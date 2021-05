La série 20 tant attendue de TCL est désormais disponible au Benelux !

Le TCL 20 L dispose d’une mémoire RAM de 4 Go et ROM de 128 Go. Les 4 caméras de 48 mégapixels prennent d’excellentes photos. En outre, le TCL 20 L dispose de la technologie NFC et tourne sous Android 11.

Le TCL 20 L est dès à présent disponible à partir de 229 euros chez Belsimpel et Bol.com.

TCL 20 L+ – l’outil ultime pour immortaliser et partager votre monde

Le TCL 20 L+ est le troisième appareil de la série 20. Ce smartphone se distingue par son écran, ses capacités photo avancées et son design unique. C’est le premier téléphone du marché à être doté de la technologie Circular Polarization Display certifiée par le TÜV Rheinland, qui vous permet de voir parfaitement les couleurs naturelles de l’écran, même en plein soleil. Le grand écran Full HD de 6,67 pouces affiche les moindres détails des images animées de films et de séries télévisées, par exemple.

Le TCL 20 L+ est également l’appareil idéal pour les photographes en herbe : il dispose de 4 caméras haute définition de 64 mégapixels qui garantissent une clarté et une reproduction des couleurs optimales. La caméra Backlight Selfie vous permet de vous photographier avec vos amis sous le meilleur jour. Enfin, le TCL 20 L+ dispose d’une mémoire ROM de 256 Go et RAM de 6 Go, de la technologie NFC et tourne sous Android 11.

Cet appareil est dès à présent disponible à 259 euros chez Belsimpel et Bol.com.

TCL 20 5G – une expérience 5G ultrarapide

Le TCL 20 5G est le dernier ajout à la série 20 de TCL au Benelux. Ce nouveau smartphone 5G de TCL est le premier à disposer du chipset 5G Qualcomm® Snapdragon 690. L’appareil est également doté d’un écran Full HD + de 6,67 pouces. Vos photos sont parfaites grâce au système à 3 caméras, avec un objectif de 48 mégapixels, un objectif grand angle et un objectif macro. Le TCL 20 5G supporte la vidéo 4K et Gyro EIS (GIS), ce qui rend vos séquences vidéo à la fois stables et de haute qualité, même si vous bougez. En visionnant vos séquences, l’expérience sonore est idéale grâce aux doubles haut-parleurs et à l’audio Hi-Res.