TEST : Huawei P30 Pro, notre avis photo au Salon de l’Auto de Bruxelles

Oui, vous avez bien lu, j’ai pu tester le Huawei P30 Pro avec quelques mois de retard ! Alors, entre son appareil photo, son design et ses composants, peut-on le considérer comme le smartphone quasi parfait ? J’ai profité de ma présence au salon de l’auto de Bruxelles pour tester ses capacités photo en cadrant quelques bolides. Suivez-moi !

Son design presque parfait

Commençons par les généralités que chacun d’entre vous connait déjà parfaitement, j’en suis certaine. Le Huawei P30 Pro dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6.47 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, un classique pour les flagships du moment.

Le smartphone se laisse prendre facilement en main (malgré la bête de compétition de la taille d’un rétroviseur de Lamborghini). Avec son épaisseur de 8,41 mm, sa hauteur de 158 mm et sa largeur de 73,4 mm, le téléphone reste assez léger : 192 gr.

Une fois retourné, la face arrière en verre du P30 Pro laisse sans voix : son élégance et son côté tape-à-l’oeil le démarque des autres smartphones. De ce côté, on y retrouve le logo de Huawei, celui de Leica ainsi que le module avec l’appareil photo.

En parlant de ce module, si vous utilisez votre smartphone sans coque de protection, il se peut que ce dernier soit en déséquilibre sur une surface plane. Cependant, ce n’est pas très inquiétant une fois que vous aurez mis une coque de protection.

Si vous ne protégez pas votre smartphone avec une coque, apprêtez-vous à devoir le lustrer pour effacer les traces de doigts, un peu comme sur la carrosserie de la superbe Mercedes “vert sauterelle” que vous pourrez admirer plus bas.

Son appareil photo signé Leica

L’un des points forts de ce smartphone est son appareil photo. On y retrouve une caméra de 40 mégapixels avec 3 capteurs optiques à l’arrière et à l’avant un capteur photo de 32 mégapixels. Autant vous dire que même le bouton que vous avez essayé de cacher avec le maquillage de madame, vous allez pouvoir le voir en haute définition !

Si vous aimez la photo et que vous connaissez un minimum le domaine, vous allez être ravi de l’ouverture de l’objectif photo qui est de f/1.6, assez cool pour faire des photos en basse luminosité intérieure ou en extérieur de nuit ! Pareil pour la vidéo, le smartphone permet de filmer en 4K, mais c’est la moindre des choses au vu de ce que propose la concurrence.

Bref, ce n’est pas tout et il y a encore des choses à dire.

Commençons par le zoom. Comment le qualifier en un seul mot ? Incroyable ! Il permet de zoomer jusqu’à 50x. De quoi analyser la moindre éraflure posée sur votre Ferrari Portofino, dignement achetée après votre plantureuse victoire à l’EuroMillion.

J’ai évidemment profité d’être au Salon de l’Auto de Bruxelles pour le passer au grill et je vous laisse découvrir cela en image. On peut remarquer qu’il y a une petite baisse de la qualité, mais cela reste très très bon pour un zoom sur un smartphone.

Une autre fonctionnalité très utile et importante ; le grand angle. Huawei et les autres marques surfent sur cette vague. Très pratique, je suis adepte de cette possibilité de capter un sujet et son environnement.

Terminons par les fonctionnalités disponibles comme l’HDR, les images dynamiques, le mode macro, etc. On peut s’avouer qu’il est jubilatoire d’avoir pour la première fois le smartphone en main, mais une fois qu’on veut vraiment prendre des photos, on ne les utilise quasiment jamais, ces options pléthoriques. Alors, faut-il que Huawei continue à les mettre à disposition ? Assurément, afin de disposer d’un maximum de “features” au vu du nombre de profils différents d’utilisateur de smartphone orienté “photo”.

Le P30 Pro, le smartphone haut de gamme pour le quotidien

Avec son processeur Kirin 980, qui se positionne loin devant le Snapdragon 845, et ses 8 GO de RAM, vous allez pouvoir vous amuser avec les jeux qui utilisent le plus les capacités technologiques de votre smartphone. Doté de EMUI 9.1 (basé sur Android 9.0) comme système d’exploitation, le téléphone possède les applications de base. Simple d’utilisation, vous allez pouvoir passer d’Apple à Huawei sans aucun problème !

Concernant la connectivité, vous retrouvez comme d’habitude le Bluetooth 5.0, le NFC, Wifi, connecteur USB Type-C et … ah ben non, plus de prise jack. Et bien oui, Huawei a décidé de la supprimer. Des écouteurs avec une sortie en Type-C sont fournis avec le smartphone ou bien vous profitez de l’occasion et vous achetez également les Freebuds 3 (quand on aime, on ne compte pas).

Un point rédhibitoire assurément, ce manque de port jack. Surtout si vous avez, comme moi, investi dans des supers bons écouteurs avec sortie Jack à plus de 100€, cela vous laissera une petit goût amer.

Si les 128 GO ne vous suffisent pas, vous avez la possibilité de les gonfler (jusqu’à 256 Go de plus) avec la nouvelle carte mémoire Nano SD (NM Card) produite par Huawei. Si vous regardez des films sur votre smartphone ou bien que vous filmez en 4K, je vous conseille de la prendre au cas où.

Intégré directement sous l’écran, le capteur (optique) d’empreinte digitale vous permettra en un rien de temps de déverrouiller votre smartphone, sauf si vous avez comme moi les mains très sèches en hiver. Bonne chance.

Derniers points et pas des moindres, l’autonomie et l’étanchéité du Huawei P30 Pro. Équipé d’une batterie de 4200 mAh compatible avec la charge SuperCharge 2.0 et la recharge sans fil, Huawei se distingue de ses concurrents. En effet, si vous utilisez en douceur votre smartphone, comptez une charge tous les deux jours.

Par contre, si vous avez une utilisation intensive et que votre téléphone est à plat, vous allez pouvoir récupérer 71% de batterie en 30 minutes. Pour atteindre les 100%, comptez une heure.

Pour terminer, il est temps d’aborder le sujet de l’étanchéité. Vous aimez prendre un bain en consultant vos réseaux sociaux et en écoutant de la musique en même temps ? Huawei a pensé aux nouveaux influenceurs ! Certifié IP68, le smartphone est protégé, en fonction de certaines conditions, contre l’infiltration d’eau jusqu’à 1m50 de profondeur pendant 30 minutes.

Le P30 Pro, le smartphone presque parfait ?

Rappelons que l’Huawei P30 Pro est un smartphone haut de gamme. Concurrent direct de Samsung, le géant chinois se distingue grâce à son appareil photo et son autonomie.



De mon point de vue le P30 Pro aurait pu être le smartphone parfait. Cependant, la prise jack manquante reste pour moi le plus gros point négatif du smartphone. Après, il faut l’avouer, les écouteurs sans fil sont très pratiques, mais il faut avouer que les effets à long terme sur le cerveau ne sont pas encore connus. L’avenir nous le dira ?

Ensuite, la surcouche EMUI 9.1 reste très basique. L’utilisateur devra télécharger ses applications préférées et personnaliser son smartphone pour son utilisation journalière.

Sans nul doute, l’Huawei P30 Pro se positionne dans les meilleurs smartphones sur le marché. Le fabricant chinois va-t-il réussir à atteindre le niveau de perfection ?

Le Huawei P30 Pro peut se trouver sur Amazon, aux alentours des 620€, selon des réductions du moment.