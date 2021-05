Belgique : Le gouvernement flamand prolonge DXC Technology

DXC Technology a annoncé aujourd’hui une nouvelle prolongation de 7 ans du contrat de services informatiques avec le gouvernement flamand, afin de continuer à soutenir la transformation de ce dernier et ses efforts pour répondre aux besoins des citoyens par le biais de services publics innovants et fiables. Pour répondre à l’augmentation du volume de transactions et de demandes d’informations des utilisateurs, DXC va aider le gouvernement flamand à réduire le coût et améliorer les opérations, la sécurité, la performance, la capacité et l’efficacité de traitement de son système d’informations.

Grâce à son expertise et aux différentes composantes de l’Enterprise Technology Stack, DXC pourra développer, gérer et exploiter des services applicatifs innovants dans une infrastructure cloud hybride pour le gouvernement flamand. L’objectif est de simplifier le travail d’un acteur majeur du service public et de soutenir le gouvernement dans sa volonté de fournir des services digitaux efficaces, sûrs et faciles à utiliser. DXC contribuera également à réinventer l’expérience client pour les citoyens et les entreprises et à répondre plus efficacement aux besoins du public.

L’extension de contrat est une opportunité pour DXC de continuer de fournir un niveau de service d’excellence et de tirer parti des récentes réussites liées à des projets que les citoyens flamands apprécient, comme la « prime corona » pour le traitement des demandes de subvention ainsi que « Vaccinnet », un programme permettant aux acteurs de la santé de commander des vaccins que DXC a soutenu au travers de formations pour faciliter l’adoption des utilisateurs afin d’assurer que le lancement puisse avoir lieu en temps voulu.

Le gouvernement flamand et DXC travaillent ensemble depuis 18 ans sur divers projets du secteur public et la prolongation du contrat confirme la solidité de la relation et la confiance du gouvernement envers DXC, considéré comme un vrai partenaire.

Barbara Van Den Haute, administratrice générale du gouvernement flamand, revient sur cette collaboration : « Nous nous concentrons sur la modernisation de nos services publics et nous sommes ravis de continuer ce travail en collaboration avec DXC Technology. Nous nous efforçons de faire progresser, ensemble, notre transformation informatique afin de développer des projets innovants voués à améliorer, simplifier et accélérer nos services pour les citoyens, les entreprises et les associations ; qu’il s’agisse de projets ayant trait à la santé, à l’environnement ou à l’économie. »

« Le gouvernement flamand est un client précieux de DXC. Nous sommes très heureux de prolonger notre collaboration pour les sept prochaines années, en mettant à profit l’ensemble des composantes de l’Enterprise Technology Stack afin d’aider le gouvernement flamand à réaliser ses ambitions stratégiques, affirme Steve Turpie, Senior VP—EMEA, DXC Technology. Nous nous engageons en faveur du programme du gouvernement, pour offrir des solutions technologiques innovantes, rentables et appropriées pour les entreprises et les citoyens. »