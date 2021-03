La nouvelle série dynamique Redmi Note 10 vient vous bousculer.

Le leader mondial de la technologie Xiaomi élargit son offre de smartphones de milieu de gamme avec les Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10S et Redmi Note 10 5G. Avec les 108MP Voyager, 64MP Adventurer, AMOLED Explorer et 5G Pioneer, cette série confirme l’engagement de Xiaomi à mettre les dernières avancées en matière de smartphones à la portée de tous et à redéfinir le segment de milieu de gamme.

Redmi Note 10 Pro : 108MP et 120Hz AMOLED arrivent sur la série Redmi Note

Le Redmi Note 10 Pro dispose d’un appareil photo avec une des résolutions les plus élevées sur smartphone. Cet appareil de milieu de gamme est ainsi un must pour la photo. Le capteur 108MP avec les technologies binning 9-en-1 et Dual native ISO vous permet de photographier les détails les plus infimes, offre une gamme dynamique plus élevée et propose un éventail d’options de retouche photo. Grâce au mode Nuit 2.0, basé sur un algorithme RAW-multi-frame, il est possible de prendre de superbes images même dans de mauvaises conditions d’éclairage.

Le Redmi Note 10 Pro permet de tourner des vidéos en time-lapse en mode pro et télémacro. Parmi les autres nouveautés, citons les modes Photo Clones, Video Clones, Dual Video et Long exposure, qui rendent encore plus amusant le partage de photos ou de vidéos sur les réseaux sociaux via vos applis préférées.

Grâce à une refonte en douceur, incluant un capteur d’empreintes digitales Arc sur le côté et un écran AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces à 120 Hz, l’appareil offre une expérience utilisateur fluide. Le smartphone est décliné en trois couleurs – Onyx Gray, Glacier Blue et Gradient Bronze. Le Redmi Note 10 Pro est élégant et durable grâce à son verre Corning® Gorilla® Glass 5 sur la face avant, qui le protège des rayures et des traces.

En matière de performances, le Redmi Note 10 Pro se distingue grâce à l’un des processeurs 4G les plus puissants du marché, le Qualcomm® Snapdragon™️ 732G. Celui-ci est idéal pour les adaptes des jeux et du streaming. Il offre d’excellentes performances avec une faible consommation d’énergie. En outre, vous pouvez compter sur un son exceptionnel grâce aux deux haut-parleurs et sur une expérience visuelle hors norme en déplacement. Avec une batterie de (type) 5 020 mAh et une charge rapide de 33W, vous ne devrez pas attendre bien longtemps pour continuer à utiliser votre smartphone.

Redmi Note 10 : Nous continuons à réinventer l’expérience sur les smartphones milieu de gamme

Le Redmi Note 10 offre une superbe expérience visuelle avec son écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces. Comme pour le Redmi Note 10 Pro, cet appareil a également été redessiné et mis à jour pour inclure entre autres un capteur d’empreintes digitales Arc sur le côté, une charge rapide de 33W, un capteur de lumière à 360 degrés et des haut-parleurs doubles de haute qualité.

Le Redmi Note 10 immortalise chaque instant grâce à ses quatre appareils photo, dont un grand angle de 8 Mpx pour les photos de groupe, un macro de 2 Mpx pour les gros plans et un capteur de profondeur de 2 Mpx pour les portraits. L’appareil photo principal de 48MP vous permet de prendre de superbes photos. L’appareil bénéficie de fonctionnalités Time-lapse Pro, qui s’ajoutent aux fonctionnalités existantes de ralenti, mode nocturne et time-lapse.

Le Redmi Note 10 est doté d’un processeur rapide au quotidien pour tout type d’utilisation : le nouveau Qualcomm® Snapdragon™ 678.