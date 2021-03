Huawei dévoile les HUAWEI FreeBuds 4i, ses nouveaux écouteurs avec réduction de bruit active et sa batterie longue durée

Huawei annonce aujourd’hui la sortie de ses nouveaux écouteurs TWS, les HUAWEI FreeBuds 4i, dotés d’une puissante autonomie de batterie, de l’Active Noise Cancellation (ANC), d’un nouveau design à la modeet d’une qualité audio exceptionnelle. Les HUAWEI FreeBuds 4i héritent des caractéristiques de la série HUAWEI FreeBuds : une ANC agréable, une autonomie de batterie impressionnante et un son claire comme du cristal, permettant à tous les utilisateurs de profiter d’une expérience audio exceptionnelle. Les FreeBuds 4i seront disponible dans en Belgique à partir du 26 mars prochain au prix de vente conseillé de 79€ en blanc.

Écoutez ce que vous voulez

Les HUAWEI FreeBuds 4i détectent le bruit ambiant à travers les microphones et génèrent une onde sonore inverse afin de réduire ce bruit. L’algorithme d’annulation du bruit cible les scénarios bruyants typiques tels que les centres commerciaux, les transports publics, les gares, les bureaux ou simplement les voix humaines, afin d’optimiser l’ANC et d’offrir aux utilisateurs une expérience de réduction du bruit confortable.

Les HUAWEI FreeBuds 4i proposent également un mode Awareness, qui permet aux utilisateurs d’entendre l’environnement qui les entoure sans enlever leurs écouteurs de leurs oreilles. Il suffit d’appuyer sur l’écouteur et de maintenir son doigt enfoncé pour que les HUAWEI FreeBuds 4i basculent automatiquement du mode Awareness au mode ANC.

Afin de réduire les interférences causées par le bruit ambiant lors des appels, et donc améliorer leur qualité, les HUAWEI FreeBuds 4i sont dotés de trois technologies anti-interférences. La technologiede formation de faisceau, qui permet aux micros de capter la voix de l’utilisateur avec précision, le système de double micro avec conduit à fente qui réduit efficacement le bruit du vent extérieur, et enfin, la technologie IA de réduction du bruit qui filtre les bruits supplémentaires.

Last all Day, Music all the Way

L’autonomie de la batterie est devenu un facteur très important pour les consommateurs. Les HUAWEI FreeBuds 4i ont été munis d’une batterie à haute densité d’énergie dans un cadre compact, permettant une plus grande autonomie bien qu’ils soient plus petits.

Lorsque l’ANC est désactivée, les HUAWEI FreeBuds 4i disposent de 10 heures d’écoute continue ou 6,5 heures d’appels vocaux. Grâce au boîtier de chargement, ils peuvent offrir jusqu’à 22 heures d’écoute ou 14 heures d’appels vocaux. Si l’ANC est activée, l’autonomie est de 7,5 heures d’écoute continue et 5,5 heures d’appels vocaux. De plus, la technologie de charge rapide d’Huawei, à la pointe dans ce secteur, permet de profiter de 4 heures d’écoute après une recharge de 10 minutes seulement, de sorte que les utilisateurs n’ont pas à se soucier du niveau de la batterie lorsqu’ils sont en déplacement ou pressés.

Mini format, look moderne

Les HUAWEI FreeBuds 4i ont été conçus en 3 couleurs : Ceramic White, Carbon Crystal Black et Honey Red. Pour le moment, seule la couleur Ceramic White arrivera dans les commerces belges.

Le boîtier de chargement des HUAWEI FreeBuds 4i a été conçu pour tenir dans la paume de la main de l’utilisateur, ce qui le rend facile et agréable à transporter. Les HUAWEI FreeBuds 4i ont quant à eux passé des milliers de tests afin que leur design s’adapte au mieux au conduit auditif, une caractéristique qui améliore considérablement le confort lorsque les écouteurs sont portés de façon prolongée.

Les designers de Huawei avaient pour objectif de concevoir des écouteurs adaptés aux pratiques des utilisateurs actifs et débordant d’énergie, qui leur permettraient d’écouter leurs musiques préférées tout en vivant leurs aventures. Grâce à la technologie audio avancée de Huawei, les HUAWEI FreeBuds 4i sont capables de fournir une expérience audio claire et nette à tout moment et en tout lieu.

Une sortie audio équilibrée idéale pour la Pop Music

Les HUAWEI FreeBuds 4i sont dotés de composants personnalisés, notamment de haut-parleurs dynamiques de 10 mm de large qui offrent une plus grande amplitude et donc une performance des basses plus puissante. Les écouteurs sont également munis d’un diaphragme flexible et puissant en polymère “PEEK+PU”, offrant une grande sensibilité et permettant aux utilisateurs d’entendre les musiques dans les moindres détails. A côté de cela, la structure de réduction du bruit du vent assure la cohérence des effets sonores pour les rendre encore plus agréables à l’écoute.

Les HUAWEI FreeBuds 4i sont idéalement conçus pour les amateurs de Pop Music. Différents instruments, rythmes et styles vocaux ont été combinés afin d’ajuster la qualité audio à la fréquence de la musique pop, offrant une sortie audio équilibrée qui convient aux besoins quotidiens de la plupart des utilisateurs.

Senses your touch accurately

En plus d’une expérience audio limpide, les HUAWEI FreeBuds 4i offrent une excellente expérience en matière d’interaction. En effet, les utilisateurs peuvent facilement contrôler la lecture de leurs musiques, leurs appels vocaux et activer le son par de simples gestes.

Lorsque les HUAWEI FreeBuds 4i sont utilisés avec un smartphone Huawei fonctionnant avec EMUI 10.0 ou une version ultérieure, ils prennent en charge le couplage rapide avec une notification pop-up qui avertit l’utilisateur lorsque le boîtier de recharge est ouvert. Lors de l’appairage, les informations relatives à la batterie des écouteurs et au boîtier de chargement s’affichent directement.

Les HUAWEI FreeBuds 4i seront disponibles à partir du 26 mars en Belgique pour un prix de vente conseillé de 79€ en blanc.