagnon créatif

La TCL 10 TABMAX est la nouvelle tablette de TCL qui vous aide à découvrir votre côté créatif. Comme la TCL TAB 10S, la 10 TABMAX est dotée de la technologie NXTVISION, qui rend les images plus vraies que nature et les détails plus riches. En outre, la tablette est équipée d’un écran FHD+ de 10,36 pouces, d’une disposition en écran large, de 4 Go de RAM et de 64 Go de ROM, ce qui laisse beaucoup de place à l’expression créative.

En mode Enfants (« Kids Mode »), la tablette émet un avertissement lorsque l’utilisateur est trop proche de l’écran. En outre, dans ce même mode, la tablette offre une interface adaptée aux enfants, avec des contenus ludiques et éducatifs et un contrôle parental. Grâce à cette dernière fonctionnalité, les parents ont un contrôle total sur l’utilisation de la tablette par leurs enfants et ils peuvent, entre autres, fixer des limites de temps et établir une liste blanche de sites web et d’applications.

Pour une utilisation professionnelle, mais aussi pour les contacts avec la famille, la 10 TABMAX est équipée d’un système de microphone et de haut-parleur avancé. En outre, cette tablette dispose d’un appareil photo de 8 mégapixels à l’avant et de 13 mégapixels à l’arrière. Toutes les fonctionnalités de la 10 TABMAX sont soutenues par un chipset Octa-Core et une batterie d’une capacité de 8000 mAh, ce qui lui permet de tenir jusqu’à huit heures en utilisation active.

La TCL 10 TABMAX est proposée en Space Gray au prix indicatif de 249 euros. La tablette est dès à présent disponible chez Bol.com, Belsimpel, FNAC et VandenBorre.