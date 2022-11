L’OPPO A17 débarque avec un capteur photo de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh

OPPO lance aujourd’hui le nouveau modèle de sa série de smartphones A en Belgique : l’OPPO A17. Équipé d’un capteur photo de 50 MP et d’une batterie longue durée de 5 000 mAh, l’OPPO A17 est un smartphone complet à prix attractif. L’OPPO A17 est disponible dès à présent au prix de 179 €.

Un design tendance au toucher cuir raffiné dans un boîtier ultrafin

L’OPPO A17 hérite du design rétro ultrafin d’OPPO avec un cadre central et des bords plats, ce qui lui confère un aspect élégant et raffiné. Avec son poids d’environ 189 g pour une épaisseur d’environ 8,29 mm, l’OPPO A17 est facile à saisir et à utiliser dans toutes les situations.

Il est disponible en deux couleurs, Lake Blue et Midnight Black, chacune lui conférant un aspect esthétique et qualitatif. Le panneau arrière, fabriqué grâce à une technique de traitement composite, s’apparente au véritable cuir tant au toucher qu’au visuel. La structure intérieure est en relief avec un cuir légèrement grainé et la couche extérieure est recouverte d’un revêtement anti-UV. Le boîtier robuste offre une prise en main confortable et est résistant à la poussière.

Excellent système de caméra

Pour ceux qui aiment immortaliser les bons moments, l’OPPO A17 est équipé d’un capteur photo principal de 50 MP et d’un capteur frontal de 5 MP pour les selfies, capable de prendre des clichés remarquables avec précision et luminosité.

L’OPPO A17 est propulsé par du matériel sophistiqué et embarque une multitude de fonctionnalités de traitement d’image. Parmi elles, on retrouve notamment le 360° Fill Light, la retouche de portrait, le HDR et d’autres fonctions qui permettent aux utilisateurs de prendre des selfies lumineux dans des endroits mal éclairés ou à contre-jour, pour des photos plus authentiques et naturelles.

Batterie durable dotée de différentes fonctions d’économie d’énergie

L’OPPO A17 intègre une batterie robuste de 5 000 mAh qui permet de téléphoner ou de regarder des vidéos sur YouTube pendant 20 heures lorsqu’elle est chargée à 100 %.

Si vous utilisez votre téléphone de longues heures durant sans possibilité de recharge en journée, le mode Super Power Saving fera durer les derniers pourcentages de votre batterie un peu plus longtemps lorsque le niveau est inférieur à 10 %. L’OPPO A17 est en outre doté d’un mode Super Nighttime Standby qui utilise l’intelligence artificielle pour apprendre à connaître les habitudes de sommeil de l’utilisateur et réduire la consommation d’énergie, ce qui permet de limiter la consommation de la batterie pendant toute une nuit à 2-3 % seulement de la capacité totale.

Performances complètes grâce à une technologie d’extension de RAM et à une qualité fiable

La puce MediaTek Helio G35 offre des performances efficaces à l’OPPO A17 avec une vitesse de processeur allant jusqu’à 2,3 GHz. La technologie d’extension de RAM d’OPPO permet une extension de la capacité RAM du téléphone en empruntant jusqu’à 4 Go de ROM inutilisée, ce qui permet d’utiliser plusieurs applications lourdes avec moins de ralentissements.

L’OPPO A17 est solidement construit et a subi plus de 130 tests de fiabilité extrêmement rigoureux et à 320 tests de qualité complets pour vérifier sa résistance aux éclaboussures, aux températures élevées, à une forte humidité, aux microgouttes, aux rayures et à toute autre usure courante.

Protection et efficacité améliorées grâce à ColorOS 12.1

L’OPPO A17 a été conçu pour la facilité et l’efficacité avec l’interface ColorOS 12.1 d’OPPO. Grâce à Three-Finger Translate avec Google Lens, vous traduisez rapidement le texte d’une capture d’écran dans plus de 100 langues. Avec FlexDrop, l’utilisateur peut ouvrir une application supplémentaire dans une petite fenêtre flottante, pour une meilleure gestion du multitâche lorsqu’il passe d’une application à l’autre. L’interface ColorOS 12.1 offre également d’autres fonctions de sécurité comme Five-Grade Access Control et Photo Information Protection pour assurer la sécurité des informations sensibles.

Prix et disponibilité

L’OPPO A17 est disponible dès à présent dans la configuration 4 Go + 64 Go et dans les coloris Lake Blue et Midnight Black, notamment sur l’e-store OPPO et dans d’autres points de vente, au prix de vente conseillé de 179 €.