Nouvel OPPO Find X3 : Des cadeaux de dingue en bonus (Jusqu’au 18/04/2021)

Autres membres de la nouvelle famille Find X3 annoncés aujourd’hui : les OPPO Find X3 Neo 5G et Find X3 Lite 5G, lancés afin de faire bénéficier un nombre encore accru d’utilisateurs des innovations OPPO. Les modèles de la gamme Find X3, basés sur des processeurs 5G de Qualcomm, sont synonymes de performances supérieures.

Maggie Xue, présidente d’OPPO Europe occidentale : « Nous sommes fiers du succès que rencontre la gamme Find X partout dans le monde. La nouvelle Find X3 Series fait franchir un cap supplémentaire à l’innovation qui fait notre réputation. Le Find X3 Pro 5G, produit-phare de la gamme, allie les performances de capture d’image les plus réalistes qui soient avec un design élégant, unique en son genre. Nous voulons aider les utilisateurs à donner vie aux couleurs en leur procurant des outils qui leur permettent de capturer et de restituer un milliard de couleurs sur un appareil qui soit non seulement performant mais dont le design lui confère élégance et modernité. »

La puissance de l’image grâce à des capteurs performants

L’OPPO Find X3 Pro 5G, fleuron de la gamme, est le premier smartphone qui combine deux appareils photo 50 MP principaux (grand angle et extra grand angle) et qui ait recours au capteur d’images novateur Sony IMX 766, qui permet aux photographes de sublimer leur art.

Le Find X3 Pro opère également du traitement d’images et de vidéos 10 bits, une fonction professionnelle de niveau DSLR qui génère des vidéos de qualité réellement supérieure, avec une palette dynamique plus large et des couleurs plus intenses. Cela favorise une expression créatrice plus riche en post-production — l’idéal pour ceux et celles qui veulent repousser les frontières de leur art.

Le Find X3 Pro tire en outre parti de ses potentiels 10 bits via le mode Cinematic : des images 4K, une large palette de couleurs dynamique et des enregistrements vidéo en format LOG. Cela procure un contrôle manuel complet sur les fonctions ISO, de balance des blancs, de vitesse d’obturation et de mise au point — ce qui en fait réellement le meilleur ami du vidéaste. Le Find X3 Pro hérite par ailleurs d’un appareil photo ultra grand angle avec objectif à surface free form qui réduit fortement les déformations se produisant sur le pourtour des photos et des vidéos.